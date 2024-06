Legendarni Benelliji osvajajo motoristična srca

Najbolj prodajani motocikel na zahtevnem italijanskem trgu že nekaj časa ne prihaja iz Nemčije ali Japonske, temveč gre za lokalni izdelek – potovalni enduro Benelli TRK 502; lani so jih v Italiji prodali 4075, kar je skoraj 2000 motociklov več kot drugouvrščenega modela. Kot pravijo nekateri poznavalci italijanskega trga motociklov, obstaja velika verjetnost, da ga bo na prestolu letos zamenjal novejši in zmogljivejši brat TRK 702. Ta je z obema izvedenkama, TRK 702 in TRK 702 X, že v prvem mesecu prodaje na italijanskem trgu pometel s konkurenco in pristal septembra 2023 na vrhu prodajne lestvice. Prvo mesto na italijanskem trgu ohranja tudi v prvih dveh mesecih letošnjega leta.

Od delavnice do legende

Uspeh znamke Benelli ima korenine v začetku 20. stoletja, ko je spomladi leta 1911 vdova Teresa Benelli vložila celotno premoženje svoje družine v ustanovitev družinskega podjetja, delavnice, s katero bi zagotovila stabilno prihodnost svojim šestim sinovom: Giuseppeju, Giovanniju, Filippu, Francescu, Domenicu in Antoniu - Toninu Benelliju.

Bratje Benelli Foto Benelli

Najprej je bila to le servisna delavnica, v kateri so izdelovali nekaj nadomestnih delov za avtomobile in motocikle. Toda bratje Benelli so imeli večje ambicije – hoteli so izdelovati motocikle. Osem let pozneje so izdelali svoj prvi motocikel, pri katerem so v okvir kolesa vgradili dvotaktni motor s 75 kubiki, vendar z videnim bratje niso bili zadovoljni.

Prvi pravi motocikel

Tekoči trak v Benellijevi tovarni. Foto Benelli

Decembra 1921 so naredili prvi pravi motocikel Benelli: »velomotore«, lahki dvotaktni motocikel z 98 kubiki, ki so ga izdelovali v dveh različicah, touring in sport. Zadnja je imela močnejši, 125-kubični agregat. Dve leti kasneje so predstavili še 147-kubični model, s katerim je Tonino Benelli začel osvajati prve zmage na motociklističnih dirkah, zaradi katerih je podjetje iz Pesara postalo znano po vsej Evropi.

Leta 1926 je Giuseppe Benelli oblikoval novi motocikel, ki ga je gnal štiritaktni 175-kubični agregat, katerega zmogljivosti so se kosale s konkurenčnimi motocikli večjih prostornin. Prav ta novi motocikel je poskrbel za številne zmage Tonina Benellija, ki je nosil naziv italijanskega prvaka v letih 1927, 1928, 1930 in 1931.

Povojni Benelli

Druga svetovna vojna je zahtevala svoj davek, saj so zavezniška bombardiranja in nacistična plenjenja uspešno podjetje iz Pesara spremenila v kup ruševin. Vendar to bratom Benelli ni vzelo poguma, in ko so si povrnili stroje in opremo, so začeli predelovati približno 1000 vojaških motociklov – večinoma angleškega izvora –, ki so ostali na bojiščih zaveznikov, v motocikle za civilno uporabo.

Nekoč so dirkači (na fotografiji dirkač Jarno Saarinen) z Benelliji osvajali velike nagrade. Foto Benelli

Leta 1947 je bilo tudi leto, ko so se nadaljevale dirkalne dejavnosti. Leto 1948 je bilo mejnik za Benelli: podjetje je najelo motociklističnega dirkača Daria Ambrosinija in 14. oktobra sta brata Benelli napovedala odločitev, da bosta nadaljevala proizvodnjo motociklov. Športni uspeh novega Benellija je bil leta 1950 z Ambrosinijevo zmago svetovnega prvenstva v razredu 250. Proizvodna dejavnost Benellija se je nadaljevala leta 1951 s predstavitvijo 'Leoncina', katerega velik komercialni uspeh je dosegel vrhunec, ko je Benelli leta 1953 z dirkačem Tartarinijem osvojil prvi Motogiro d'Italia.

Preporod Benellija

Po praznovanju 50-letnice podjetja leta 1961 so se začeli spopadati s krizo v industriji motociklov. Leta 1972 je podjetje kupil novi lastnik in v naslednjih desetletjih je bilo poslovanje podjetja večkrat na robu zloma, lastniki so se menjavali. Šele decembra leta 2005, ko je znamko iz Pesara lastniško prevzela skupina Q. J., so se za Benelli počasi začeli boljši časi in svojo stoletnico so leta 2011 uspešno praznovali. Preporod znamke na trgu pa je gotovo pomenil novi model BN 302, ki je ugledal luč sveta v 2015. Dve leti pozneje so predstavili modela TRK 502 in Leoncino 500, ki sta tlakovala pot današnjemu uspehu znamke.

Benellijev model TRK 502 je dolgoletni prvak italijanskega trga. Foto Benelli

»Danes Benelli ponuja celotno paleto vozil, ki lahko zadovolji vsakogar, in v Pesaru, rojstnem kraju blagovne znamke, je še danes srce podjetja, kjer se bodo rodili in razvijali Benellijevi motocikli za jutri,« sporočajo iz podjetja.

Gremo na avanturo

Benelli TRK 502 X Foto Benelli

Benellijev potovalni enduro motocikel TRK 502 je prava prodajna uspešnica pri naših zahodnih sosedih Italijanih. Na voljo je v dveh različicah, cestni TRK 502 in terensko usmerjeni TRK 502 X. Obe žene enak 500-kubični dvovaljnik, ki je plod Benellijevega razvoja in razvije največjo moč 35 kW pri 8500 vrt./min. Drzne in ekspresivne linije TRK 502 so izjemno privlačne za oči zaradi 20-litrskega rezervoarja za gorivo, sklopa žarometov, ki so večinoma opremljeni z LED-sijalkami z izboljšano zasnovo, in sprednjega blatnika, ki lahko dominira prizorišču. Kot posebnost omenimo, da imata TRK 502 osvetljena stikala na krmilu, kar je velika redkost na trgu. Medtem ko ima cestni TRK 502 17-palčni liti platišči, je njegova terenska različica X opremljena z 19-palčnim sprednjim in 17-palčnim zadnjim kolesom, pri čemer imajo platišča napere. TRK 502 je na voljo biserno beli, sijoči modri, sijoči temno zeleni in ogljeno sivi barvi, TRK 502 X pa v biserno beli, bleščeče rumeni, bleščeče modri in ogljeno sivi. Obe različici imata namensko paleto dodatne opreme, vključno s kompletom kovčkov iz aluminija in visokim vetrobranskim steklom.

Benneli TRK 702X Foto Benelli

Vrhunec ponudbe Benellijevih potovalnih enduro motociklov sta modela TRK 702 in TRK 702 X. Prvi je bolj cestno naravnan, drugi terensko in ima zato platišča z naperami ter večje, 19-palčno sprednje kolo. Obe različici žene najnovejši Benellijev 698-kubični dvovaljnik, ki razvije največjo moč 51,5 kW pri 8000 vrt./min. in 70 Nm navora pri 6000 vrt./min.

Udobje in funkcionalnost sta zaščitna znaka modela TRK 702, ki ima serijsko velik oklep žarometov za optimalno zaščito voznika in sovoznika ter osvetljena stikala na krmilu. Serijsko sta na voljo vtičnici USB in USB C. Kot dodatna oprema so tu še ogrevane ročke in voznikov sedež. Žarometi so v LED-tehniki, 5-palčni barvni zaslon TFT z visoko ločljivostjo in bluetooth vmesnikom omogoča povezavo s pametnim telefonom. Vmesnik Wi-Fi pa omogoči, da s pomočjo aplikacije zrcalimo navigacijo na instrumentno ploščo.

Benelli TRK 702 Foto Benelli

Podarimo komplet aluminijastih kovčkov Opisani modeli so trenutno na voljo po ugodnih in konkurenčnih cenah na trgu. V Sloveniji je novi model TRK 702 na vojo za 8.007,73 € (z DDV), TRK 702 X pa za 8.297,60 €. Vsem kupcem omenjenih modelov pa ob nakupu podarimo komplet aluminijastih kovčkov v vrednosti več kot 1000 €.

Poleg omenjenih modelov TRK 502 in TRK 702 ima Benelli v ponudbi še vstopni model TRK 251 in »dakarsko« specialko BKX 300, s katero znamka cilja na novi rod mladih motorističnih navdušencev. Zadnja bo na trg prispela predvidoma v zadnjih mesecih leta.

Benelli TRK 251 Foto Benelli

Levja družina

Družina modelov Leoncino obsega šest modelov: Leoncino 125, 250, 500, 500 trail, 800 in 800 trail. Čisti slog in zabava, skoncentrirana v preprostem, dostopnem in izjemno sodobnem motociklu je koncept, ki stoji za modeli Leoncino. Vse modele serije krasi stiliziran lev na sprednjem blatniku.

Benelli Leoncino 125 Foto Benelli

Vstopnega Leoncina 125 žene 125-kubični štiritaktni enovaljnik, ki razvije največjo moč 9,4 kW pri 9500 vrt./min. in ga odlikuje nizka poraba 2,2 litra na 100 km. Žarometi so v LED-tehniki, instrumentna plošča je digitalna. Kupci lahko izbirajo med belo, sivo, rdečo in zeleno barvo.

Leoncino 250 je kompakten, pristen motocikel, kjer klasika postane sodobna v enovaljniku z ostrim značajem in inovativnimi linijami, značilnimi za linijo Leoncino. Tradicija in inovativnost tukaj najdeta svoj najvišji izraz za klasičen motocikel, preoblikovan v sodobnem slogu. Njegovo srce je enovaljni štiritaktni tekočinsko hlajen motor s prostornino 250 ccm, ki razvije največjo moč 19 kW pri 9250 vrt./min. in 21 Nm navora pri 8000 vrt./min. Kupcem je na voljo v mat beli, mat antracitni, lava rdeči in gozdno zeleni barvi.

Leoncino 500 in Leoncino 500 Trail žene 500-kubični štiritaktni dvovaljnik s tekočinskim hlajenjem, ki razvije največjo moč 35 kW pri 8500 vrt./min. Medtem ko je model 500 poklon mitu italijanskega motociklizma in stilska ikona serije Benelli, ki je sposoben združiti tradicijo, zgodovino in inovacije v čistem moderno-klasičnem motociklu, je model Trail različica za vse terene in je temu primerno obuta v terenske pnevmatike Metzeler Tourance in ima večje, 19-palčno prednje kolo. Obe različici lahko kupimo v sijoči rdeči, sijoči sivi, sijoči črni in opalno zeleni barvi.

Benelli Leoncino 800 Foto Benelli

Leoncino 800 je najzmogljivejši levček v družini in je podobno kot model 500 na voljo tudi v terenski različici Trail. Njuno srce je 754-kubični, tekočinsko hlajen, štiritaktni, dvovaljni motor, ki razvije največjo moč 56 kW pri 8500 vrt./min. in 67 Nm navora pri 6500 vrt./min. Različica Trail ima zaradi boljšega obnašanja na terenu 19-palčno prednje kolo, ki je obuto v terenske pnevmatike.

Žaromet, ki spominja na sodobne linije Leoncina 250, je v celoti v LED-tehnologiji s pristnim in prefinjenim dizajnom, ki ga poudarjata lok in logotip Benelli Leoncino v sredini. Ta različica ima instrumentno ploščo v tehniki TFT, ki izstopa po svojem sodobnem in pristnem dizajnu. Sedež zagotavlja največje udobje za voznika in sopotnika; poleg tega se popolnoma ujema s splošnimi linijami kolesa, podobno kot sodoben in uravnotežen dizajn izpuha. Levček ima posebno mesto, saj ponosno stoji na sprednjem blatniku kot na Benellijevih zgodovinskih motociklih in preostalih modelih Leoncino. Pri obeh različicah lahko izbiramo med jekleno sivo, terensko rjavo in gozdno zeleno barvo.

Klasični Imperiale 400

Benelli Imperiale 400 Foto Benelli

Imperiale 400 je klasični motocikel, moderna reinterpretacija zgodovinskega modela iz serije Benelli-MotoBi, proizvedenega v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Preprost, intuitiven in izjemno privlačen dvokolesnik, z elegantnim videzom in retro dušo. Njegovo srce je nov enovaljni, štiritaktni, zračno hlajeni motor, ki razvije največjo moč 15,5 kW pri 5500 vrt./min. in 29 Nm navora pri 4500 vrt./min. Na voljo je v sijoči črni, sijoči rdeči in sijoči srebrni barvi.

Za športne navdušence

Benellijev asortiman motociklov zaokrožijo še slečeni modeli Tornado Naked T 125, BN 125, 502 C, Tornado Naked Twin 500 in 752 S ter športni motocikli z oklepom: Tornado 300, Tornado 400 in Tornado 500. Zadnje pričakujemo na trgu v drugi polovici letošnjega leta. Za navihane mlade motoriste pa je tu še novi BKX 300 S, ki bo v prodaji predvidoma v zadnjih mesecih leta.

Benelli Tornado 500 Foto Benelli

Naročnik oglasne vsebine je Krk Moto.