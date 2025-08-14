Letos že 230 goljufij, povezanih s prodajo po spletu

Na policiji v zadnjem času zaznavajo večje število prijav oškodovancev, ki so na spletnih portalih prodajali artikle, nato pa je bila zlorabljena njihova plačilna kartica. Letos so dobili že približno 230 takšnih prijav s skupno škodo v višini več kot 230.000 evrov, lani je bilo prijav 70, skupna škoda pa je znašala 50.000 evrov.

Kot so navedli na spletni strani policije, spletne goljufije navadno potekajo tako, da nekdo objavi prodajo artikla, nato ga prek SMS-sporočila ali aplikacije, kot sta viber ali whatsapp, kontaktirajo spletni goljufi, ki se zelo hitro odločijo za nakup. Pri tem ponudijo plačilo prek storitve Brez skrbi ali dostavnih služb in pošljejo sporočilo s povezavo, na katero je treba klikniti.

Ob kliku na povezavo se odpre spletna stran, ki je po videzu identična spletni strani eni od slovenskih dostavnih služb ali slovenskih bank, in zahteva vnos podatkov o plačilni kartici (številka, datum veljavnosti in varnostna koda). Te podatke nato spletni goljufi zlorabijo.

»Če ste kliknili povezavo in se je odprla spletna stran s podobo vaše banke, pri tem pa ste vnesli uporabniško ime in geslo, lahko v nadaljevanju vstopijo v vašo banko in odtujijo vsa sredstva, ki so na voljo,« poudarjajo na policiji.

Vse, ki se lotevajo prodaje po spletu, opozarjajo, da je mogoče denarna sredstva prejeti samo na številko bančnega računa, in ne na številko plačilne kartice: »Zato če ste prodajalec, nikomur ne posredujte podatkov plačilne kartice.« Prav tako svetujejo, da ne klikate na prejete povezave, saj kljub videzu pristne strani vodijo do goljufov.

Nato si nasvet sledi v tem vrstnem redu: Če se ob kliku na povezavo odpre spletna stran za vpis podatkov o plačilni kartici, ne vnašajte ničesar in jo zaprite. Če ste na lažni strani vendarle vpisali podatke kreditne kartice, nemudoma kontaktirajte svojo banko. Če ste že finančno oškodovani, zadevo čim prej prijavite na najbližji policijski enoti.