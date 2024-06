Zagreb že 30 let središče zdravstvenega turizma

Dr. Zdenko Trampuš je v Zagrebu poskrbel za pravo revolucijo v zobozdravstvu – s svojo edinstveno kliniko mu je uspelo pritegniti pozornost številnih pacientov iz širše regije, med njimi je tudi ogromno Slovencev. Razlog? Drugačen pristop, ki temelji na inovativnih rešitvah, ki pacientom omogočajo hitro in učinkovito pot do popolnega nasmeha.

Ko se združita spa in vrhunska tehnologija

Dr. Zdenko Trampuš je vizionar, ki je leta iskal in proučeval najrazličnejše inovacije na področju implantologije. Njegov največji izziv je bil poiskati metodo, ki bi pomagala tudi najbolj težavnim primerom brezzobosti. Radovednost ga je vodila po svetu, v rodni Zagreb se je vrnil, ko je »v žepu« imel revolucionarno rešitev. Vsadki All-on-4 mu omogočajo, da pomaga pacientom, ki zaradi pomanjkanja kosti ne morejo dobiti navadnih vsadkov. A to je bil šele začetek njegove nadvse uspešne zgodbe.

Lotil se je novega raziskovanja in ugotovil, da (pre)mnogo pacientov odlaša s prvim obiskom pri zobozdravniku. Razlog je največkrat strah, ta pa je povezan z vsaj tremi pomembnimi dejavniki – vonjem, zvokom in bolečino. In to je bil njegov naslednji izziv – kako od svojih pacientov odstraniti vse te negativne dražljaje, ki jih povezujejo s strahom, in tako ustvariti ambient, ki bi jih pomirili in opogumil. Tako je prišel do edinstvene ideje, ki je postala unikum na Hrvaškem – združil je spa storitve z zobozdravstvenimi in tako pričaral prostor, kjer se prepletata zdravje in dobro počutje. Rezultat: ljudje k njemu prihajajo brez strahu, odhajajo pa z lepimi filmskimi nasmehi.

V kliniki Ortoimplant Dental SPA vas bodo razvajali s prvovrtsnimi tretmaji. FOTO: Darko Tomas/Cropix

»Ena najboljših odločitev v mojem življenju je bila, da skrb za zobe zaupam dr. Trampušu. Najbolj sta me navdušili prijaznost in pripravljenost celotne ekipe, da mi povrne dolgo izgubljene zobe in samozavest. Zdaj ponosno kažem svoj novi nasmeh.« (Zlatko H., Hrvaška)

Revolucionarni vsadki brez omejitev

Zobni vsadki so trajna in fiksna rešitev, ki odpravlja težave z brezzobostjo. Ker so podobni naravnim zobem, v celoti opravljajo svojo funkcijo. Drugače kot večina klasičnih protez, ki pogosto ne zagotavljajo zadostne stabilnosti, so zobni vsadki vgrajeni v čeljustno kost in služijo kot korenina zoba. Tudi v primerjavi z zobnimi mostički imajo vsadki kar nekaj prednosti:

ni treba pobrusiti sosednjih (tudi zdravih) zob za namestitev,

večja funkcionalnost,

večja estetika,

lažja higiena,

bolj dolgotrajna rešitev.



Najbolj priljubljena metoda zobnih vsadkov je All-on-4, ki omogoča popolno rekonstrukcijo zobne vrste s samo štirimi vsadki, ki se vgradijo v zgornjo ali spodnjo čeljust, včasih pa tudi v obe. Zobni niz je digitalno oblikovan, kar omogoča odlično rekonstrukcijo zob.

Zobni vsadki Zygoma, ki se vstavljajo v lično kost, kjer je dovolj opore za njihovo nameščanje, uspešno premostijo izgubo kostnine v zgornji čeljusti. Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov, kar omogoča rešitev za tiste, ki bi sicer potrebovali presaditev kosti ali dvig sinusov.

Vstop v kliniko je pravo presenečenje. FOTO: Darko Tomas/Cropix

Presenečenje že ob vstopu v kliniko

Klinika Ortoimplant Dental Spa je res nekaj posebnega – vanjo pacienti vstopijo kar skozi lično urejen bar, kjer prijazno osebje najprej poskrbi za odlično kavico in vitaminski napitek. S takšnim konceptom je dr. Trampuš že takoj umaknil tiste najpomembnejše moteče dejavnike, ki strašijo paciente – zvok in barvo. Njegovi obiskovalci tako že na začetku pozabijo, kam so prišli, in tako lažje vstopijo v sprejemni prostor in sledijo navodilom osebja, ki jih vodi skozi skrbno načrtovan protokol, ki med drugim predvideva RTG-slikanje, obisk spa centra z limfno drenažo in šele nato operativni poseg pri dr. Trampušu. Ta bo resnično brez strahu, saj poteka pod analgosedacijo, kar pomeni, da pacient dobi nove zobe kar med spanjem.

Razvajanje se nadaljuje tudi po posegu – najprej počitek v posebnem apartmaju za goste, nato pa še novo razvajanje v spa centru, kjer lajšajo otekline s posebnimi ledenimi maskami.

Trideset let inovacij, trideset let odličnosti

Dr. Zdenko Trampuš FOTO: Darko Tomas/Cropix

Genialnost dr. Trampuša se ne odraža le skozi njegovo strokovnost, ampak predvsem zaradi njegovega posebnega pristopa do pacientov. Resnično se posveti vsakemu posamezniku, išče rešitve in si pri tem ne postavlja omejitev. Dobro počutje vseh, ki pridejo v njegovo ordinacijo, je prioriteta, ki je nikoli ni opustil. V 30 letih je svoje znanje toliko izpilil, da lahko pomaga tudi tistim, ki so bili prepričani, da ne bodo nikoli dobili fiksne rešitve za brezzobost.

»Moje življenje se je popolnoma spremenilo, na obraz se mi je povrnil nasmeh in končno lahko uživam v hrani.« (Zoran S., Hrvaška)

