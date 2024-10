Evropska sredstva za podjetniške inkubatorje v Sloveniji

Podjetniki v inkubatorjih pridobijo dostop do prostorov, mentorstev in različnih podpornih storitev, kar jim omogoča hitrejši zagon in rast. Občine se odločajo za ustanavljanje inkubatorjev, ker spodbujajo lokalno gospodarstvo, prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest in zavirajo odliv mladih iz regij. Številni inkubatorji v Sloveniji so zaživeli s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev, ki so za ta namen na voljo tudi v aktualnem programskem obdobju. Predstavljamo tri zgodbe o uspehu.

Kovačnica Kranj: prostor, kjer se krešejo ideje in kujejo uspešne podjetniške zgodbe

Kovačnica je eden izmed uspešnih podjetniških inkubatorjev in je v osrčju Kranja našla svoj dom z evropskimi kohezijskimi sredstvi. Inkubator, ki danes deluje v stavbi nekdanje pošte, se je v letu 2022 preselil v popolnoma prenovljene prostore. Skupna vrednost projekta je bila 2,46 milijona evrov. Občina Kranj je pridobila 1,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek pa sta pokrili občina in država.

Kovačnica je svojo zgodbo začela že leta 2015 v začasnih prostorih nekdanje trgovske šole na Planini, kjer so podjetnikom zagotavljali prostor za delo in mreženje. Zaradi velikega povpraševanja se je hitro pojavila potreba po večjih in modernejših prostorih. Danes Kovačnica ponuja 85 delovnih mest, inkubirane pisarne, laboratorije ter širok spekter svetovalnih in mentorskih storitev. Mladim podjetnikom so na voljo tudi različni programi, kot je Poni (Podjetno nad izzive), v katerem udeleženci dobijo podporo za razvoj poslovnih idej v trajnostne poslovne modele.

Poleg prostorov in delavnic Kovačnica omogoča podjetnikom tudi dostop do laboratorijev, kjer lahko razvijejo prve prototipe svojih izdelkov. Z uspešnimi programi in delavnicami Kovačnica deluje kot središče podjetniške podpore na Gorenjskem. Namen projekta je dolgoročno zadržati mlade podjetnike v regiji in ustvariti okolje, v katerem lahko razvijajo svoje poslovne ideje.

Kovačnica tudi spodbuja otroke in mlade k podjetništvu, zato organizira delavnice za šole in vrtce. Njihov cilj je povezati akademski in gospodarski svet ter spodbujati inovativnost že pri mladih generacijah.

Mrežni podjetniški inkubator Koroška: en inkubator na treh lokacijah za vse koroške občine

Pisarniški prostori MPIK v Slovenj Gradcu, kjer podjetniki razvijajo nove ideje. FOTO: MPIK

Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK) deluje pod okriljem Regionalne razvojne agencije Koroška, ki že od leta 2011 gradi in širi inkubator s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev. S sloganom »Zagon za vzpon« v MPIK ustvarjajo pogoje za razvoj mladih podjetij na Koroškem, s čimer želijo preprečiti odhajanje mladih iz regije. MPIK skrbi za prepoznavanje perspektivnih podjetniških idej, mladih podjetij in zagotavlja celovito podporo pri njihovem zagonu in nadaljnji rasti.

MPIK omogoča ugoden najem pisarniških in proizvodnih prostorov. V sodelovanju z občinami Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi MPIK podjetjem ponuja skoraj 3500 kvadratnih metrov površin. Prostori so namenjeni predvsem mladim podjetjem, ki niso starejša od dveh let in razvijajo inovativne produkte ali storitve. S širitvijo inkubatorja MPIK4 na Ravnah bo na voljo še dodatnih 450 kvadratnih metrov pisarniških prostorov.

MPIK zagotavlja tudi vsebinsko podporo – strokovne delavnice, mentorstva in svetovanja. Pomemben del tega so programi, kot sta MPIKov AS in MPeak Akademija Uspeha, ki podjetnikom pomagajo pri razvoju podjetniških veščin.

Trenutno je v inkubatorju 40 podjetij, ki zaposlujejo več kot 100 ljudi, skupaj pa ustvarijo več kot devet milijonov evrov prihodkov letno. V obdobju med letoma 2017 in 2024 je MPIK izvedel več kot 140 dogodkov in opravil več kot 5000 ur mentoriranja in svetovanja. Pomagali so pri ustanovitvi 62 novih podjetij in pridobili več kot 5,6 milijona evrov finančnih sredstev za lokalna podjetja v obliki subvencij, kreditov in kampanj za množično financiranje (crowdfunding).

Podjetniški inkubator Krško: motor gospodarskega razvoja regije

Podjetniški inkubator Krško ima dolgoročne pozitivne učinke na lokalno skupnost. FOTO: Podjetniški inkubator Krško

Zelo uspešen je tudi Podjetniški inkubator Krško, ki zagotavlja materialne razmere za razvoj mladih podjetij in s tem spodbuja gospodarsko rast v regiji. Projekt, ki je vključeval rekonstrukcijo in adaptacijo poslovnega objekta v Krškem, je bil sofinanciran s sredstvi Evropske unije.

V Podjetniškem inkubatorju Krško lahko svoj prostor najdejo mala in srednje velika podjetja, start-upi, podjetja, ki želijo povečati dodano vrednost, izboljšati konkurenčnost in se internacionalizirati. Namenjen je tudi brezposelnim in iskalcem prve zaposlitve ter osebam, ki iščejo lastno karierno pot in si prizadevajo za samostojno reševanje socialne problematike.

Inkubator se razprostira na 577 kvadratnih metrih. Mladim podjetjem poleg poslovnih prostorov ponuja tudi dostop do svetovalnih in mentorsko usmerjenih programov. Inkubator prav tako prispeva k oživitvi starega mestnega jedra Krškega, kar ima dolgoročne pozitivne učinke na lokalno skupnost.

Vsebina je nastala v sodelovanju z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj RS