Kdo se bo pridružil skoraj 120.000 posameznikom, ki so zajahali podjetniški val

Po zadnjih podatkih poslovnega registra je v Sloveniji 118.423 samostojnih podjetnikov posameznikov, kar je skoraj polovica vseh poslovnih subjektov. Lani je bilo ustanovljenih kar 19.719 podjetnikov, od tega jih je bilo do konca leta 2023 izbrisanih 3070. V začetnih fazah podjetništva je največji izziv zagotavljanje stabilnega dohodka in finančne varnosti ter obvladovanje administrativnih in zakonodajnih zahtev.

Samostojno podjetniško pot izberejo tisti, ki si želijo prilagodljivosti pri delu in življenjskem slogu, ter posamezniki, ki želijo preizkusiti svoje poslovne ideje pred večjimi naložbami. Največ samostojnih podjetnikov deluje na področju strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, v gradbeništvu in trgovini ter vzdrževanju motornih vozil.

Enostavnejši in hitrejši začetek poslovanja

Vse skupaj združuje želja po neodvisnosti, ustvarjalnosti in nadzoru nad lastno kariero ter podjetniškimi priložnostmi. Registracija s. p., ki je načeloma izvedena v treh korakih – vpis v poslovni register, prijava na FURS in v obvezna socialna zavarovanja –, je preprosta in zanjo ustanovitveni kapital ni potreben. To je ena od prednosti te oblike poslovanja, saj omogoča posameznikom, da ustanovijo podjetje brez začetnega finančnega vložka.

Samostojna podjetniška pot prinaša veliko prednosti in številne izzive, saj se moramo zavedati, da je vse odvisno od tega, koliko truda in iznajdljivosti bomo vložili v svojo podjetniško zgodbo. Še preden se podjetnik odloči za ustanovitev s. p., mora imeti jasno poslovno idejo. Po temeljiti raziskavi trga in konkurence mora razviti poslovni načrt, za dolgoročen uspeh pa je ključno dobro finančno načrtovanje in upravljanje denarnega toka. Na tej poti bomo naleteli na manj ovir, če se bomo povezali z zanesljivim finančnim partnerjem, ki nam bo pomagal, da bomo lahko več časa namenili svojim poslovnim ciljem in potencialom. Banka DBS z večdesetletno tradicijo ponuja različne finančne rešitve, tudi za samostojne podjetnike. Veljajo za zaupanja vredno in profesionalno institucijo, ki jo je lahko razumeti. Vsaki stranki se posebej posvetijo in poiščejo skupne rešitve, ki bodo ugodne zanjo.

Ključni koraki na poti do s. p.

Za vpis potrebujete akt o ustanovitvi družbe, sklep o imenovanju zakonitega zastopnika, sklep o določitvi poslovnega naslova in transakcijski račun za pravne osebe v ustanavljanju. Po oddaji popolne vloge za registracijo s. p. dobite sklep o vpisu, s katerim na banki poskrbite za odprtje poslovnega računa.

Transakcijski račun za pravne osebe v ustanavljanju je poseben bančni račun, s katerim boste lahko v fazi ustanavljanja izvajali vse finančne transakcije. Lahko ga odprete v Deželni banki Sloveniji, ki je z razvejeno mrežo poslovalnic prisotna tudi v manjših slovenskih krajih.

Ko je podjetje uradno registrirano in prejme svojo davčno identifikacijsko številko ter druge potrebne dokumente, se lahko ta začasni račun preoblikuje v redni transakcijski račun podjetja.

Napredne finančne rešitve za podjetnike

Deželna banka ima poleg osnovnih transakcijskih računov v svoji ponudbi tudi različno financiranje, ki pokrije veliko različnih potreb posameznega podjetja.

Revolving kredit za kritje občasnih likvidnostnih težav z odplačilno dobo do enega leta omogoča, da lahko občasno uporabite likvidna sredstva, ki jih potrebujete, medtem ko vam zaračunajo le obresti za črpani del kredita. Likvidnostni kredit do 30 dni je primeren za premagovanje kratkoročnih likvidnostnih primanjkljajev.

Prav tako omogočajo kredite do enega leta, ki jih lahko podjetja črpajo v enkratnem ali večkratnih zneskih, in kreditne okvire za kritje akreditivov, pri katerih se kredit črpa le v primeru nezadostnih lastnih sredstev na dan plačila po akreditivu. Poleg tega ponujajo dolgoročne kredite z odplačilno dobo od enega do desetih let, pri čemer sodelujejo s Slovenskim podjetniškim skladom, ki omogoča subvencionirano obrestno mero.

Dolgoročni krediti z nižjimi stroški odobritve in vodenja kredita

Deželna banka do 30. junija 2024 ponuja posebno ugodne dolgoročne kredite za mala in srednje velika podjetja ter samostojne podjetnike, ki iščejo dolgoročne vire financiranja. Ti krediti imajo odplačilno dobo od enega do sedmih let in variabilno obrestno mero, vezano na šestmesečni evribor plus 1,5 %. Poleg tega so stroški odobritve in vodenja kredita nižji, kar je dodatna ugodnost za podjetja.

Deželna banka preko svojega hčerinskega podjetja DBS Leasing, d. o. o., ponuja tudi lizinško financiranje za podjetja, ki zajema izključno premičnine. To vključuje vozila in drugo mehanizacijo za opravljanje dejavnosti in drugih potreb podjetja, s čimer omogočajo podjetjem fleksibilne možnosti financiranja za njihove specifične potrebe.

Poseben paket za lažji vstop v podjetništvo

V Deželni banki želijo samostojnim podjetnikom in društvom omogočiti čim bolj enostaven vstop v podjetništvo, zato so pripravili poseben paket, ki ponuja številne ugodnosti in enostavno upravljanje finančnih potreb.

Paleta ugodnosti vključuje šestmesečno brezplačno vodenje poslovnega transakcijskega računa, enoletno članarino za kartico z odloženim plačilom, brezplačen pristop k e-banki DBS NET in mobilni banki mDBS ter šestmesečno brezplačno uporabo e-banke. Poleg brezplačne uporabe mobilne banke za imetnike e-banke ponujajo tudi šestmesečno brezplačno storitev DBS-VARNOST s SMS-obvestili za kartico poslovnega transakcijskega računa in kartico z odloženim plačilom ter šestmesečno brezplačno storitev DBS INFO. Prav tako zagotavljajo brezplačno izdajo plačilne kartice poslovnega računa za vse zakonite zastopnike.

Ponudba Deželne banke Slovenije je namenjena prebivalstvu, mladim, pravnim osebam in kmetovalcem. Njena predhodnica, Slovenska zadružna kmetijska banka, je bila ustanovljena leta 1990 ter postala finančni steber kmetijstva, zadružništva in živilskopredelovalne industrije. Več informacij poiščite na spletni strani DBS.

