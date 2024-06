Hribovska oprema, s katero bi lahko hodili kar 14 ur

Funkcionalna oblačila so ključna za udobje in učinkovito gibanje, saj so izdelana iz lahkih in zračnih materialov, ki omogočajo dobro odvajanje vlage in hitro sušenje. S tem preprečujejo pregrevanje in nam omogočajo, da ostanemo suhi tudi ob intenzivnem potenju. Tudi oblikovana so tako, da omogočajo popolno svobodo v gibanju.

Želeli smo preizkusiti nova pohodniška oblačila znamke Fjällräven in obutev znamke Hanwag, zato smo se na sončen spomladanski dan podali na tretjo etapo vezne poti Juliana Trail, ki nas je vodila iz Mojstrane čez Dovje v Karavanke, do Plavškega rovta in pod Planino pod Golico do Jesenic. Dodana vrednost te sicer sedemurne ture so bile cvetoče narcise na travnikih pod Golico.

Hlače, ki se gibljejo z nami

Hlače Nikka Trousers Curved W so klasične pohodne hlače z visokim pasom, štirimi žepi in prešitimi koleni in zadnjico, izdelane so iz delno raztegljivega materiala in impregnirane z voskom. FOTO: Delo

Hlače so zelo pomemben del opreme za vsakega pohodnika in Fjällräven velja za strokovnjaka v izdelovanju hlač. Preizkusili smo, ali je to res, in sicer smo oblekli ženske pohodniške hlače z ukrivljenim krojem Nikka Trousers Curved W. Gre za klasične pohodne hlače z visokim pasom, štirimi žepi in prešitimi koleni in zadnjico, izdelane so iz delno raztegljivega materiala in impregnirane z voskom.

Hlače so že na videz lepe in primerne tako za pohajanje po hribih kot tudi za sprehod po mestu. Takoj smo opazili tudi priročen žep na desni hlačnici, v katerem se lahko spravi telefon, ki pri hoji prav nič ne ovira.

Še bolj kot videz nas je zanimalo udobje. Testna ekipa je že pred leti nekoliko bolj okorne planinske hlače za ture po sredogorju zamenjala za najbolj udobne pajkice, zato smo imeli pred testom pohodnih hlač Nikka nekaj zadržkov. A brez potrebe, hlače so se izkazale za zelo lahke, udobne in raztegljive. Med turo smo s poti večkrat prestopili tudi do skal in poskusno preplezali kakšno ograjo, a hlače so se raztezale skupaj z nami in nas niti za trenutek niso omejevale pri gibanju.

Hlače so sicer izdelane iz organskega bombaža in recikliranega poliestra ter so ravno prav zračne in zaščitne pred vetrom. V njih nam ni bilo vroče in ni nas zeblo. Zelo opazno in zelo uporabno je, da so impregnirane z naravi prijaznim voskom, kar pomeni, da ne premočijo in se ne umažejo. Kljub temu da smo se med hojo večkrat spočili kar sede na tleh, saj smo pozabili podlogo za sedenje, se to na hlačah ni prav nič poznalo. Tudi ko smo se usedli na mokra tla, se hlače niso premočile in niso bile umazane! Opazili smo tudi, da se blatne kapljice, ki so se nabrale spodaj na hlačnicah, saj smo hodili tudi po blatnih kolovozih, niso poznale oziroma so odtekle s hlač. Hlač po celodnevni uporabi ni bilo treba oprati.

Hlače Nikka Curved W v barvi Suede Brown. FOTO: Fjällräven

Hlače Nikka Trousers Curved W Hlače Nikka Curved W v barvi Suede Brown so zasnovane za ženske in ponujajo optimalno kombinacijo funkcionalnosti in udobja za aktivnosti na prostem. Narejene so iz trpežnega materiala G-1000®, ki je mešanica 65 % poliestra in 35 % bombaža. Material je odporen proti vetru in vodi, hkrati pa omogoča dobro zračnost. Hlače imajo ojačitve na kolenih in zadnjici za večjo vzdržljivost, kar je idealno za pohodništvo in druge aktivnosti v naravi. Ergonomsko oblikovan pas in predoblikovana kolena omogočajo svobodo gibanja, medtem ko več praktičnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje osebnih predmetov. Poleg tega imajo hlače integriran pas in možnost prilagoditve na koncu hlačnic, kar omogoča boljše prileganje in zaščito pred umazanijo in insekti. Nikka Hlače Curved W so del trajnostne kolekcije Fjällräven, ki se osredotoča na uporabo recikliranih in organskih materialov ter zmanjšanje negativnega vpliva na okolje.

Zelo mehka jopica iz lahkega in hitro sušečega se materiala

Jopica Abisko Trail Fleece W iz recikliranega materiala res odlično odvaja vlago s telesa in se hitro suši. FOTO: Delo

Odlično se je izkazala tudi Abisko Trail Fleece W iz flisa. Gre za lahko in predvsem zelo mehko jopico s kapuco, ki si jo v vseh letnih časih oblečemo čez majico s kratkimi rokavi oziroma čez spodnjo plast.

Tako kot piše na specifikaciji proizvajalca, jopica iz recikliranega materiala res odlično odvaja vlago s telesa in se hitro suši. Med sedemurno hojo niti za trenutek nismo imeli občutka, da smo preznojeni, prav tako se nam med postanki in tudi ob koncu ture ni bilo treba preoblačiti. Navdušeni smo bili tudi nad tem, da niti po sedmih urah hoje ni bila prav nič umazana in ni oddajala neprijetnih vonjav. Ne po tej in ne po še večkratni uporabi jopice ni bilo treba oprati.

Jopica iz flisa nas je dobro zaščitila pred srednje močnim vetrom in vetrovke nismo potrebovali. Zelo priročna je tudi kapuca, ki smo si jo v vetru nadeli namesto kape.

Med prednostmi jopice so poleg njene izjemne mehkobe in vsega že naštetega tudi zelo veliki žepi in luknje za palce, zaradi privlačnega videza pa jo lahko nosimo ne le v hribih, na kolesu ali potovanjih, ampak tudi na sprehodu v mestu ali celo za v službo.

Jopica Abisko Trail Fleece W v barvi Chalk Rose-Dusty Rose FOTO: Fjällräven

Jopica iz flisa Abisko Trail Fleece W Jopica iz flisa Abisko Trail Fleece W v barvi chalk rose/dusty rose je zasnovana za ženske ter je popolna izbira za aktivnosti na prostem in vsakodnevno uporabo. Izdelana je iz lahkega in hitro sušečega se materiala, ki omogoča izjemno zračnost in udobje. Material je kombinacija poliestra in elastana, kar zagotavlja dobro prileganje in fleksibilnost. Jopica ima ergonomsko oblikovan kroj, ki sledi gibanju telesa, in ojačane dele na izpostavljenih mestih za večjo vzdržljivost. Spredaj se zapira z zadrgo in ima visok ovratnik, ki daje dodatno zaščito pred vetrom in mrazom. Vključuje več priročnih žepov, vključno z dvema stranskima na zadrgo in prsnim, ki omogočajo varno shranjevanje manjših predmetov. Jopica Abisko Trail Fleece W je del trajnostne kolekcije Fjällräven, ki poudarja uporabo recikliranih materialov in okolju prijazne proizvodne postopke. Oblačila kolekcije Abisko so izdelana iz trpežnih tkanin, kot je G-1000® Air Stretch, in s funkcionalnimi detajli, kot so hlačni robovi, ki jih je mogoče zavihati, in nastavljivi ovratniki z dodatnimi vložki. Vse skupaj zagotavlja optimalno in dolgotrajno zaščito pred vremenskimi vplivi, brez uporabe škodljivih kemikalij.

Najboljši sopotniki: zračni, udobni in nepremočljivi čevlji

Čevlji Hanwag Banks Low GTX imajo zelo dober oprijem in so zaradi membrane GORE-TEX® tudi nepremočljivi. FOTO: Fjällräven

Na turi iz Mojstrane do Jesenic smo preizkusili tudi pohodniške čevlje Hanwag Banks Low GTX, to je nizek model iz usnja, ki je zamišljen za lažje do srednje zahtevne gorske pohode. Na videz precej robusten in trd pohodniški čevelj se je izkazal za veliko bolj udobnega, kot je videti.

Čevlji Hanwag Banks Low GTX so primerni za lažje do srednje zahtevne gorske pohode. FOTO: Delo

S pohodnimi čevlji Hanwag Banks Low GTX smo brez težav in žuljev prehodili zelo dolgo etapo Juliana Traila. Čevlji so zelo lahki in zračni, naša stopala in tudi kolena so se tudi po sedmih urah hoje počutila odlično. Menda gre zasluga za to klinu iz poliuretanske pene, ki je vgrajen v podplat in naj bi omogočal bolj gladko kotaljenje stopal in ublažil pritisk nanje. Ta klin se sicer v čevlju ne vidi, a testna ekipa je ob koncu ture ugotovila, da bi z lahkoto hodila še nadaljnjih sedem ur, saj so bile naše noge dejansko nepoškodovane in neboleče.

Predvsem je pri tem čevlju zanimivo, da se tudi med zelo dolgo nošnjo noge v njem ne potijo in da se dejansko ne čutita pritisk in trenje na razne točke, kjer sicer radi nastajajo žulji. Poleg tega imajo čevlji zelo dober oprijem in so zaradi membrane GORE-TEX® tudi nepremočljivi. Na testno turo smo se odpravili le dan po hujših nalivih in poti so bile še zelo mokre. Kljub temu pa nam v čevljih Hanwag Banks Low ni prav nič drselo in niti malo niso premočili, medtem ko so imeli naši sopohodniki z drugačnimi čevlji mokre noge že pri prehodu prvega travnika.

Pohodniški čevlji Hanwag Banks Low Lady GTX v barvi navy/pink. FOTO: Delo

Pohodniški čevlji Hanwag Banks Low Lady GTX Hanwag Banks Low Lady GTX so vrhunski pohodniški čevlji, zasnovani posebej za ženske. Izdelani so iz visokokakovostnih materialov, ki zagotavljajo udobje in vzdržljivost na dolgih pohodih. Zgornji del čevlja je iz trpežnega semiša in mrežaste tkanine, ki omogoča dobro zračnost. Membrana GORE-TEX® poskrbi za popolno nepremočljivost in dihanje, kar zagotavlja, da so vaša stopala suha v vseh vremenskih razmerah. Čevlji imajo ojačane pete in prste za dodatno zaščito ter robusten podplat Vibram®, ki zagotavlja odličen oprijem na različnih terenih. Oblazinjen jezik in mehki robovi okoli gležnja prispevajo k dodatnemu udobju med hojo. FOTO: Model Hanwag Banks Low Lady GTX v barvi navy/pink združuje funkcionalnost in estetski videz, primeren tako za gorske pohode kot za vsakodnevno uporabo.

SPLOŠNI VTIS: Tako hlače in jopica iz flisa znamke Fjällräven kot čevlji Hanwag so se na naši testni turi izkazali kot odlična izbira. Vsi trije izdelki so zelo udobni in uporabni, odlično so videti in so primerni tako za samotne gozdne in hribovske poti kot tudi za manj zahtevne terene v dolini in celo za sprehode po mestu.

