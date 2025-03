Črnomelj – skriti biser, ki ga morate doživeti!

Skrivnosti preteklosti, ki čakajo, da jih odkrijete

Vstopite v Zakladnico Črnomelj in odkrijte kotičke, kjer preteklost diha s polnimi pljuči. Med arheološkimi najdbami, ljudskimi izročili in umetniškimi presežki spoznavamo, kako je ta kraj oblikoval svojo neponovljivo identiteto.

Črnomelj je mesto, ki hrani neverjetne zgodbe, od davnih časov pa vse do industrijske revolucije. To potrjuje tudi Muzej rjavega premoga Kanižarica – pravi časovni stroj, ki vam predstavi življenje rudarjev, ki so s trdim delom gradili prihodnost kraja. Mestna muzejska zbirka pa vas popelje še globlje v zgodovino, razkriva bogato dediščino kraja in pripoveduje zgodbe ljudi, ki so skozi stoletja oblikovali to območje.

Kolpa Bela krajina FOTO: Jošt Gantar

Nepozabni kotički narave, kjer si odpočije duša

Le nekaj minut vožnje iz mesta se razprostira naravna oaza, ki jemlje dih. Krajinski park Lahinja je pravi raj za ljubitelje narave, kjer lahko opazujete redke ptice, raziskujete eno najbolje ohranjenih mokrišč Nerajski lugi in se prepustite zvokom, ki jih lahko ustvari le narava.

In ko boste želeli popolno sprostitev, se odpravite do reke Kolpe, kjer vas čaka nekaj posebnega – masaža na slapu! Predajte se nežni moči vode, ki masira vaše telo in poskrbi za popolno regeneracijo, medtem ko vas obdajajo pomirjujoči zvoki narave. Ko se boste osvežili, lahko skočite na sup, se preizkusite v vožnji s kanujem ali preprosto uživate v mirnem ribolovu. Tukaj se sprostitev prepleta z doživetjem!

Krajinski park Lahinja FOTO: Jan Kocjan

Pristna hrana in domače vino

Kulinarika v občini Črnomelj je pristna, bogata in prepletena s tradicijo Bele krajine. Med najbolj prepoznavnimi jedmi izstopa belokranjska pogača, ki jo postrežejo toplo, rahlo posoljeno in razlomljeno na kose, prav tako pa slovita ajdova potica in črnomaljske preste, ki s svojo edinstveno obliko in hrustljavo strukturo navdušujejo tako domačine kot obiskovalce.

Posebno mesto v kulinarični ponudbi ima lokalno vino, še posebej metliška črnina in belokranjec PTP, ki ga postrežejo ob pristnih belokranjskih dobrotah. Ljubitelji žlahtne kapljice lahko obiščejo tudi Črnomaljsko vinogradniško klet, kjer lahko v prijetnem ambientu okusijo vrhunska vina in spoznajo bogato vinogradniško tradicijo tega območja. Kulinarično izkušnjo dopolnjuje gostoljubnost domačinov, ki s svojo preprostostjo in toplino ob prijetnem klepetu in kozarcu domačega vina vsak obrok spremenijo v nepozabno doživetje.

Ajdova potica FOTO: Tomo Jeseničnik

Pesniški navdih in avtentična doživetja

Ljubezen do umetnosti in kulture je globoko vtkana v ta prostor, kar dokazuje tudi rojstna hiša enega največjih slovenskih pesnikov, Otona Župančiča. Ta skrbno urejeni muzej v Vinici obiskovalce popelje skozi življenje in delo pesnika ter jih navdihne z bogato literarno zapuščino.

Spominska hiša Otona Župančiča Vinica FOTO: Uroš Novina

Pridite in doživite Črnomelj – zgodba, ki jo morate sami napisati!

Črnomelj ni le mesto, je doživetje! Tukaj se zgodovina sreča z avanturo, kultura s pristnostjo in narava z navdihom. Od slikovitih ulic do skritih naravnih zakladov – vsak kotiček tega kraja vam bo pripovedoval svojo edinstveno zgodbo. Ne ostanite le pri besedah – pridite in se sami prepričajte, zakaj Črnomelj osvaja srca obiskovalcev!

Naročnik oglasne vsebine je Občina Črnomelj