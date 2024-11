DDG Group širi poslovanje z odprtjem pisarne v Ljubljani

Podjetje DDG Group, vodilno v razvoju in realizaciji velikih investicij v gradbeništvu na Hrvaškem, širi svoje poslovanje z odprtjem nove pisarne v slovenski prestolnici. Strateška odločitev je plod dolgoletnega sodelovanja s številnimi strankami in partnerji iz Slovenije, odprtje pisarne pa dodatno utrjuje položaj podjetja kot vodilnega na regionalnem nepremičninskem trgu.

»Slovenski investitorji že leta uporabljajo naše storitve prek pisarn na Hrvaškem, z odprtjem pisarne v Ljubljani pa jim bomo zagotovili še višjo stopnjo podpore in lažji dostop do naših storitev,« je povedal Denis Šikljan, predsednik uprave DDG Group. »Naše pisarne v Zagrebu, na Reki, v Beogradu in zdaj še v Ljubljani nam omogočajo regionalno navzočnost in aktivno povezavo z vsemi razpoložljivimi trgi v jugovzhodni Evropi.«

Slovenski trg pozna Šikljana po dolgoletnem sodelovanju s številnimi slovenskimi investitorji. Zaradi svojih bogatih izkušenj in uspešne izvedbe projektov, kot je sodelovanje pri gradnji številnih maloprodajnih parkov, luksuznih rezidenc in turističnih objektov, velja za zanesljivega partnerja na področju naložb v nepremičnine.

Rešitve po meri

DDG Group je prepoznal ogromen potencial slovenskega trga, predvsem na področju stanovanjskih, turističnih in mešanih nepremičnin. S poudarkom zagotavljanja rešitev po meri za kompleksne projekte visoke vrednosti se DDG odlikuje pri projektih gradnje luksuznih turističnih kompleksov. Trenutno upravlja dve najmočnejši naložbi na severu Hrvaške, in sicer hotel Marriott v Opatiji in Novi Resort v Novem Vinodolskem.

Podjetje bo na novi lokaciji opravljalo široko paleto storitev, vključno z investicijskim svetovanjem, razvojem projektov, vodenjem projektov in gradenj ter s prometom z nepremičninami visoke vrednosti.

Partner svetovnega velikana

DDG ima kot partner svetovnega velikana Savills dostop do mreže mednarodnih naložb in investitorjev ter aktualnih informacij o trendih, kar strankam na območju Slovenije omogoča povezovanje z globalnimi trgi.

»Sodelovanje s Savills bistveno povečuje našo sposobnost realiziranja visokokakovostnih projektov. Spodbujanje navzočnosti na mednarodnem investicijskem razvojnem trgu vidimo kot ključno priložnost za celovito rast v regiji, vključno s Slovenijo. Ponosni smo na izkazano zaupanje številnih slovenskih investitorjev, ki vedo, da strokovnost DDG temelji na velikem znanju in izkušnjah z dobrimi povezavami v tej industriji.«

Naročnik oglasne vsebine je DDG Group