Zgodba, ki nas navdušuje že 80 let, ostaja močno povezana s Slovenijo

Fructal že 80 let piše najboljše zgodbe in za temi zgodbami stoji veliko posameznikov, ki z znanjem in predanostjo ustvarjajo izdelke, ki navdušujejo že osem desetletij. Zvestoba blagovni znamki, ki je krojila spomine na otroštvo številnih Slovencev in širše in ki se ji je tudi v današnjem času uspelo preobraziti v sodobno znamko, temelji na trdnih načelih: kakovost vedno na prvem mestu.

In pri Fructalu pomeni predvsem eno: okusno in kakovostno sadje slovenskega porekla. Legendarni sokovi in drugi izvrstni izdelki ne bi imeli enakega okusa brez premišljeno izbranih jabolk, hrušk in breskev ter drugega sadja domačih pridelovalcev. Eden ključnih med njimi je Evrosad – največji slovenski pridelovalec sadja in dolgoletni partner Fructala.

Boštjan Novak, vodja Evrosad Tržnice in distribucije iz Evrosada nam je v pogovoru pojasnil, na kakšen način poteka sodelovanje s podjetjem Fructal in zakaj je tovrstno sodelovanje tako pomembno zanje in za končnega potrošnika. »Vsi mi smo še generacija nekdanje Jugoslavije, ko je bil Fructal nekaj našega,« je poudaril naš sogovornik in se nostalgično spominjal svojih najljubših Fructalovih izdelkov. A pomembnejše kot spomini je dejstvo, da se tradicija nadaljuje – s sodelovanjem, ki temelji na kakovosti, zanesljivosti in skupni viziji: ohraniti domače kot vrednoto.

Fructal je že vrsto let največji odkupnik slovenskega sadja. Odkupuje praktično vse sadje, ki je v Sloveniji na voljo v zadostnih količinah. To pomeni, da vsako leto, ko letina to omogoča, odkupi slovensko sadje: jabolka, breskve in hruške. Fructal je v letu 2024 od slovenskih kmetov odkupil več kot 1.676 ton slovenskega sadja, od tega 1.530 ton domačih jabolk, 20,5 tone domačih hrušk, 87 ton domačih hrušk viljamovk, 31 ton domačih breskev in 8 ton bio vipavskih breskev.

Boštjan Novak FOTO: Evrosad

Katerega sadja največ dobavljate podjetju Fructal za proizvodnjo izdelkov?

Ko govorimo o Fructalu, je zagotovo največji delež našega sadja namenjen proizvodnji slovenskega jabolčnega soka. Ta izdelek je njihov paradni konj in vem, da je v njem tudi sadje iz Evrosada. Fructal daje velik poudarek na to, da gre za slovensko sadje, saj želijo ohraniti poreklo in sledljivost.

Poleg jabolk jim dobavljamo tudi hruške, vendar večinoma za proizvodnjo destilata na Duplici. Včasih smo na začetku sezone dobavili tudi nekaj breskev, vendar so za večji delež dogovorjeni z lokalnimi pridelovalci iz Vipave. Če jih tem zmanjka, morda v manjšem obsegu sodelujejo tudi z nami. Glavnina pa so vsekakor jabolka.

Leta 2019 so pri Fructalu lansirali nov izdelek – Fructal Superior, 100-% slovensko jabolko. Gre za sveže iztisnjeni sok, ki ni filtriran in je pripravljen izključno iz slovenskih jabolk. V ta namen je Fructal od slovenskih pridelovalcev v prvem letu odkupil 2.300 ton jabolk, med njimi je tudi Evrosad.

Kakšno vlogo ima Fructal kot partner pri odkupu slovenskega sadja in kako se to sodelovanje umešča v širšo prodajno mrežo Evrosada?

Evrosad kot največji slovenski pridelovalec sadja sodeluje z različnimi prodajnimi kanali – ne osredotočamo se izključno na slovenski trg. Vendar pa sodelovanje s Fructalom prinaša neko dodatno vrednost, predvsem zato, ker se pri njih pogosto pojavi želja, da slovensko sadje ostane doma in je vključeno v slovenske izdelke. Ko gre za tak namen – torej za izdelek, ki jasno izpostavlja lokalno poreklo –, mi kot podjetje tak projekt z veseljem podpremo.

Navsezadnje – ali sadje prodamo v tujino ali doma – se cena običajno giblje v podobnem razponu. Tudi če je razlika minimalna, nam je v interesu prodajati doma, če le lahko. Vendar pa moramo biti realni – Fructal ima določen časovni okvir, ko odkupi sadje, torej predvsem v prvih dveh mesecih po začetku obiranja. Ko se to obdobje zaključi, moramo imeti pripravljene druge prodajne poti za preostanek industrijskega jabolka.

To pomeni, da ne moremo biti odvisni samo od enega kupca. Ključno je, da imamo razvejeno mrežo kupcev in da tudi z njimi ohranjamo odnose vse leto – tudi na začetku sezone jim namenimo del količin, da jih pozneje ne izgubimo. Sodelovanje s Fructalom nam tako sicer daje določeno stabilnost, a je le del širše slike.

»Sodelovanje s Fructalom razumemo predvsem kot del širše zgodbe, za katero smo ponosni, da smo vanjo vključeni. Veseli nas, da se naše sadje znajde v takšnem slovenskem izdelku.«

FOTO: Evrosad

Zakaj se vam zdi pomembno, da Fructal vztraja pri sodelovanju z domačimi pridelovalci?

Če govorim osebno, ne v imenu podjetja, bi rekel takole: mnogi iz moje generacije še vedno doživljamo Fructal kot »naše« podjetje, ker smo z njim odraščali – še iz časa nekdanje Jugoslavije. Čeprav je lastništvo danes drugačno, verjamem, da je prav, da Fructal ohranja sodelovanje z domačimi pridelovalci.

Danes je trg preplavljen s cenejšimi izdelki, pogosto iz uvoza, ki razvrednotijo slovensko pridelavo. Slovensko sadje prodajamo ven, hkrati pa uvažamo surovine za izdelke, ki naj bi bili »naši«. Po mojem mnenju je izredno pomembno, da ohranimo tradicijo, domače blagovne znamke, prepoznavnost in predvsem občutek pripadnosti – zase, za naše otroke in za prihodnje generacije.

Dokler bo Fructal kazal interes za sodelovanje z domačimi pridelovalci, bo Evrosad zagotovo ostal del te zgodbe.

Kako bi vi opisali okus vašega najboljšega jabolka? Katere sorte so najbolj priljubljene pri kupcih?

FOTO: Fructal

Najboljše jabolko, ki ga imamo, je gotovo royal gala. Pri nas v Posavju imamo specifične podnebne razmere, ki nam omogočajo, da jabolka obiramo nekaj tednov pred drugimi. Royal gala je vedno prvo jabolko, kupci komaj čakajo, da pride na trg.

Poleg tega so priljubljeni še elstar, ki je pogosto prva izbira v začetku leta, ter carjevič, ki je priljubljen predvsem pri starejših kupcih. Tudi po jabolkih, ki so bolj obstojna, kot so zlati delišes, idared, je vedno povpraševanje. To so sorte, ki jih imamo največ, saj so stabilne in jih je mogoče dolgo hraniti, kar je seveda velika prednost za naše kupce.

Podnebne razmere so letos in prejšnja leta še posebej zahtevne. Pozebe, pretirane vročine in vlaga so izzivi, s katerimi se srečujemo vsi sadjarji. Ne moremo več zagotoviti stabilnosti vseh sort, zato je nujno prilagoditi nasade in iskati sorte, ki bodo bolje prenašale ta nihanja.

Zato je pomembno, da cenimo domače pridelke in razumemo, zakaj so slovenska jabolka kakovostna, kljub višjim cenam v primerjavi z drugimi.

FOTO: Evrosad

Ali kakovost surovin vpliva na končni izdelek, recimo na sok?

Seveda, brez dvoma. To se ne pozna samo pri soku, to velja za vse – žganje, marmelado, vložnine … Če vprašate katerega koli domačega žganjarja, vam bo povedal isto: če je hruška dobro zrela, sladka, če je bilo dovolj sonca, potem bo tudi žganje vrhunsko. In enako je s sokom. Če imaš kakovostno osnovo, bo tudi izdelek dober.

Prej ste omenili, da smo generacija nekdanje Jugoslavije. Kakšne spomine imate na Fructal iz tistega časa? Je kakšen izdelek, ki vam je še posebej ostal v spominu?

Seveda. Prva stvar, ki mi pade na pamet, so Fructalovi sokovi v tistih srebrnih, trikotnih tetrapakih, ki si jih moral prebiti s slamico. Tistega ne bom nikoli pozabil – za nas otroke je bil to pravi mali praznik. Spominjam se, kako poseben je bil občutek, ko si odprl tisti sok, saj drugega ni bilo. Fructal je bil sinonim za sok.

Danes pa, ko gledam svoja dva otroka, ki sta zdaj v osnovni šoli, vidim, da odraščata v popolnoma drugačnem svetu. Sokov je ogromno – iz vseh mogočih držav, z vsemi mogočimi dodatki, barvili, emulgatorji. In prav zato je pomembno, da ohranjamo to tradicijo. Da v tej poplavi izdelkov znamo ceniti tisto, kar je domače in kakovostno.

Fructal vidim kot del te tradicije – ne glede na lastništvo. Zame ostaja simbol nečesa našega, nekaj, kar nas povezuje z otroštvom in domačo zemljo. In mislim, da znamo slovenski potrošniki to prepoznati in ceniti.

V Fructalu ostajajo zvesti lokalni proizvodnji, saj se dobro zavedajo ključne prednosti, ki jo slovensko poreklo za potrošnike predstavlja ne le na slovenskem temveč tudi na tujih trgih. Razvoj izdelkov poganja slovensko znanje in izkušnje, s pomočjo katerega že osmo desetletje nastajajo inovativni, kakovostni sadni izdelki.

