PCP z naložbami odklepa potencial podjetij v regiji

Skladi zasebnega kapitala (angl. private equity) podjetjem, v katera vlagajo, prinašajo več kot samo kapital. Vstop zasebnega kapitala v lastništvo je primerneje razumeti kot partnerstvo, podprto s finančnim vzvodom, ki lahko spodbudi znatno rast poslovanja in izboljša operativno učinkovitost, hkrati pa ustvari novo dodano vrednost za to podjetje in vse njegove deležnike.

Zato imajo skladi zasebnega kapitala posebno vlogo pri razvoju gospodarstva, države z večjim deležem naložb skladov zasebnega kapitala pa dosegajo hitrejšo gospodarsko rast.

Hrvaška in Slovenija sta zanimivi za naložbe skladov zasebnega kapitala, v skladu Provectus Capital Partners (PCP) pa smo prav na ta dva trga usmerili naš prvi sklad, v katerem smo zbrali 95 milijonov evrov. V zadnjih štirih letih smo prek našega sklada v štiri poslovne vertikale, katerih cilj je ustvarjanje regionalnih voditeljev, vložili več kot 160 milijonov evrov. V zasebno zdravstvo smo investirali prek Arsano Medical Group, v kateri imamo na Hrvaškem in v Sloveniji trenutno devet zdravstvenih ustanov, v zobozdravstvo prek Adria Dental Group, v kateri imamo na Hrvaškem in v Sloveniji trenutno 14 zobozdravstvenih klinik in laboratorijev, v veterinarske klinike prek Vetti Group, v kateri imamo 16 veterinarskih klinik, v specializirano maloprodajo športne opreme pa prek Keindl Sporta, ki je investiral v slovensko specializirano trgovino Energija. Tri vertikale, Arsano Medical Group, Adria Dental Group in Keindl Sport, so z naložbami in poslovanjem trenutno prisotne na Hrvaškem in v Sloveniji, rast in razvoj poslovanja vseh vertikal pa se nadaljujeta na obeh trgih in v celotni regiji.

Te sektorje smo po vsej regiji prepoznali kot rastoče in razširljive sektorje z velikim potencialom. To so idealne značilnosti sektorja, v katerem naložba sklada zasebnega kapitala, kot je PCP, prinaša največjo korist. Dostop do kapitala in znanja namreč omogoča konsolidacijo, profesionalizacijo in krepitev ter nato regionalni napredek teh sektorjev. Na ta način vrednost, ki jo ustvarjamo prek naših portfeljskih podjetij za oba trga, prinaša številne prednosti zaposlenim v teh podjetjih, poslovnim partnerjem in ustanoviteljem, ki po naših naložbah ostanejo manjšinski lastniki, pa tudi celotnemu trgu, ker v vseh vertikalah vztrajamo pri dvigu ravni kakovosti storitev za naše stranke.

Prek naših portfeljskih družb trenutno zaposlujemo več kot 1700 ljudi, letni konsolidirani skupni prihodki družb pa nenehno rastejo in zdaj presegajo 140 milijonov evrov. Smo največji zasebni investitor v zasebno zdravstvo, zobozdravstvo in veterino v širši regiji.

Nadaljevanje naložb v regiji Z novim, večjim skladom želimo naložbe razširiti v širšo regijo V PCP-ju smo začeli postopek zbiranja kapitala za nov sklad, ki naj bi bil bistveno večji od prvega. Glede na to, da smo pokazali, da znamo ustvarjati dodano vrednost, pričakujemo interes investitorjev iz Hrvaške, Slovenije in širše regije. Naši vlagatelji so institucionalni vlagatelji, za katere je naložba v sklad zasebnega kapitala dobra priložnost za diverzifikacijo portfelja z ustrezno donosnostjo, prilagojeno tveganju sklada. Vlagajo tudi družinske pisarne in posamezniki z visoko plačno močjo. ADG je največja zobozdravstvena skupina v regiji, prisotna na obeh trgih Adria Dental Group (ADG) je največja zobozdravstvena skupina v regiji Adria. Zaposluje 780 specialistov in letno oskrbi skoraj 50.000 pacientov. Na Hrvaškem skupino sestavljajo Arena Dental, Salona Dental, Rident, Dentum, Fiziodent, Dentex, Dragaš Dental Design, Implant center Frankić in Klinika Kalmar Implant Dentistry, v Sloveniji pa je ADG prisoten prek Primadenta in Centra za estetsko in lasersko stomatologijo, implantologijo in zobno protetiko dr. Kovačič. Vetti Group je največja veterinarska skupina na Hrvaškem, pripravljena na regionalni preboj Vetti Group je največja veterinarska skupina na Hrvaškem, trenutno jo sestavlja 13 članic ter več kot 300 zaposlenih na 26 različnih lokacijah. Vetti Group vlaga v najsodobnejšo tehnologijo, v Zagrebu pa so odprli prvo zasebno 24/7 veterinarsko bolnišnico Buba by Vetti Group. AMG povezuje zasebno zdravstvo na Hrvaškem in v Sloveniji Arsano Medical Group je vodilna in najhitreje rastoča zasebna zdravstvena skupina v regiji. Zaposluje več kot 600 specialistov in letno oskrbi več kot 230.000 pacientov. Na Hrvaškem jo sestavljajo Poliklinika Aviva, Poliklinika Dijagnostika 2000, Poliklinika Uro center, Specialna bolnišnica za ortopedijo in travmatologijo dr. Nemec iz Matuljev, Specialna bolnišnica za ortopedijo in travmatologijo Arithera, Zdravstvena ustanova Latebra in Poliklinika Ritz Nova. V Sloveniji je AMG po naložbi v radiološki diagnostični center Digitalna slikovna diagnostika investiral tudi v ljubljansko kliniko Juventina. Keindl Sport je investiral v Energijo Keindl Sport je vodilni trgovec na debelo in drobno z najuglednejšimi kolesarskimi znamkami in opremo na Hrvaškem, z naložbo v slovensko Energijo pa se je prebil tudi na slovenski trg. Keindl ima v šestih trgovinah na Hrvaškem in v Sloveniji več kot 90 zaposlenih.

Naročnik oglasne vsebine je PCP