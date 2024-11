Ponosen sem, da smo gibalo inovacij v naši dejavnosti

Ne manjka velikih uspehov, ki smo jih v Perutnini Ptuj - Pipo s skupnimi močmi uresničili v letu 2024, bi pa izpostavil nekaj ključnih projektov: krepitev blagovne znamke Medžimurski piščanec na trgu, celoletno proslavljanje 50-letnice blagovne znamke Poli, inovacije, družbeno odgovorno poslovanje in odlični prodajni rezultati.

Naši poslovni rezultati v preteklem letu so izjemni, saj tako glede količin kot vrednosti kažejo dvomestne številke rasti pri svežem mesu in mesnih izdelkih. S takšnimi rezultati smo svoj položaj na trgu še utrdili. Dokončali smo novo moderno farmo v Komarnici in začeli realizacijo dolgoročne strategije poslovanja, ki je osredotočena na investicije in domačo proizvodnjo.

Ko govorim o razvoju naših blagovnih znamk, bi rad poudaril, da je Perutnina Ptuj - Pipo Čakovec osredotočena na lastno proizvodnjo in plasiranje proizvodov, ki jih usmerjamo izključno na hrvaške kupce in potrošnike.

Največji izzivi v mesni industriji so proizvodnja in dobava kakovostnih proizvodov potrošniku, pa tudi zagotavljanje trajnostne proizvodnje. Upoštevati je treba tudi številne zunanje faktorje, kot so podnebne spremembe, pandemija ali regulatorne omejitve. Najpomembnejše pa je, tako kot v vsaki industrijski panogi, da smo prilagodljivi in se hitro odzivamo na spremembe.

Stalna skrb za kakovost, novi proizvodi in številne promocijske kampanje so prispevali, da je POLI zgradila močno podobo in okrepila lojalnost kupcev tako na Hrvaškem kot v regiji. Predanost potrošniku je znamki POLI omogočila, da je že pol stoletja prisotna v naši regiji, pa tudi širše – vse od Amerike do Savdske Arabije.

POLI namreč letos praznuje 50. rojstni dan.

Vsa ta leta je znamka POLI v skladu z razvojno strategijo svoja področja delovanja širila na nove proizvodne kategorije, saj je spremljala zahteve trga in potrebe potrošnikov: od perutninskih klobas znamke Poli, uvedbe hrenovk leta 2016, perutninske šunke Poli Hammy leta 2018, linije za otroke Poli Kids z manjšo vsebnostjo soli leta 2021, pa vse do inovativne paštete Poli Pate leta 2022 in t. i. convenience programa s proizvodi Poli Rolls. Tako je znamka Poli utrdila svojo pozicijo kot sinonim kakovosti in raznolikosti med prehrambnimi proizvodi.

Uspeh blagovne znamke Poli je posledica negovanja tradicije, vlaganja v ohranjanje dolgotrajnega zaupanja poslovnih partnerjev in potrošnikov, visokih standardov kakovosti in nenehnih inovacij, prilagojenih sodobnemu načinu življenja, ter strategij vlaganj v številne marketinške dejavnosti, seveda poleg truda vseh zaposlenih, ki so najmočnejši ambasadorji naše znamke, na kar sem zelo ponosen.

Na drugi strani je Medžimurski piščanec, čeprav je relativno mlada znamka na trgu, dosegel več kot 20 odstotkov tržnega deleža; raziskave tudi kažejo, da se je uvrstila v top 10 hrvaških znamk.

Kakovost mesa in proizvodov Perutnine Ptuj - Pipo ni naključje; je rezultat tradicije, domače vzreje in kontrolirane proizvodnje oziroma vsakega koraka proizvodnega procesa, kar dokazujejo številni certifikati kakovosti. Perutnina Ptuj - Pipo se od drugih evropskih proizvajalcev razlikuje predvsem po majhnih farmah, ki so razpršene po državi v naravnem okolju Hrvaške, po nadzorovani reji v zaprtih perutninskih farmah in osebnem odnosu ter nenehni skrbi kooperantov za dobrobit živali, kar se izraža na prepoznavnem okusu proizvodov. Prav ta visoka raven tehnologije je omogočila, da smo že pred tremi leti pridobili certifikat Antibiotic free, kar je bila velika novost na hrvaškem trgu z mesom. Takrat smo bili prvi proizvajalec, ki je dosegel tako velik napredek k najvišjim standardom vzreje.

Del naše korporativne strategije je skrb za okolje, ki nas spodbuja, da razvijamo zavest in povečujemo skrb za družbo in okolico, v kateri poslujemo.

Zato smo na strehah obstoječih stavb Perutnine - Pipo Čakovec zgradili sončni fotonapetostni elektrarni Perutnina 1 in Perutnina 2.

Fotonapetostne elektrarne proizvajajo energijo pretežno za lastno porabo z možnostjo oddaje presežkov v elektroenergetsko omrežje. To je velik projekt in uspeh našega podjetja ter pomemben korak k trajnostnemu razvoju.

Prav tako že četrto leto zapored uspešno sodelujemo z družbeno odgovornim podjetjem Humana Nova iz Čakovca. To je socialno podjetje, ki pereče probleme sodobne družbe zmanjšuje z integracijo marginaliziranih skupin, zbiranjem tekstilnih odpadkov in skrbjo za planet, za naše podjetje pa izdeluje promocijske materiale iz recikliranega tekstila. S takšnim delovanjem prispevamo k izgradnji strpnih družbenih odnosov in uravnoteženi rabi virov.

V sodelovanju s Hanza Medio in akcijo 'V soglasju z naravo' smo sodelovali v akciji čiščenja morja. Iz morja smo odstranili na stotine avtomobilskih in tovornih pnevmatik, straniščnih školjk, vrš, starih vrvi, pisarniških stolov, akumulatorjev, električnih naprav, plastenk, velikih količin steklovine in pločevink … Uspešno smo izvedli tri velike akcije čiščenja morskega dna na območjih naselij Dugi Rat in Krvavica ter izliva Cetine.

V našem poslovnem modelu je seveda prostor za napredek v številnih segmentih. Prepričan sem, da bo s pomočjo tehnološkega napredka, uporabo umetne inteligence in predanostjo delu vseh naših zaposlenih PP Pipo v naslednjih letih še naprej ustvarjal dodano vrednost za naše potrošnike in krepil skupnost, v kateri delujemo, tako da bo naše podjetje še naprej prosperiralo.

