Spar Slovenija in Andreja Širca Čampa o skrivnostih dobrega počutja

Slovenski pregovor pa pravi, da sita vrana ne verjame lačni. A kaj takšni reki v resnici pomenijo? Kot razložita zgodovina in etimologija, oba ljudi opominjata, da gradniki naše prehrane niso le vitamini, minerali ali molekule, ampak je tudi naš odnos do hrane, naše stanje, naše počutje.

Torej, hrana je mnogo več kot le vir preživetja; hrana je vsota naših najglobljih misli in občutkov o tem, kaj jemo, pri čemer je odnos do nje tako rekoč enako globok, kot so vsi drugi odnosi. Zato ne preseneča, da ga eden najvidnejših in najbolj cenjenih trgovcev pri nas, Spar Slovenija, tako resno in z vso odgovornostjo naslavlja, in sicer kot je slišati v podkastu, s svojimi močnimi prizadevanji za kakovostno ponudbo, trajnostno delovanje in navsezadnje ozaveščanje kupcev.

Kaj je zdrav življenjski slog?

Andreja Širca Čampa svoj nov dan vselej začne s sveže skuhano turško kavo. FOTO: Marko Feist

Gostja podkasta, univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije Andreja Širca Čampa, nam je razložila, da »zdrav življenjski slog pomeni zasledovanje ustrezne količine spanja, rekreacije, druženja in kombinacije uravnotežene prehrane in prehranskih navad«.

Toda, kaj je uravnotežena prehrana in kako resnično pripomore k izboljšanju počutja, kje so pasti in kaj je večna resnica o hrani in kaj mit in modna muha?

Na ta in še mnoga vprašanja je v podkastu odgovorila Andreja Širca Čampa, ki vselej začne nov dan s sveže skuhano turško kavo. »Kava je zdrava, je močan antioksidant, a je ne smemo uživati v prevelikih količinah. Ker vsebuje kofein, deluje tudi kot poživilo. Medtem ko nekateri prisegajo na kavo brez mleka, jo Italijani pogosto pijejo z mlekom kot kapučino zjutraj, popoldne pa uživajo espresso,« je v uvodu takoj razblinila dvom o tej opojni tekočini, ali je zdravilo ali strup.

Andreja Širca Čampa je zaposlena na Pediatrični kliniki v Ljubljani kot vodja Službe za nutricionistiko, dietoterapijo in bolniško prehrano. FOTO: Marko Feist

Kdo je Andreja Širca Čampa? Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, ki je začetno znanje o prehrani pridobila na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, specifično znanje dietoterapije pa z dolgoletnim delom na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer je vodja Službe za nutricionistiko, dietoterapijo in bolniško prehrano. Ima bogate izkušnje na področju dietne prehrane pri sladkorni bolezni, celiakiji, alergijah, debelosti, kroničnih ledvičnih obolenjih, črevesnih obolenjih, kot tudi na specifičnih področjih prehrane onkološkega bolnika, pri prirojenih presnovnih motnjah in motnjah hranjenja.

Začetek dneva z zajtrkom in kavo

Naša sogovornica, ki je zaposlena na Pediatrični kliniki v Ljubljani kot vodja Službe za nutricionistiko, dietoterapijo in bolniško prehrano, nam je v podkastu zaupala, da pa se njen dan ne začne le s kavo, temveč tudi z obveznim zajtrkom: »Vselej porabim vse zaloge iz hladilnika. Danes sem uporabila ostanek pečenih rib, ki smo jih imeli za večerjo, in sem si za zajtrk pripravila ribji namaz in kos kruha. Takšen zajtrk predstavlja zdrav in hranljiv začetek dneva.«

Spar Slovenija kot podpornik zdravih prehranjevalnih navad

Govor o zdravi prehrani danes presega zgolj oskrbo z minerali in vitamini. Poudarja se pomen odnosa do hrane, zlasti v današnjem času izobilja, ko je pogosto preveč zavržene hrane. Pomembno je, da kupujemo lokalno in sezonsko ter se izogibamo prenajedanju. Spar Slovenija je prepoznal pomen kratkih transportnih verig in trajnostnega pristopa. Z različnimi projekti in pobudami ozavešča potrošnike o zdravem načinu življenja in pomenu lokalne prehrane.

Prehrana kot temelj zdravja

Pomembno je, da starši otrokom že od rojstva privzgajajo zdrave prehranjevalne navade. FOTO: Depositphotos

Hipokratova misel, da je hrana zdravilo, ostaja aktualna. Zdrava prehrana je ključna za ohranjanje zdravja in preprečevanje bolezni, kot so visok krvni tlak, holesterol, srčno-žilna obolenja in rak prebavil. Pri tem pa je pomembno razlikovati med splošno zdravo prehrano in prehransko terapijo, ki lahko brez strokovnega nadzora postane nevarna. Andreja Širca Čampa že 30 let deluje v Pediatrični kliniki, kjer se ukvarja z medicinsko predpisano prehrano za zdravljenje bolezni. »Samostojno odločanje za dietne režime brez medicinskega ozadja je lahko nevarno,« opozarja, »saj lahko prikrite bolezni pridejo do izraza šele ob drastični spremembi prehrane.«

Družina kot temelj zdravih prehranjevalnih navad

Hrana je mnogo več kot le vir preživetja. FOTO: Depositphotos

Družina igra ključno vlogo pri oblikovanju odnosa do hrane. Pomembno je, da starši otrokom že od rojstva privzgajajo zdrave prehranjevalne navade, saj so te temelj za zdravje v odrasli dobi. Toda, ob poplavi lepo embalirane in po okusu privlačne hrane, kaj je zares dobro za naše zdravje? Na to vprašanje je menda lahek odgovor: »Sledite prehrani najbolj dolgoživih narodov; to so Japonci, Italijani, Španci ipd., saj je sredozemska prehrana najbolj vzorna.«

Sredozemska prehrana, ki temelji na sveži zelenjavi, sadju, stročnicah, oljčnem olju in ribah, velja za eno najbolj zdravih. »Slovenci bi morali zmanjšati količino rdečega mesa in procesirane hrane ter se zgledovati po tej prehrani za izboljšanje svojega zdravja,« je prepričana Andreja Širca Čampa, ki že vrsto let sodeluje s Sparom Slovenija kot svetovalka.

Izogibanje praznim kalorijam

Andreja Širca Čampa: »Sledite prehrani najbolj dolgoživih narodov.« FOTO: Depositphotos

Prazne kalorije, ki jih vsebuje hitra in procesirana hrana, imajo negativne učinke na zdravje. Pomembno je, da se izogibamo takim živilom in raje posegamo po sveži, doma pripravljeni hrani.

Prehranska dopolnila

Med prehranskimi dopolnili je vitamin D edini, ki ga je smiselno jemati v zimskih mesecih, ko smo manj izpostavljeni soncu. Sicer pa je pomembno, da se prehranjujemo raznovrstno in lokalno.

Zdrava hrana, zdravo človeštvo, zdrav planet

PPomembno je, da smo pri izbiri hrane odgovorni in zavestni, saj to vpliva na naše zdravje in planet. Spar Slovenija z različnimi pobudami ozavešča potrošnike o pomenu zdrave prehrane in trajnostnega pristopa. In slednje je vodilo pokrovitelja podkasta Spar Slovenija, v katerem se zavedajo, da zdrav človek pomeni tudi kondicijo in dolgoživost družbe in planeta, zato ponuja sveže izdelke najvišje kakovosti in ne le prepoznava, ampak uresničuje poslovni model kratkih prehranjevalnih verig in zmanjšanja ogljičnega odtisa.

Spar Slovenija je generalni pokrovitelj projekta Zdravi Prigrizki in zdrav življenjski slog

Več informacij o tem, kako čim lažje do uravnotežene prehrane, je na voljo na novem Sparovem portalu VEČ VEM, BOLJE JEM.

