Začel kot študent, danes je direktor: je lahko to tudi vaša pot?

Nobena zgodba o uspehu ni naključna. Na Petrolu jih je veliko in za njimi stoji tim strokovnjakov, ki z zavzetostjo in strokovnostjo vodijo številne projekte, ki so v zadnjih letih usmerjeni predvsem v zeleni prehod podjetja.

Eden ključnih posameznikov, ki pomembno prispeva k digitalni preobrazbi in razvoju Petrola v trajnostno družbo, je David Bezovnik, direktor upravljanja skladišč utekočinjenega naftnega plina. Njegova zgodba je navdihujoča. Spoznajte ga.

Strateških projektov na Petrolu ne zmanjka – je to priložnost za vas? Na Petrolu vabijo strokovnjake trajnostnega prehoda, inženirje, IT-strokovnjake, da se pridružijo njihovi ekipi – kjer boste delali pri inovativnih projektih, sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki in soustvarjali rešitve, ki oblikujejo energetsko prihodnost.

Navdušujoča zgodba: napredovanje in osebni razvoj

Delodajalci, ki ti omogočajo osebni in karierni razvoj, negujejo tvoje ambicije in spodbujajo napredek, so prava redkost. A to je značilnost sodobnih in uspešnih organizacij, ki razumejo potrebe in zahteve sodobne delovne sile. Zaposleni danes iščejo več kot le delovno mesto z dobrim plačilom. Iščejo okolje, v katerem se bodo dobro počutili in bodo lahko tudi hitro in uspešno rasli.

Zgodba Davida Bezovnika je dober odraz kariere, ki jo lahko pričakujete v Petrolu.

V devetih letih je prehodil pot od študenta do direktorja sektorja za upravljanje skladišč UNP. Danes skrbi za devet skladišč UNP, ki so razpršena po Sloveniji, Bosni, Srbiji in Hrvaški. Gre za zelo odgovorno in zahtevno vlogo, saj morajo logistični procesi delovati brezhibno, pri tem pa je ključna prav uigranost celotne ekipe. »Najmočnejši tihi kapital Petrola je predanost zaposlenih,« pove Bezovnik in tako v enem stavku povzame temeljno vrednoto družbe. Prav ta skrb za zaposlene je tudi glavno gibalo za razvoj.

Kariera Davida Bezovnika je obogatena s številnimi uspehi, ki temeljijo na zaupanju vodstva. Kot pravi, se je kot mlad strokovnjak v Petrolu lahko razvil v perspektiven kader. »Podpora podjetja se čuti, vendar je najpomembneje, da vsak posameznik pri sebi razčisti, ali si želi pridobivati nova znanja in kaj bi rad na delovnem mestu dosegel,« še pove in doda, da je napredoval predvsem zato, ker se je uspešno spopadal z operativnimi izzivi. Pri tem sta mu pomagala dva mentorja, ki sta z veseljem delila svoje znanje. »Ob prevzemu vodstvene funkcije sem čutil zaupanje in podporo – in to je bilo ključno,« pravi.

»Vabim vas, da se pridružite naši ekipi. Delali boste v stabilnem podjetju, kjer boste spoznali specifike procesov in ljudi v celotni regiji – in pri tem rasli.«

»Petrol je prava izbira za vse, ki si želijo delati pri trajnostnih projektih«

Petrol posameznikom omogoča soustvarjanje prihodnosti. In to je tudi razlog, zakaj, kot pravi Bezovnik, služba v Petrolu ni le služba, ampak tudi osebna naložba.

Trenutno sodeluje v strateškem projektu digitalne preobrazbe logističnih procesov na Petrolu Oil & Gas, za katerega pravi, da je bilo sodelovanje v njem tudi naložba vase.

Projekt Oil & Gas je digitalna preobrazba logističnih procesov v Skupini Petrol in združuje prenovo osnovnega informacijskega sistema in uvedbo naprednih rešitev za učinkovitejše upravljanje razvozov. Cilj projekta je jasen – boljše načrtovanje, manj prevoženih kilometrov in posledično manj emisij. »Manj kilometrov pomeni manj onesnaževanja zraka in bolj čisto okolje za vse nas,« pravi David Bezovnik in pojasni, da je njegova vloga v projektu predvsem povezovalna: partnerjem predstavlja obstoječe procese in z drugimi deležniki načrtuje prihodnje rešitve.

Gre za enega izmed številnih trajnostnih projektov na Petrolu, ki so dokaz, da podjetje vsak dan aktivno rešuje izzive prihodnosti. Za njimi stoji predana ekipa strokovnjakov, ki s svojim znanjem in izkušnjami ustvarja bolj trajnostno prihodnost.

»Petrol je prava izbira za vse, ki si želijo delati pri trajnostnih projektih – zaradi močne podpore in širokega portfelja storitev. Največja prednost pa je, da imaš realno možnost soustvarjati prihodnost,« pove Bezovnik, ki je prepričan, da je prav zdaj pravi trenutek za vstop v zeleno prihodnost Petrola. »Ker energijo usmerjamo v dobre ideje – in zeleni prehod to nedvomno je.«

Za Davida Bezovnika delo v Petrolu nikoli ni bilo le služba in omogoča razvoj v različnih smereh, predvsem pa v okolju, kjer so znanje, podpora in vizija povezani v dolgoročne cilje.

