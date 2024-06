Sodobno zasnovan dom je vedno bolj na dosegu roke

V današnjem času, ko se spoprijemamo z okoljskimi izzivi, kot so podnebne spremembe, onesnaževanje in pomanjkanje naravnih virov, je trajnostno bivanje ključnega pomena. Zajema cel spekter navad pa tudi bivalnih okoliščin – preudarno ravnanje z viri, zmanjševanje odpadkov in čim manjši vpliv na okolje in zasnova doma, ki bo nizkoenergijski in čim bolj samooskrben. In če ste ravno pred odločitvijo, kako zasnovati dom, ki bo upošteval vse kriterije trajnosti, smo vam pripravili nekaj napotkov, s katerimi boste lažje in uspešneje prišli do cilja.

Kaj je pravzaprav trajnostna gradnja

Če razmišljate o gradnji ali prenovi hiše na trajnosten način, si vzemite dovolj časa za načrtovanje in raziskovanje – proučite različne trajnostne prakse in tehnologije, ki so na voljo. Povežite se z arhitekti in strokovnjaki, ki imajo izkušnje s trajnostnimi projekti. Pri tem je ključna izbira materialov, ki so prijazni do okolja in hkrati omogočajo energetsko učinkovitost. Investirajte v kakovostno izolacijo, energijsko učinkovite naprave in obnovljive vire. Imejte v mislih samooskrbnost, tudi glede vode.

Pravilno načrtovanje je ključno. Hiša mora biti zasnovana tako, da izkoristi naravne vire energije. Orientacija hiše, velikost in postavitev oken ter uporaba naravne svetlobe so pomembni dejavniki.

In kakšne so ključne značilnosti trajnostno zasnovanih hiš?

Prvo vodilo je nedvomno energijska učinkovitost, za to so ključni predvsem naslednji dejavniki:

Izolacija in streha: ne dovolite, da bi vam toplota uhajala na ulico ali da bi poleti žgoča vročina uničila vaše udobje. S kakovostno izolacijo in primerno streho boste ohranili stabilno notranjo temperaturo in tako zmanjšali stroške za dodatno ogrevanje ali hlajenje.

Okna in vrata: podobno velja tudi za okna in vhodna vrata, ki niso le odličen lepotni dodatek celotni zunanjosti doma, ampak morajo biti predvsem uporabna. Predlagamo, da izberete visokoizolativna okna – parameter, ki določa dobro toplotno prevodnost, je 1,00 W/m2K, torej koliko energije izgubljamo na kvadratni meter površine okna. Če razmišljate o pasivni hiši, pa morate ta koeficient prepoloviti.

Ogrevalni in hladilni sistemi: postanite energetsko samooskrbni in hkrati tudi prijazni do okolja. Premislite o vgradnji toplotne črpalke ali sončne elektrarne.

izberite naravi prijazne materiale – les iz trajnostno upravljanih gozdov, bambus, slama so le nekateri izmed najpriljubljenejših materialov, ki jih uporabljajo pri sodobni in trajnostni gradnji. Vedno bolj priljubljena je tudi uporaba recikliranih gradbenih materialov, kot so opeka, jeklo in steklo. Pomembno je tudi, da izberete barve, lepila in premaze z nizko vsebnostjo hlapnih organskih spojin (VOC), ki zmanjšujejo onesnaženje zraka v zaprtih prostorih.

Učinkovita raba vode: razmislite o zbiralniku deževnice, ki jo boste lahko uporabili za zalivanje vrta in splakovanje stranišč. Če želite še dodatno privarčevati, vgradite nizkopretočni vodovodni sistem.

Uresničite svoje sanje z odličnim kreditom

V NLB spodbujajo trajnost in skrb za okolje, zato želijo svojim strankam z Zelenim kreditom pomagati, da bodo lažje uresničile svoje zelene cilje. Vsem, ki se odločate za nakup ali gradnjo nizkoenergijske ali pasivne hiše ali načrtujete celovito energetsko prenovo doma, želite namestiti sončno elektrarno, toplotno črpalko ali polnilnico za električni avtomobil, je na voljo Zeleni kredit po posebnih pogojih.

Z najemom Zelenega kredita lahko prihranite, saj je namenski kredit lahko ugodnejši od drugih posojil. Tako boste lahko ustvarili prihranek zaradi ugodnejše obrestne mere kredita in po končani naložbi tudi pri mesečnih računih za energijo. Obenem pa boste zmanjšali svoj vpliv na okolje. Zmagovalna kombinacija? Vsekakor.

In če še niste čisto prepričani, to so vse prednosti NLB Zelenega stanovanjskega kredita:

brezplačna cenitev in energetska izkaznica,

nižja obrestna mera kot pri redni ponudbi stanovanjskih kreditov,

brez stroškov odobritve kredita,

doba odplačevanja do 30 let z nespremenljivo obrestno mero.



NLB Zeleni stanovanjski kredit lahko uporabite za: nakup ali gradnjo nizkoenergetske ali pasivne hiše,

energetsko prenovo nepremičnine,

nakup in montažo sončne elektrarne z baterijo ali brez,

nakup in montažo toplotne črpalke,

nakup in montažo hranilnika elektrike oz. baterije za samooskrbo,

nakup in montažo polnilnice za električna ali hibridna vozila.

