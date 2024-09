Železnica je čistejša in varnejša; en tovorni vlak namesto 50 tovornjakov

Promet je eden največjih onesnaževalcev zraka. Po podatkih Evropske komisije promet prispeva 25 odstotkov skupnih izpustov toplogrednih plinov v EU, večino po zaslugi cestnega prometa. Zaradi tega EU spodbuja prehod na bolj trajnostne oblike prevoza s čim nižjimi izpusti, poseben poudarek pa namenja razvoju železniškega prevoza potnikov in tudi tovora, saj železniški promet ustvarja le 0,4 % izpustov toplogrednih plinov v prometnem sektorju EU in je tako sprejemljiv za okolje. V skladu s tem evropski zeleni načrt predvideva, da se bo železniški tovorni promet v EU povečal za 50 odstotkov do leta 2030 in podvojil do leta 2050 v primerjavi z letom 2015.

Poleg tega, da je čistejši za okolje, železniški tovorni prevoz povzroča tudi manj hrupa, je varnejši v primerjavi s cestnim prevozom in energetsko manj potraten. En tovorni vlak lahko nadomesti kar 50 tovornjakov na cesti, kar pomeni manj prometnih zastojev in nižje logistične stroške, ko gre za prevoz velike količine blaga.

Na tem področju lahko slovenski podjetniki računajo na zanesljivega partnerja za prevoz tovora, podjetje ENNA Transport.

Poslovanje v regiji

ENNA Transport je del skupine ENNA, enega največjih in najhitreje rastočih poslovnih sistemov v regiji. Skupino zaznamuje širok spekter poslovanja, vse od oskrbe in trgovanja z energijo iz obnovljivih virov ter plina prek investicijskih projektov do sektorja hrane in transporta. Med drugim je ENNA solastnik Luke Ploče na jugu Hrvaške, s podjetjem APM Terminals (del skupine Maersk) pa v pristanišču na Reki razvija projekt Rijeka Gateway.

ENNA Transport posluje skoraj deset let in uspešno širi svoje poslovanje v regiji jugovzhodne Evrope ter izkorišča prednosti odlične geografske lege pri organizaciji prevozov po celotni Evropi. Podjetje je leta 2023 prepeljalo več kot tri milijone ton blaga, kar pomeni 22 odstotkov skupnega prepeljanega tovora na Hrvaškem. Osnovna območja delovanja so Hrvaška, Slovenija, Srbija, Madžarska in BiH.

FOTO: ENNA

Lani je podjetje ENNA Transport prejelo vsa dovoljenja za opravljanje železniškega tovornega prevoza v Sloveniji. V Srbiji posluje podjetje ENNA Transport BGD, ki je prve vlake zagnalo maja 2023. Podjetje ima občutno rast na področju prevoza z intermodalnimi vlaki, pričakujemo pa lahko nadaljnjo rast poslovanja in nove zaposlitve.

ENNA Transport uporablja sodobni vozni park, ki ga sestavlja 15 lokomotiv (dizelskih in električnih) in 200 intermodalnih vagonov za prevoz zabojnikov. Trenutno je v podjetju zaposlenih 190 oseb, v načrtih pa so tudi nove zaposlitve in nadaljnje širjenje poslovanja v regiji jugovzhodne in srednje Evrope.

Skupaj s podjetjem ENNA Logic podjetje zagotavlja celovito logistično storitev. ENNA Logic ponuja multimodalne uporabniške rešitve, vse od običajne do intermodalne železnice. Pri tem ponuja tudi prilagojene rešitve v primeru posebnih potreb strank in upošteva dejavnike, kot so vrste tovora, prostornina in destinacija. Prilagodljivost na področju posebnih zahtev strank omogoča podjetju, da se odzove na vse potrebe trga, pa naj gre za lokalni ali mednarodni transport.

Pri tem v poslovanje uvajajo sodobne tehnologije, kot je GPS na vagonih in lokomotivah, da lahko vsi sodelujoči v verigi v vsakem trenutku spremljamo položaj vlaka oziroma tovora, kar zmanjšuje tveganje izgub ali napak.

Cilj podjetij ENNA Transport in ENNA Logic so visokokakovostne storitve z nenehnim poudarkom na zadovoljstvu stranke.

Za več informacij o storitvah prevoza in o tem, kako lahko ENNA Transport pomaga pri vašem poslovanju, obiščite spletno stran enna-transport.hr.

Naročnik oglasne vsebine je ENNA