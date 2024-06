Nova ponudba ob slovenski obali – le korak stran od morja

Letos bo poletje še posebej čarobno, saj vas pričakuje ena največjih novosti v portoroški turistični ponudbi. Tik ob morju je vrata odprl popolnoma prenovljen Hotel Riviera 4*, drugi največji hotel hotelske verige LifeClass Hotels & Spa Portorož. Riviera se je po prenovi spremenila v oazo sprostitve, kjer se udobje prepleta z eleganco in kjer vsak gost najde svoj prostor za popolno sprostitev.

Med oddihom v Hotelu Riviera boste ustvarili nove spomine in se prepustili nepozabnim poletnim trenutkom, saj vas na vsakem koraku čaka sproščujoče razvajanje. Ne glede na to, ali iščete udobno in sodobno nastanitev za poslovno potovanje ali pa želite uživati v družinskih počitnicah ob morju, boste tu našli idealen prostor zase.

Hotel je idealna izbira za vsak okus, saj zagotavlja idilično destinacijo z dostopom do plaže. V neposredni bližini hotela so Terme Portorož, kjer se lahko vse leto kopate v bazenih z ogrevano morsko in termalno vodo ter preizkusite programe sedmih centrov dobrega počutja. V bazenskem kompleksu SeaSpa vas pričakuje kar 1500 kvadratnih metrov ogrevanih bazenskih površin z morsko vodo.

Poleg hotela bodo odprli tudi prenovljen center za tajske masaže in nego telesa Wai Thai , ki bo dodatno nadgradil obstoječo obsežno wellness ponudbo hotelov LifeClass Portorož in bo gostom ponudil edinstveno sprostitev in regeneracijo v času bivanja. Wai Thai je znan po svojih tajskih masažah in naravni negi telesa.

Bivanje v Hotelu Riviera 4* nam že ob pogledu skozi okno ponuja brezskrbno sprostitev, ko se nam odprejo razgledi na morje in okolico hotela.

Leži tik ob urejeni hotelski plaži in portoroški promenadi, tako da so čudoviti razgledi zagotovljeni, počitniško vzdušje na plaži pa prav tako. Le nekaj korakov stran sta namreč plaži Meduza Beach 4* in Meduza Exclusive 5* z Modro zastavo, številne restavracije in ena najlepših kolesarskih poti pri nas, Porečanka oziroma Parenzana.

Meduza je edinstvena plaža hotelov LifeClass Portorož in velja za eno najbolj ekskluzivnih plaž na Jadranu. Odlikujeta jo odlična lokacija in vrhunska ponudba gostinskih storitev. FOTO: LifeClass

Za goste z raziskovalno žilico je zelo vabljiva bližina čarobnega Pirana, kjer vas čakajo številne znamenitosti in pestra kulinarična ponudba. Obiščete lahko tudi Sečoveljske soline in se za en dan preizkusite kot pravi solinar.

V sobah s pogledom na morje in z balkonom si boste napolnili baterije, saj so zasnovane z mislijo na sproščujoče bivanje, z modernim pohištvom in udobnimi posteljami, ki zagotavljajo popoln počitek po dnevu raziskovanja.

Na voljo je 12 enoposteljnih, 124 dvoposteljnih, 40 družinskih sob, šest suit in impresiven predsedniški apartma z 91 kvadratnimi metri površine, ki se razprostira na dveh nadstropjih in ponuja prelep panoramski razgled na Jadransko morje. Ima dve elegantno opremljeni dvoposteljni sobi, prostor za sproščanje s fotelji in omizjem za več oseb ter dve kopalnici, kar vam zagotavlja popolno razvajanje in udobje. Nepozaben pa je tudi panoramski pogled, ki seže vse do obzorja Jadranskega morja.

Senior paket: počitnice za prave hedoniste

Senior paket je posebej zasnovan za zrele goste, ki si želijo sprostitve in udobja v objemu prijetnega obmorskega okolja. Že od 85,5 evra na osebo lahko dobite prenočitev z zajtrkom v eni izmed udobnih in sodobno opremljenih sob Hotela Riviera 4*. Paket vključuje tudi dostop do velneških centrov, kjer se lahko prepustite sproščujočim tretmajem. Poleg tega so na voljo različne aktivnosti za seniorje, kot so vodena telovadba, sprehodi ob obali in kulturne delavnice.

Morski oddih za dva: romantična doživetja ob obali

Morski oddih za dva je idealna ponudba za pare, ki si želijo pobegniti od vsakdanjika in se prepustiti romantičnim trenutkom ob morju. Že od 95 evrov na osebo vam paket ponuja prenočitev z zajtrkom v sobi s čudovitim razgledom na morje ali z balkonom, kjer lahko uživate v jutranjem soncu. Paket vključuje dostop do velnesa, kjer se lahko skupaj predate masažam in spa tretmajem. Poleg tega vam hotel ponuja romantično večerjo v eni izmed svojih vrhunskih restavracij, kjer boste lahko okušali lokalne specialitete in se prepustili enkratnim kulinaričnim doživetjem.

Družinske počitnice ob morju: zabava za vso družino

Družinske počitnice ob morju so vedno dobra izbira za družine, ki si želijo kakovostno preživeti čas skupaj. Že od 105 evrov na osebo vam paket ponuja prenočitev z zajtrkom v prostorni družinski sobi, opremljeni z udobnim raztegljivim kavčem. Paket vključuje dostop do urejenih bazenov in plaže, kjer se lahko otroci brezskrbno igrajo, medtem ko starši uživajo v sončenju ali branju knjige. Poleg tega hotel ponuja različne družinske aktivnosti, kot so tematski večeri, ustvarjalne delavnice za otroke in vodeni izleti po okoliških znamenitostih, kar zagotavlja zabavo in razvedrilo za vse člane družine.