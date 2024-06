12.000 let pod površjem: voda najvišje kakovosti

Po hidrogeoloških raziskavah je starost podzemnega izvira, iz katerega se danes črpa, ocenjena na 12.000 let. Daleč od radovednih pogledov, zaščitena pred zunanjimi vplivi, ostaja prvobitno čista ter žejna življenja in priznanj, ki jih osvaja na domačih in tujih ocenjevanjih voda.

Naravna mineralna voda je mojstrovina narave, ki je ni mogoče poustvariti ali proizvesti z industrijskimi postopki. To velja tudi za Radensko Naturelle, ki prihaja iz zaščitenega podzemnega izvira. Ta se napaja iz padavinskih vod, ki se s pronicanjem skozi skoraj neprepustne zemeljske plasti prečistijo in obogatijo z minerali. Pod zemeljskim površjem je voda zaščitena pred zunanjimi vplivi sodobnega sveta in zato ohranja svojo prvobitno čistost – tudi za prihodnje generacije.

Poznate razlike med vodami?

Voda je osnovni pogoj za življenje in njegov neusahljivi vir. A vode se med seboj lahko tudi zelo razlikujejo – ne le po sestavi in kakovosti, temveč tudi po vplivih na naše zdravje. Med njimi še posebej izstopa naravna mineralna voda, ki spada v najvišjo kategorijo predpakiranih vod. Dosega jo le peščica vod, ki izpolnjujejo najstrožje standarde in se močno razlikujejo od vode iz pipe. Od njenega črpanja do polnjenja so dovoljeni le minimalni fizikalni posegi, brez dodajanja kemijskih sredstev za dezinfekcijo. Ključna razlika pa se skriva tudi v vsebnosti mineralnih snovi oziroma njihovi kombinaciji, ki je v vsaki naravni mineralni vodi edinstvena.

Pomen naravnih mineralov

Brez vode in esencialnih mineralnih spojin ni človeškega življenja, zato je njihov vnos –

v obliki hrane ali pijače – nujen. Radenska Naturelle vsebuje kalcij in magnezij, odlikuje pa jo tudi nizka vsebnost natrija. S svojim ravnovesjem zagotavlja harmonično zaokroženost okusa in blagodejno hidracijo, prav tako pa je odlična izbira pri premagovanju fizičnih naporov in pri športni aktivnosti ter primerna za diete, ki omejujejo vnos natrija v telo.

Izberite potrjeno kakovost

Na letošnjem svetovnem izboru Monde Selection je v kategoriji vod in brezalkoholnih pijač Radenska Naturelle prejela najvišjo nagrado. Odličje grand gold award, ki ga je strokovna žirija podelila po podrobni proučitvi vizualnih vidikov, vonja, pakiranja in okusa pa tudi laboratorijske analize vode, v svetovnem merilu pomeni potrditev, da z Radensko Naturelle potrošnik izbere potrjeno najvišjo kakovost.

