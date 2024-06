Ne samo vrhunski športniki, tudi prave modne ikone

Največja olimpijska reprezentanca v zgodovini samostojne Slovenije se kmalu odpravlja v Pariz po novo zbirko medalj, tja pa bodo odšli v zelo elegantni olimpijski kolekciji, ki odraža slovenskega olimpijskega duha in pariško eleganco ter prefinjenost.

Uradna olimpijska kolekcija za prihajajoče olimpijske igre v Parizu 2024 poleg oblačil za vsak dan, podelitev odličij in prihod na prizorišča vključuje tudi opravo slovenske olimpijske reprezentance na otvoritveni slovesnosti.

Za oblikovanje oblačil je tudi tokrat poskrbel Sandi Murovec, dolgoletni sodelavec Olimpijskega komiteja Slovenije, s katerim krovna slovenska športna organizacija sodeluje že od olimpijskih iger v Londonu 2012.

Olimpijska oblačila je oblikoval Sandi Murovec, ki je prvo kolekcijo za slovenske olimpijce zasnoval za poletne igre v Londonu leta 2012.

Športniki in športnice se bodo francoski in svetovni javnosti predstavili v elegantni temnomodri in sivi kombinaciji, poklon tradiciji gostiteljev pa bo svetlosiva baretka, s katero se je oblikovalec želel pokloniti Franciji in njeni modni tradiciji.

Triglav kot pomemben grafični element vsake slovenske kolekcije

Modra, zelena in bela so že leta značilne barve slovenskih športnic in športnikov. Barve slovenskih olimpijskih kolekcij je Olimpijski komite Slovenije zaščitil, poseben pomen pa ima tudi črtna oblika Triglava, ki krasi vse dosedanje kolekcije. To je podoba, ki jo pozna že ves svet in pooseblja slovenski šport in slovenske navijače.



Tokrat so v dizajn umestili barvne prehode, ki zabrišejo linijo med agresivnostjo in uglajenostjo, in nekaj več temno modre barve. Celotna oprema deluje bolj resno, odločno in športno-elegantno. Kljub prefinjenosti kolekcije pa bodo športniki začutili tudi funkcionalnost, tekmovalnost in olimpijskega duha, ki ga ima vsak kos oblačila.

Poklon Parizu: športno-elegantna baretka



Pri vsaki kolekciji poskrbijo, da ima tudi pridih identitete prireditelja, in tokrat je to pridih Pariza, ki slovi po svoji modi in eleganci. Prav tako je vsaka kolekcija nadgradnja prejšnje.

»Slediti moramo določenim grafičnim in vsebinskim smernicam, oblačila se morajo oblikovno nadgrajevati in ne izključevati. Tokrat sem se želel približati prefinjenosti in eleganci Pariza, ki je prestolnica mode. V ta namen smo dodali nekaj več temno modre barve, ki deluje bolj resno, odločno in elegantno, zabrisali smo linije barv in dodali pokrivalo, baretko, za katero menim, da še dodatno poudari prefinjenost oprave, ki smo jo želeli doseči pri oblačilih za otvoritveno slovesnost,« je na predstavitvi olimpijske kolekcije povedal oblikovalec kolekcije Sandi Murovec.

Baretka v svetlosivi barvi za slavnostno odprtje je eden izmed najbolj elegantnih in tudi funkcionalnih kosov opreme.

»Prepričan sem, da bodo naše športnice in športniki pravi zmagovalci, ne le na športnih tekmovanjih, ampak tudi na modni pisti. Francozi bodo rekli, da so šik,« pa je olimpijsko kolekcijo komentiral Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije.

Olimpijske igre v Parizu bodo med 26. julijem in 11. avgustom 2024.

Oblecite se v zmagovalni slog za olimpijske igre

Olimpijska kolekcija je resna, odločna in športno elegantna.

Oblačila za prosti čas in navijaško opremo, v kateri boste lahko srčno navijali in podpirali našo reprezentanco v Parizu ali pred televizijskimi zasloni, lahko že kupite v trgovini PEAK, v vseh trgovinah Intersport, na bencinskih servisih Petrol, na spletnih straneh peaksport.si, intersport.si, petrol.si/eshop in v spletni trgovini telekom.si/e-trgovina. Oblačila so kakovostna, udobna, funkcionalna in prepoznavna, predvsem pa zmagovalna. Vsi, ki boste potovali v Pariz, pa se za nakup v zadnjem hipu lahko odločite tudi na Letališču Jožeta Pučnika – v brezcarinski prodajalni pri odhodih.

Podpirajte in navijajte za olimpijsko reprezentanco Slovenije Pariz 2024.



