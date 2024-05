Zeleno gospodarstvo: avstrijska Koroška prehiteva največje

Na avstrijskem Koroškem že leta zasledujejo zeleno strategijo trajnosti in ekološkega gospodarstva. Njihov cilj je jasen: do leta 2025 želijo doseči ogljično nevtralno proizvodnjo. Pot je jasna, končni cilj pa, kot kaže, vedno bolj na dosegu roke, saj so prve temelje za zeleno gospodarstvo postavili že pred več kot štirimi desetletji z ustanovitvijo središča Green Tech Valley (Ekološka tehnološka dolina).

Zgodovina središča Green Tech Valley se je začela v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Že zelo hitro so razvili koncepte obnovljivih virov energije in sisteme za ravnanje z odpadki. Danes so mogočna inovativna sila na področju zelene energije – vodne, sončne in biomase – in tudi recikliranja.

Green Tech Valley je danes eno najpomembnejših svetovnih tehnoloških središč za varstvo okolja in krožnega gospodarstva.

Pri zasledovanju trajnostnih in okoljskih ciljev so razvili prvovrstno gospodarsko mrežo, ki zagotavlja inovativno povezovanje ključnih akterjev, povezanih v tako imenovano združenje Green Tech Cluster, v katero je vključenih že več kot 260 podjetij in raziskovalnih inštitutov. Skupaj iščejo priložnosti za varovanje podnebja in rešitve krožnega gospodarstva. Izmenjujejo si znanje in inovacije ter tako premikajo mejnike s področja okoljske tehnologije.

Green Tech Valley na enem mestu združuje strokovno znanje in izkušnje številnih podjetij – gre za izjemno središče, ki v le eni uri vožnje povezuje 20 vodilnih svetovnih tehnoloških podjetij. FOTO: Michael Stabentheiner/carinthia.com

Več kot 60 zagonskih podjetij in s tem veliko število ustanovnih inovatorjev uspešno vlaga v razvoj novih tehnologij za zeleni prehod. Inovatorji v Green Tech Valleyju svoje poglobljeno znanje in izkušnje vlagajo v nadaljnji razvoj trajnostnih tehnologij za obnovljive vire energije in krožno gospodarstvo ter si tako utirajo nove poti za prihodnost.

Znanje, ki spodbuja še več inovativnosti

Velik poudarek namenjajo tudi izobraževanju – povezani so tako z univerzami kot s srednjimi šolami, kjer urijo nove strokovnjake, ki bodo nekoč postali inovatorji s področja ekološkega gospodarstva.

Tako so denimo v srednji tehnični šoli EUREGIO HTBLVA Ferlach v svoj učni načrt poleg različnih naprednih izobraževalnih tečajev, kot sta robotika in pametno inženirstvo, uspešno vključili tudi koncepte zelene tehnologije in trajnostnega razvoja. S programi, kot je na primer program za tehnologijo plastike in recikliranja, vzgajajo nove generacije strokovnjakov na različnih področjih, ki bodo v prihodnosti igrali ključno vlogo pri uresničevanju zelenih rešitev. S poudarkom na praktičnem usposabljanju in sodelovanju z industrijo doma in v tujini je šola postala pomemben vir talentov in regijskih inovacij.

V tehnoloških parkih prihodnosti že leta potekajo raziskave trajnostnih pristopov razvoja gospodarstva. V središču Wood Carinthian Competence Center v Šentvidu ob Glini (St. Veit an der Glan) izvajajo zunajuniverzitetne, industrijske in aplikativno usmerjene raziskave lesnih surovin. Ključne kompetence raziskovalnega projekta, ki se odvija po vsej Avstriji, obsegajo področja raziskav materialov in procesne tehnologije po celotni vrednostni verigi – od surovin do končnega proizvoda.

Postanite del gospodarske prihodnosti.FOTO: Michael Stabentheiner/carinthia.com

Razmišljate o ekološkem načinu poslovanja? Raziskovanje in povezovanje z okoljsko ozaveščenimi podjetji vam lahko pomagata doseči poslovne cilje in postati del gibanja zelenih inovacij.

V iskanju alternativnih virov energije

Zaradi naravnih danosti, geografske lege in razvojne inovativnosti je avstrijska Koroška pionir na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije.

Bernhard Puttinger FOTO: Stella

Od leta 2005 jim je uspelo povečati delež obnovljivih virov energije pri končni porabi energije na okoli 55 odstotkov in se tako postaviti v vrh Evrope.

»Danes vsako peto kilovatno uro ekološke električne energije, proizvedene po vsem svetu, pridobijo s tehnologijami iz jugovzhodne Avstrije,« pojasnjuje Bernhard Puttinger, generalni direktor Green Tech Valleyja. Inovacije v Green Tech Valleyju so znane po vsem svetu in so zgled številnim, ki še iščejo pot do uspešnega zelenega prehoda. Začeli so z izumom sodobne hidroelektrične turbine, nadaljujejo z novimi pionirskimi pristopi, in sicer na področju sončne in toplotne energije, fotovoltaike in industrije recikliranja.

Gospodarska rast kot posledica ekološke naravnanosti In prav ta močna koncentracija v sektorju ekološke tehnologije in razvita kultura sodelovanja sta verjetno prispevali tudi k temu, da so v zadnjih desetih letih podjetja znotraj grozda Green Tech Valley rasla okoli 50 % hitreje v primerjavi s podjetji na svetovnih trgih, je prepričan Puttinger.

Avstrijska Koroška je vodilna regija na področju trajnostnega gospodarstva v Evropi. FOTO: Michael Stabentheiner/carinthia.com

Avstrijska Koroška vabi slovenske podjetnike

Ne glede na to, ali hočete razviti svojo idejo ali pa se želite s svojim izdelkom povezati s partnerji v panogi, je na avstrijskem Koroškem za to več kot dovolj možnosti. Slovenske ideje, znanje in proizvodi so tu nadvse cenjeni in dobrodošli. Se pa pogled čez mejo tudi dolgoročno obrestuje. Od tod je namreč le še kratek skok do Nemčije in drugih velikih trgov, s katerimi so industrija, raziskovalne institucije in grozdi intenzivno povezani.

Avstrijski Koroški je uspelo razviti odlično povezovalno območje, kjer domujejo inovativnost, raziskovanje in podjetništvo. Ustvarili so odlične razmere, s katerimi privabljajo mlade raziskovalce in uveljavljene družbe z vsega sveta. Tudi vedno več Slovencev tukaj najde svoje mesto.

