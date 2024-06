Ostermanova in Medvedova na EP na mirnih vodah do srebrne kolajne

Slovenski kajakašici Anja Osterman in Mia Medved sta na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v madžarskem Szegedu na 200 m med dvojicami osvojili srebrno kolajno. Boljši sta bili le Madžarki Blanka Kiss in Anna Lucz. V finalu na 200 m je med posamezniki nastopil tudi Anže Urankar in zasedel šesto mesto.

Enaintridesetletna Ostermanova in šest let mlajša Medvedova sta si finale zagotovili v petkovih predtekmovanjih, ko sta bili v svoji skupini drugi.

Tudi danes sta morali po tesnem boju premoč priznati le eni dvojici, Madžarkama, ki sta bili vsega 0,143 sekunde hitrejši. Do brona sta prišli Poljakinji Katarzyna Kolodziejczyk in Sandra Ostrowska (+0,600).

Osterman je pred tremi leti sicer postala evropska prvakinja v tej disciplini skupaj s Špelo Ponomarenko Janić. Medved pa je dobitnica bronaste kolajne na prvenstvu za mlajše člane in članice pred dvema letoma.

»Prejšnji teden še nisva vedeli, ali bova sploh veslali na 200 m, a očitno je bila dobra odločitev, saj sva osvojili drugo mesto in je le malo zmanjkalo, da bi postali prvakinji,« je za Kajakaško zvezo Slovenije sprva dejala Ostermanova.

Ta se je letos vrnila na tekmovališča po porodu, lani avgusta se je namreč razveselila sina. Obenem z Medvedovo nista veliko nastopali skupaj, a se vsakič znova razveselita sedenja skupaj v čolnu.

»Nisva se veliko pripravljali, šele nekje v maju sva se ponovno preizkusili po februarju. Dobro nama je šlo na pokalih, na treningih sva bili odlični, na tekmah pa se nama je vedno kaj zalomilo. Prostora za napredek je torej veliko, ampak razveseljuje me že to, da sva kot prijateljici skupaj v čolnu in se ves čas pogovarjava, pomagava ena drugi,« je še dodala.

»Nimava se kaj pritoževati in upam, da nama bo šlo tako še naprej. Uživam, ko sem v dvojcu. Res je lepo,« pa je dodala Medvedova.

Anže Urankar je v finalu posameznikov na 200 m zasedel šesto mesto. Urankar, sicer aktualni svetovni in evropski prvak v šprintu na divjih vodah, se je v finalu dobro kosal s tekmeci in zaostal 0,444 sekunde.

V petek je bila Špela Ponomarenko Janić med posameznicami na 200 m četrta, kolajno je zgrešila za vsega 27 tisočink sekunde. V finalu sta nastopila tudi Urankar in Rok Šmit, ki sta bila v kajakaškem dvojcu na 200 m sedma.

V nedeljo ob 11.19 bosta v finalu na 500 m med kajakaškimi dvojci še enkrat nastopili Ostermanova in Medvedova. Za konec bosta na vrsti še najdaljši preizkušnji na 5000 m, pri ženskah bo nastopila Anja Šteblaj (15.08), pri moških pa Jošt Zakrajšek (15.45).

Slovenske barve v Szegedu predstavlja sedmerica kajakašev, nastope je zaradi poškodbe odpovedal najmlajši med njimi Matevž Manfreda.