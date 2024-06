Riziko neplačila kupcev lahko podjetje prenese na zavarovalnico

Med specializiranimi storitvami skupine Coface sta prodaja poslovnih informacij in izterjava. Strokovnjaki v skupini Coface so poznavalci svetovnega gospodarstva in s svojimi storitvami pomagajo več kot 100.000 strankam v 200 državah.

O tem, kako je varovanje pred tveganji neplačil danes še toliko bolj pomembno, smo se pogovarjali s Sergejem Simonitijem, odgovornim za poslovanje v regiji Adriatic.

Mineva pet let, odkar je francoska skupina Coface od SID banke kupila Prvo kreditno zavarovalnico. Kako danes ocenjujte prevzem?

Da je bila odločitev pravilna, dokazuje dejstvo, da je večina naših strank ostala z nami tudi po prevzemu. Kombinacija dolgoletnih lokalnih izkušenj na področju zavarovanja terjatev z znanjem, predvsem pa tehnologijo velike mednarodne skupine se je pokazala kot uspešna. Danes lahko ponudimo produkte, ki so prilagojeni vsem velikostim podjetij. Z velikim številom opcij zavarovanja se lahko prilagodimo specifikam posameznega podjetja, pri tem pa ohranjamo prednosti lokalnega igralca.

Strateško najpomembnejši premik, ki ga je prinesel Cofaceov prevzem, pa je v tem, da smo iz lokalne, slovenske zavarovalnice postali regionalni igralec. Skupaj s svojimi partnerji delujemo v vseh državah nekdanje Jugoslavije. Pri tem na področju zavarovanja terjatev ocenjujemo, da imamo vodilni tržni delež. Pomembno je, da vse te posle vodimo iz Slovenije.

Razmere v mednarodnem poslovnem okolju so vedno bolj negotove. Kako lahko v takšnih razmerah Coface pomaga podjetjem?

Danes smo priča naraščanju zamud plačil in insolventnih postopkov po svetu. Tudi v Cofaceu zaznavamo precejšno rast zahtevkov za izplačilo škod. V trenutnih razmerah je zelo smiselno, da podjetja zmanjšajo tveganja, povezana z neplačili dolžnikov, tako da svoje terjatve zavarujejo. Prav tako verjamemo, da so poglobljene poslovne informacije, ki jih ponujamo, pomembna preventiva pri poslovanju oziroma izbiri poslovnih partnerjev.

FOTO: Coface

Kako dobro slovenska podjetja poznajo zavarovanje terjatev?

Ocenjujemo, da ima Coface v Sloveniji več kot 60-odstotni tržni delež. Večina velikih slovenskih podjetij ima svoje terjatve zavarovane, pri čemer prodajajo izključno kupcem, ki jih je zavarovalnica preverila in odobrila kritje. Ta podjetja se zavedajo, da so terjatve zelo pomembno premoženje. Zavarovanje terjatev manj uporabljajo manjša podjetja, ki pa so lahko v primeru neplačila kupca še bolj prizadeta. Z zavarovanjem terjatev lahko podjetja svojim kupcem omogočijo boljše pogoje sodelovanja in tako izboljšajo konkurenčnost, predvsem pa preprečijo finančno škodo, ki bi nastala zaradi neplačila.

Ali si podjetje s sklenjeno pogodbo o zavarovanju terjatev lahko izboljša pogoje financiranja pri svoji banki?

Banka praviloma pri ocenjevanju kreditne sposobnosti upošteva, da ima stranka svoje terjatve zavarovane, in tako lažje pridobi bančno financiranje. Pravice iz zavarovanja lahko zavarovanec z asignacijo prenese na banko, ki si z zavarovalnino lahko poplača zapadlo kreditno obveznost. Zavarovanje je tako dodatna varnost za banko, ki lahko zato ponudi svojo storitev stranki pod boljšimi pogoji. Da je to uveljavljen poslovni model, kaže dejstvo, da je pomemben del naših zavarovalnih polic asigniran v korist bank.

Kaj lahko svetujete podjetjem v zvezi s preverjanjem njihovih poslovnih partnerjev?

Danes je še posebej pomembno, da podjetje preverja ne samo nove, ampak tudi obstoječe kupce, predvsem z vidika sposobnosti tekočega poravnavanja obveznosti. Coface je na področju storitev razvil napredno spletno platformo URBA360, ki strankam zagotavlja poslovna poročila podjetij iz skoraj 200 držav.

Pomemben razlikovalni element od konkurence je dejstvo, da URBA360 vsebuje informacije in ocene, ki jih uporabljamo za lastno presojo tveganj, ko jih prevzemamo v zavarovanje. Z drugimi besedami, informacije, ki jih ponujamo s tem orodjem, so tudi podlaga za naše lastne poslovne odločitve. Poročila vsebujejo oceno tveganosti države, panoge in profil tveganja podjetja.

Tretji steber naše ponudbe je izterjava terjatev, po kateri povpraševanje strmo narašča. Če ima podjetje z nami sklenjeno pogodbo o zavarovanju, stroške izterjave prevzame Coface.

Naročnik oglasne vsebine je Coface