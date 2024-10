Izdelki novih kategorij in trajnostno poslovanje poganjajo preobrazbo skupine BAT

Strateški cilj skupine BAT je prehod na brezdimne alternative.

BAT je močan gospodarski subjekt v regiji, v Zagrebu pa je središče grozda Adria, ki ga sestavlja osem trgov – Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Albanija, Makedonija in Kosovo. Poleg cigaret podjetje proizvaja tudi nove kategorije izdelkov – e-cigarete blagovne znamke Vuse, nikotinske vrečke VELO in ogrevane tobačne izdelke glo™ oziroma novo sodobno napravo Hyper Air, ki se uporablja skupaj z blagovnimi znamkami tobačnih vložkov neo™ in breznikotinskih vložkov veo™.

BAT je v regiji pomembno prisoten z dvema tovarnama, v Kanfanarju na Hrvaškem in v Vranju v Srbiji, ter s kmetijsko pridelavo tobaka, ki jo organizira prek družbe Hrvatski duhani. V grozdu Adria sta tudi dve logistični vozlišči, eno za naprave novih kategorij izdelkov na Reki, drugo v Pitomači, za zbiranje tobaka iz kar 26 držav.

Naložbe v nove proizvodne linije

Skupina BAT se osredotoča na globalno preobrazbo v smeri »Boljšega jutri« (A Better Tomorrow™), katere cilj je zgraditi svet brez tobačnega dima, v katerem odrasli kadilci preidejo s cigaret na manj škodljive alternative. Strateški cilj skupine BAT, preusmeritev kadilcev s cigaret na brezdimne alternative, je pot do uresničitve cilja, da podjetje do leta 2035 postane proizvajalec pretežno brezdimnih izdelkov. Cilj je do leta 2030 doseči 50 milijonov uporabnikov brezdimnih izdelkov. Skupne naložbe v nove proizvodne linije za ogrevane tobačne izdelke in izdelke brez tobaka v Kanfanarju so v preteklih dveh letih dosegle skoraj 80 milijonov evrov, zato danes tovarna velja za najsodobnejšo proizvodnjo v tobačni industriji. Tovarna v Kanfanarju je ena redkih v Evropi, kjer poleg cigaret proizvajajo nove kategorije, in je edina, kjer se proizvajajo ogrevani izdelki brez tobaka. Glede na proizvodnjo in prisotnost vseh kategorij novih izdelkov je grozd Adria resnično v središču globalne preobrazbe skupine BAT.

FOTO: Shutterstock

Trajnost v središču poslovanja

Trajnost je v središču vsega delovanja skupine BAT. Skozi celotno vrednostno verigo so postavljeni zelo ambiciozni cilji – zmanjšati negativne vplive poslovanja na okolje, hkrati pa povečati pozitivne vplive na družbo. Globalna ambicija je do leta 2030 postati ogljično nevtralno podjetje in zagotoviti, da bo do leta 2050 celotna vrednostna veriga prav tako ogljično nevtralna. Prizadevanja in angažiranost skupine BAT v tej smeri so prepoznavni v svetovnem merilu, zato je Financial Times lani razglasil BAT za eno vodilnih podjetij v boju proti podnebnim spremembam.

In grozd BAT Adria je na tej poti vodilni. Tovarna v Kanfanarju je na poti, da postane ogljično nevtralna že leta 2025, kar je pet let pred predvidenim rokom. Poleg tega uporablja že 100 odstotkov električne energije iz obnovljivih virov, po količini reciklirane vode pa je ena vodilnih v celotni skupini. Lani je tovarna prejela tudi prestižni certifikat AWS, ki ga podeljujejo za dobro gospodarjenje z vodo. Poleg tega v Kanfanarju nenehno zmanjšujejo količino nastalih odpadkov, dosegli pa so tudi že cilj »zero waste« na odlagališču. Odlične rezultate dosega tudi družba Hrvatski duhani, največji odkupovalec in organizator proizvodnje tobaka na Hrvaškem, ki je zaradi stabilnosti in varnosti proizvodnje ter vrste pobud ena najbolj trajnostnih kmetijskih pridelav na Hrvaškem.

Globalna ambicija je do leta 2030 postati ogljično nevtralno podjetje in zagotoviti, da bo celotna vrednostna veriga do leta 2050 ogljično nevtralna.

Regulacija odklepa potencial

Eden ključnih dejavnikov, ki oblikuje BAT-ovo prisotnost na trgih, je regulatorni okvir. BAT močno podpira prizadevanja za zmanjšanje stopnje kajenja in s tem povezanih vplivov na zdravje, pa tudi vlogo regulative, ki temelji na trdnih dokazih, hkrati pa se izogiba nezaželenim posledicam, kot je rast nezakonitih trgov.

Prav zato BAT v celotnem grozdu Adria aktivno sodeluje v dialogu s pristojnimi organi za zagotavljanje regulatornega okolja, ki podpira inovativnost in potrošnikom ponuja alternative, s posebnim poudarkom na zaščiti mladoletnih in strožjem nadzoru dostopa do nikotinskih izdelkov.

Skupaj z industrijo imajo vlade in zdravstvena skupnost ključno vlogo pri povečanju potenciala brezdimnih izdelkov, saj s tem prispevajo k zmanjševanju škode zaradi tobaka in zmanjšanju števila kadilcev. Za dosego tega cilja je nujno stalno sodelovanje vseh deležnikov, izdelki pa morajo biti podprti z ustrezno regulacijo, skupaj z odgovornimi praksami v panogi.

Naročnik oglasne vsebine je BAT