Slovenski navijači prihajajo, danski pa so že v mestu

Kot zatišje pred viharjem bi lahko opisali ozračje iz zornega kota slovenskih obiskovalcev v Stuttgartu. Teh je bilo namreč v sobotnem popoldnevu malo, zlasti v primerjavi s krepko številčnejšimi Danci. Slednji so lepo napolnili pivske vrtove, po katerih to mesto resda ne slovi tako kot München, toda obenem se je na euro prav z začasnimi prizorišči prehranjevanja in tudi veseljačenja dobro pripravilo in tako že pot iz prostorov glavne železniške postaje k tramvajskim progam in bližnjem parku ponuja mogočen »Biergarten«, v katerem so se Skandinavci že v soboto odlično počutili. Sijalo je sonce, severnjaki res niso hrepeneli po dolgih rokavih, pivo za 5,50 evra pa je bilo domala dvakrat cenejše, kot je v domačem Københavnu ...

Druge cene v ponudbi so si pravzaprav po vsem mestu ob montažnih stojnicah in dolgih »gasilskih« mizah ter klopeh med seboj podobne: pečena klobasica v štručki stane 5 ali 6 evrov, s krompirjevo solato tri evre več, Maultaschen (dva velika žepka bodisi z mesnim bodisi z zelenjavnim nadevom) in omenjeno krompirjevo solato, ki je na jugu Nemčije res pogosto na krožniku, med 12 in 14 evrov, evro več znaša polovica pečenega piščanca z ocvrtim krompirčkom.

20.000 Dancev naj bi stiskalo pesti v nedeljo za svoje rojake proti slovenski izbrani vrsti

In kot zapisano: v vrstah za omenjeno okrepčila, največkrat za pivo, smo v sončnem sobotnem popoldnevu največkrat srečevali Dance, tudi Hrvate, ki so na velikih zaslonih spremljali berlinski polom svojih reprezentantov na premieri s Španijo, in seveda Škote, teh je zaenkrat v Nemčiji med vsemi nogometnimi obiskovalci iz tujine največ.

In Slovenci? Pa napovedih naj bi jih bilo v nedeljo na tribunah prostornega stuttgartskega štadiona, po zmogljivosti tribun na 5. mestu v Nemčiji, več kot 10.000, Dancev bo po zagotovilih iz njihovih virov vsaj dvakrat toliko. Le v kampu ob štadionu, kjer so parkirani avtodomi ali pa bivalno-počitniške prikolice, smo videli več slovenskih trobojnic, no nekaj jih je bilo tudi na osrednjem mestnem trgu, kjer je bilo slišati najpogosteje narečja iz severovzhodnega dela naše dežele. Sicer pa so mnogi še na poti, kajpak pa gre glede pričakovanih obiskovalcev na štadionu prišteti še Slovence, ki živijo v Stuttgartu z okolico.