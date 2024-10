Podravka v močnem, 250 milijonov evrov vrednem investicijskem ciklusu

Potrošnikom ponuja zdravo hrano in izdelke iz surovin pretežno domačega, strogo kontroliranega porekla.

Med aktualnimi naložbami, ki to omogočajo, je julija v okviru Tovarne sadja in zelenjave v Varaždinu odprla nov obrat za predelavo paradižnika. Potem ko so v novi objekt vložili 13 milijonov evrov, lahko na sezono predelajo 40.000 ton svežega paradižnika.

Z iskanjem dragocenih kooperantov jim je uspelo doseči, da je vsak paradižnik v Podravkinih izdelkih izključno s hrvaških njiv. Kooperantov imajo več kot kadar koli prej, dobre razmere pa so nekatere spodbudile, da so si letos prvič upali pridelati prav to zelenjavo.

Družba je še naprej veliko vlagala v kmetijsko mehanizacijo in namakanje, da bi razširila namakane kmetijske površine. FOTO: Podravka

Veliko srečanje s podizvajalci

Vsi Podravkini kooperanti so se konec septembra zbrali na tradicionalnem srečanju v Tovarni sadja in zelenjave v Varaždinu, v okviru katere je tudi na novo odprti obrat za predelavo paradižnika. Predsednica uprave Podravke Martina Dalić je ob tej priložnosti poudarila strateški pomen kmetijstva in napovedala dodatno izboljšanje sodelovanja s kooperanti. Nadaljuje se dobro utečeno sodelovanje z istrskimi kmeti, začeli so sodelovati s pridelovalci v Slavoniji, dodatno pa so ga okrepili s tistimi iz severozahodne Hrvaške. Za Podravko letos prideluje paradižnik skoraj sedemdeset kooperantov, dvakrat več kot lani, pričakujejo pa okoli trideset tisoč ton pridelka. Če seštejemo Podravkine kmetijske površine in površine kooperantov, pridelujemo paradižnik na približno 400 hektarih.

Z naložbo v Podravkin novi obrat za predelavo paradižnika pa niso zgolj posodobili proizvodnje in povečali zmogljivosti, nadaljujejo tudi vlaganja v kmetijsko mehanizacijo in namakanje. Letos nadaljujejo vlaganja v širitev namakanih kmetijskih površin, projekt pa bosta sofinancirali EU in Republika Hrvaška iz Programa razvoja podeželja.

Poletna vročina, ki je zaznamovala letošnji julij in avgust, je jasno pokazala, kako pomembni so ti sistemi za uspešno pridelavo zelenjave in ohranjanje konkurenčnosti lokalnih pridelovalcev. Namakalni sistemi pomembno zmanjšajo tveganje zaradi suše in zagotavljajo visok in kakovosten pridelek vseh kmetijskih kultur. Z zaščito domače proizvodnje pa se bo zmanjšala tudi potreba po uvoženih surovinah.

Nova tovarna za predelavo paradižnika. FOTO: Podravka

Gradnja novega obrata za predelavo paradižnika in stalna vlaganja v kmetijsko pridelavo so del močnega investicijskega cikla Skupine Podravka. Od začetka leta 2021 do leta 2025 bo Podravka v posodobitev, uvajanje novih tehnologij in digitalizacijo, dvig splošne in energetske učinkovitosti ter nenehno izboljševanje delovnih razmer vložila skupaj okoli 250 milijonov evrov.

V začetku leta je v Koprivnici začela delovati nova Tovarna testenin, vredna več kot 15 milijonov evrov, hkrati pa to prva novozgrajena tovarna v segmentu Prehrana v zadnjih 17 letih. Na več kot 4800 kvadratnih metrih izdelujejo industrijske testenine za Podravkine juhe ter sukane in kratke testenine Zlato polje, obe blagovni znamki bodo še naprej razvijali. Sedem mesecev pozneje je Podravka v Mariboru odprla posodobljen obrat Žitove pekarne, naložbo, vredno devet milijonov evrov. Tako je slovensko pekarstvo, ki je del skupine Podravka, povečalo svoje proizvodne zmogljivosti in avtomatiziralo proizvodnjo. Tudi ta naložba je del procesa Preobrat Žita, ki je ustvaril pogoje za dolgoročno vzdržno in uspešno poslovanje, v katerega bodo od leta 2022 do konca leta 2024 vložili več kot 26 milijonov evrov.

Nagrada za sončno elektrarno

Prvič po letu 1979, ko je bila zgrajena, so prenovili tudi stavbo poslovnega centra Podravka v Koprivnici. Delovne razmere v objektu, pa tudi raven varnosti, smo v letu 2022 vsestransko izboljšali – z vgradnjo novega sistema ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, česar pred prenovo ni bilo; obnovili smo tudi elektroenergetsko omrežje, zamenjali vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo, izboljšali požarni alarmni sistem ter posodobili informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo. Pozabili pa nismo niti na zgodovino podjetja, o kateri pričajo posamezni elementi stavbe. Ohranili smo vse umetnine, nameščene v objektu, dokaz o močni povezanosti Podravke s prepoznavno tradicijo podravske naivne umetnosti. Da bi prihodnjim generacijam zapustili čim bolj dragoceno zapuščino, smo zbirko dopolnili z novimi umetninami, tako da se zdaj v posodobljeni in rekonstruirani stavbi prepletata preteklost in prihodnost enega od najbolj prepoznavnih domačih podjetij.

Drugi pomemben projekt Podravke je gradnja sončne elektrarne, s katero želimo povečati energetsko trajnost in učinkovitost z znižanjem stroškov za električno energijo. Podravka je v letu 2023 začela izvajati drugo fazo vlaganja v sončne elektrarne, ki jih je sofinancirala z dobrih 3,3 milijona evrov sredstev Sklada za modernizacijo. Za izvedeno prvo fazo projekta – projekt največje integrirane sončne elektrarne na Hrvaškem – je Podravka lani prejela prestižno nagrado hrvaškega energetskega društva Hrvoje Požar za realizirani projekt racionalnega upravljanja z energijo in izboljšanje okolja. V drugo fazo projekta bodo vključene še druge proizvodne in skladiščne lokacije v Podravki. V tretji fazi pa bo na seznam lokacij sončnih elektrarn dodan nov logistično-distribucijski center. Projekt naj bi bil predvidoma končan v drugi polovici leta 2025.

Nova tovarna testenin v Koprivnici. FOTO: Podravka

V okviru velikega investicijskega ciklusa bo kmalu zaključena tudi gradnja logistično-distribucijskega centra v Koprivnici, največja naložba v okviru poslovne strategije Skupine Podravka do leta 2025, skupaj vredna 48 milijonov evrov. Logistično-distribucijski center bo zadostil pričakovanim potrebam po skladiščnih prostorih na hrvaškem trgu v prihodnjih desetih letih, če bo treba, pa ga bo v prihodnosti mogoče še širiti. Naložba bo Podravki pomagala do večje učinkovitosti na področju logistike in distribucije, dobra pa je tudi za okolje, saj bodo izpusti ogljikovega dioksida manjši. Logistično-distribucijski center je krona vseh Podravkinih naložb v zadnjih štirih letih, njene pozitivne učinke pa bomo čutili še dolgo.

