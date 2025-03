Zagreb: Idealna destinacija za oddih v mestu

Mesto, ki združuje kulturo in zabavo, šport in gastronomijo, značilno arhitekturo in gostoljubne gostitelje. Mesto za sprostitev, pa tudi za aktiven oddih. Z eno besedo – Zagreb. Mesto ob vznožju Medvednice je idealna destinacija za oddih v mestu (city break), zato vsako leto privabi turiste z vsega sveta. Z veseljem pa se vračajo sem tudi domači gostje, ki si želijo odkriti še kakšen skriti kotiček.

Zagreb s številnimi dogodki živi vse leto. Pomlad prinaša Festival luči Zagreb, mešanico umetnosti, oblikovanja, spektakla, zabave in arhitekture, ki bo letos od 19. do 23. marca.

Dvorišča, prireditev na Gornjem gradu FOTO: Julien Duval

Od leta 1997 poteka tu najbolj znan ulični festival Cest is d'Best, ki zagrebške trge in ulice spremeni v odre, na katerih na stotine veselih nastopajočih zabava mimoidoče. Od leta 2016 poteka tudi Zagreb Classic – poletni dogodek na prostem (open air), ki med umetniki in ljubitelji glasbe uživa kultni status, saj vrhunski mednarodni in hrvaški glasbeniki na Trgu kralja Tomislava izvajajo najboljše klasike. Prav tako velja opozoriti na Dvorišče, urbano »kul« prireditev z dušo na skritih dvoriščih starih meščanskih vil na Gornjem gradu, in Zagrebški mednarodni festival folklore.

Poletje v Zagrebu bo zagotovo zaznamovala cela vrsta festivalov in koncertov na prostem. Na obali Jarunskega jezera privablja številno občinstvo INmusic, največji hrvaški glasbeni festival na prostem, ki je v zadnjih 16 letih gostil velika imena svetovne glasbene scene, kot so Arctic Monkeys, Jamiroquai, The Prodigy, New Order, Nick Cave and the Bad Seeds, The Black Keys, Pixies, MGMT, Foals, Iggy and the Stooges, Franz Ferdinand, Morrissey, Arcade Fire, Sonic Youth, Kraftwerk, Moby, Serj Tankian, Cypress Hill, Grinderman, Flaming Lips, Massive Attack, Alice in Chains, LCD Soundsystem, Morcheeba, Lily Allen in mnogi drugi. Festival LMF je osvojil številne ljubitelje elektronske glasbe iz Hrvaške, Poletje v MSU je niz kulturno-umetniških dogodkov, ljubitelji klasične glasbe pa boste tudi letos lahko uživali v Večerih na Griču. Na čudovitem letnem odru na Šalati bodo mesto tudi letos obiskala velika imena svetovne glasbene scene: Faithless, Gojira in Queens of the Stone Age.

Zagreb Classic (levo), Muzej iluzij (zgoraj) FOTO: Muzej iluzij

Prav tako bodo obiskovalci do konca leta lahko uživali v številnih športnih in kulturnih dogodkih, kot so Hanžekovićev memorial, mednarodni atletski miting, Evropsko prvenstvo v reliju (ERC) in znameniti Zagrebški maraton.

Zagreb med kulturnimi dogodki ponuja tudi PIF – Mednarodni festival lutkovnih gledališč, Zagrebški filmski festival, ki predstavlja najboljše iz novejše neodvisne mednarodne in domače filmske produkcije, številna gostovanja znanih džezistov in velik solistični koncert Tilla Lindemanna, frontmana zasedbe Rammstein, v zagrebški Areni.

Zima je v znamenju Adventa Zagreb, večkrat nagrajene prireditve, ki Zagreb spremeni v čarobno mesto tisočerih lučk. Mesto postane velik zimski oder s številnimi dogodki, v zraku pa diši po slastnih fritulah ali miškah, kuhanem vinu in začimbah.

Vse leto pa v Zagrebu, mestu bogate kulturne dediščine, lahko obiščete široko paleto muzejev, ki zadovoljijo različne interese in okuse. V samem središču, na Zrinjevcu, je Arheološki muzej, ki že od leta 1864 priča o starih časih, njegova egipčanska zbirka pa je edina te vrste v jugovzhodni Evropi. Etnografski muzej navdušuje z okoli 80.000 predmeti hrvaške etnografske dediščine, medtem ko Hrvaški državni arhiv hrani pisno dediščino. Tu so še pred kratkim prenovljeni Hrvaški prirodoslovni muzej, Muzej mesta Zagreba, Muzej sodobne umetnosti in številne druge specializirane razstave, kot je tista v Lovskem muzeju. Poleg klasike se hrvaška prestolnica lahko pohvali z izvirnimi in avtentičnimi zbirkami. Medtem ko vas bo Muzej pretrganih razmerij spomnil, kaj ostane po strtem srcu, vas bo Muzej iluzij popeljal na potovanje v svet optičnih utvar, Muzej čokolade pa razkril zgodovino in proizvodnjo priljubljene slaščice. Tu so še Muzej nedokončane umetnosti, Muzej pozabljenih zgodb, butični muzej kravate Cravaticum, Hiša karikature Oto Reisinger in mnogi drugi.

Tržnica Dolac v neposredni bližini Trga bana Jelačića FOTO: Davor Rostuhar

Čeprav je Zagreb poln mirnih oaz, kot so parki, vrtovi in sprehajališča, je Medvednica, po najvišjem vrhu, visokem 1033 metrov, popularno imenovana Sljeme, priljubljena izletniška točka vseh generacij. Poleg naravnih in ohranjenih gozdov, številnih pohodniških poti, pozimi pa tudi smučarskih prog, in čudovitih izletniških lokacij je njena naravna znamenitost jama Vetrnica, le devet kilometrov oddaljena od glavnega mestnega trga. V notranjosti Medvednice se skrivajo tudi rovi nekdanjega rudnika srebra – Rudnika Zrinski. Med mestnimi zelenimi oazami je največja Maksimir, kjer je tudi živalski vrt. Domiselna kombinacija gozdnatega parka in parka, zasnovanega v angleškem krajinskem slogu, je še vedno priljubljen kraj Zagrebčanov za sprehode, vadbo ali romantične zmenke s pogledom na pet slikovitih jezer. Poleti sta za rekreacijo ali piknike posebej mikavni jezeri Jarun in Bundek.

Srednjeveška utrdba Medvedgrad FOTO: Julien Duval

Zagrebčani lahko s ponosom povejo, da je njihovo mesto med vodilnimi evropskimi mesti po zelenih površinah! Po ugotovitvah Evropske agencije za okolje (EEA) je namreč Zagreb s 74 odstotki drugo glavno mesto v Evropi po deležu zelene infrastrukture na območju mesta. Tako lahko v Zagrebu, prav v mestnem središču, uživate v sprehodih po Zeleni (Lenuzzijevi) podkvi, ki jo sestavlja niz trgov in vrtov, po gozdnatem Tuškancu in parkih, kakršna sta Cmrok in Ribnjak.

Še večjo priljubljenost pa Zagrebu kot turističnemu mestu zagotavlja bogata gastronomska ponudba. Že stoletja so priljubljeno zbirališče in prostor za nakupovanje lokalne in kakovostne hrane tržnice, ki jih Zagrebčani še vedno radi obiščejo, zlasti svoje najljubše stojnice in »botrice«, kot pravijo priljubljenim branjevkam. Največja in najbolj znana tržnica je Dolac v neposredni bližini Trga bana Jelačića, na kateri lahko kupite živila iz vse Hrvaške.

Zagrebška gastronomska scena zadnja leta naravnost cveti in združuje bogato tradicijo s sodobnimi kulinaričnimi trendi. Mesto ima široko paleto restavracij, od tradicionalnih gostilnic s pristnimi zagrebškimi jedmi do vrhunskih »fine dining« lokalov, v katerih kuhajo nagrajeni kuharski mojstri.

Posebej velja opozoriti na čedalje več restavracij z Michelinovimi zvezdicami in priporočili, kar potrjuje kakovost in kreativnost zagrebških kuharjev. Zagrebške tržnice zagotavljajo sveže lokalne sestavine, sodobni bistroji in koncepti ulične hrane pa poudarjajo sezonskost in trajnost.

Zagreb je tudi središče ljubiteljev specialty kave, craft piva in naravnih vin, gastronomski festivali in dogodki pa dodatno bogatijo ponudbo in privabljajo sladokusce z vsega sveta.

Različne okuse in potrebe v Zagrebu zadovolji tudi raznolikost nastanitvenih možnosti – izbirate lahko med luksuznimi hoteli, polnimi zgodovinske dediščine, in butičnimi nastanitvami z vrhunsko storitvijo, pa vse do sodobnih hostlov in udobnih zasebnih nastanitev, ki omogočajo gostom pristno doživetje mesta. V zadnjih letih so čedalje bolj priljubljeni dizajnerski hoteli in tematske nastanitve, ki zagotavljajo pristno izkušnjo bivanja, prav tako se povečuje ponudba okoljsko ozaveščenih objektov. Ne glede na proračun ali želje Zagreb zagotavlja prijetno in kakovostno bivanje tako za poslovne potnike kot za družine ali turiste, ki si želijo edinstvenih doživetij.

Naročnik oglasne vsebine je TZ Zagreb