Mamula Island - vaš pobeg iz vsakdana

Hotel Mamula Island leži ob vhodu v Boko Kotorsko, vpisano na Unescov seznam svetovne dediščine, in je skrbno restavrirana trdnjava iz 19. stoletja, ki se ponaša z izjemno naravno lepoto, pristnim duhom in bogato kulturno dediščino. Poleg 32 sob in apartmajev, holističnega spa centra, plaže, bazenov, barov in restavracij ima hotel tudi spominsko galerijo, posvečeno 170-letni zgodovini otoka. Ta avtentična destinacija s prepletom lokalne dediščine, gostoljubnosti in narave omogoča edinstven svetovljanski koncept.

Mamula Island se je leta 2024 znašel med najboljšimi svetovnimi hoteli po izboru Condé Nast Travelerja, apartmaji Sky Suite s freskami iz 19. stoletja pa so osvojili prestižno nagrado Ahead.

Trdnjava Mamula je bila sredi 19. stoletja zgrajena kot strateška obrambna utrdba, ime pa je dobila po avstroogrskem generalu Lazarju Mamuli, ki je pomembno sodeloval pri njeni gradnji. Zdaj je trdnjava skrbno restavrirana do svojega prvotnega sijaja in hotel Mamula Island je zaščiten kulturni in zgodovinski spomenik ter simbolični čuvaj zaliva, ki neguje spomine na preteklost in odpira vrata v prihodnost.

Hotel ima dve vrsti sob in apartmajev: Heritage z nastanitvami znotraj avtentičnega zgodovinskega obzidja trdnjave in New Builds z okni od tal do stropa, zasebnimi terasami in pogledom na neskončno Jadransko morje, ki daje nastanitvam sodobno eleganco.

FOTO: Rebecca Hope

V središču otoka in trdnjave je restavracija z barom Pool Deck all day, umeščena ob tri bazene, kjer lahko uživate v sanjskih jutrih, pa tudi v osupljivih sončnih zahodih. Na južni strani je restavracija Sun Deck s pogledom na Jadran, idealna za popoldansko sproščanje ob poletni solati, carpacciu in koktajlih, medtem ko zvoki valov sledijo ritmu Balearov. Po sončnem zahodu lahko uživate v intimni atmosferi Pinea mixology bara, kjer vas čakajo edinstveni koktajli, popolnoma prilagojeni vašemu okusu – nujno pa povejte, da smo vas mi poslali.

Na urejeni hotelski plaži gostje uživajo v otoški naravi in lahko preživijo dan v enem od zalivčkov s pogledom na Boko Kotorsko in Hercegnovi.

V pritličju glavnega stolpa trdnjave je Mamula Island Spa, ki gostom ponuja finsko in zeliščno savno, parno kopel, solno sobo in solno terapijo. Tu so še prostori za sproščanje in različne druge tretmaje ter prostori za jogo, pilates in druge dejavnosti. Pomemben del ponudbe so tudi kulturni programi z umetniškimi rezidencami in opernimi večeri, ki jih prirejamo v sodelovanju z uglednim glasbenim festivalom Operosa.

Do Mamula Islanda lahko pridete z ladijskim prevozom iz posameznih mest v Boki Kotorski ali z zasebnim helikopterskim prevozom z najbližjega letališča, dubrovniškega (DBV) ali tivtskega (TIV). Na zahtevo je mogoče organizirati direkten zasebni ladijski prevoz iz Tivta. Vse hotelske restavracije in spa center so dostopni tudi vsem zainteresiranim obiskovalcem, ne samo hotelskim gostom.

Več podatkov dobite na:

www.mamulaisland.com

Lahko pišete na:

reservations@mamulaisland.com

Naročnik oglasne vsebine je Mamula Island