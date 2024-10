Trg prevzemov in združitev potrjuje dinamičnost sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško na številnih področjih

Poslanstvo PwC-ja je graditi zaupanje v družbi in reševati pomembne izzive. Smo mreža podjetij v 151 državah z več kot 360.000 zaposlenimi.

PwC deluje v Sloveniji od leta 1993, na Hrvaškem pa od leta 1997. Smo vodilni strokovnjaki na področju zagotavljanja visokokakovostnih davčnih in pravnih storitev, poslovnega in transakcijskega svetovanja ter revizije in računovodstva.

Ker se zavedamo znanja naših strokovnjakov in moči mreže, ki ji pripadamo, smo novo poslovno leto (1. julija) začeli z jasnim ciljem krepitve sinergijskih učinkov med našimi ekipami v Sloveniji in na Hrvaškem, da bi bolje pomagali našim strankam na obeh trgih. Naše ekipe v obeh državah, še posebno oddelka za transakcije in oddelka za davčne storitve, intenzivno sodelujejo, kar prispeva k razvoju poslovanja.

Večja vrednost za stranke

Trg prevzemov in združitev kaže na dinamičnost sodelovanja med državama v sektorjih, kot so prodaja na drobno, finančni sektor in energetika, v zadnjih letih pa tudi v zdravstvu, predvsem na področju zobozdravstva. PwC-jeva oddelka za transakcije iz obeh držav sodelujeta pri številnih prevzemih znotraj omenjenih sektorjev, tako na strani prodajalca kot na strani kupca. Sinergija naših ekip v Sloveniji in na Hrvaškem omogoča popoln vpogled v oba trga. Potreba po poglobljenem razumevanju različnih sektorjev, v Sloveniji predvsem industrijske proizvodnje, sektorja FMCG in avtomobilske industrije ter turizma in obnovljivih virov energije na Hrvaškem, predstavlja izziv za naše strokovnjake, a je tudi priložnost za njihovo rast, saj prek različnih projektov nadgrajujejo svoje znanje in strokovnost ter s tem strankam zagotavljajo večjo vrednost.

Dolgoletno tradicijo uspešnega sodelovanja in prenosa znanja imata tudi PwC-jeva oddelka za davčno svetovanje iz obeh držav. Projekti, s katerimi se ukvarjajo naši davčni svetovalci v Sloveniji in na Hrvaškem, pokrivajo različna področja, od storitev skladnosti in svetovanja na področju davka od dohodkov pravnih oseb, DDV in dohodnine do podpore pri pripravi dokumentacije za transferne cene. Zadnje čase se naši strokovnjaki intenzivno ukvarjajo s podporo strankam v zvezi s sprejeto zakonodajo o minimalnem davku (t. i. Pillar II).

FOTO: PWC

Slovenskim in hrvaškim partnerjem se zahvaljujem za podporo pri prevzemu vloge glavnega partnerja za naši podjetji v Sloveniji in na Hrvaškem. Gospodarsko okolje se hitro spreminja, za naš poklic pa postaja vse bolj tvegano in zahtevno. PwC ne glede na to še naprej zagotavlja kakovostne storitve in skrbi za interese svojih strank. Pri tem vsekakor tako kot doslej računam na zavzetost in pomoč vseh zaposlenih in partnerjev.

Pomoč pri reševanju izzivov

Ker je davčnim zavezancem vse pomembnejša pravna varnost, jim naši davčni strokovnjaki pogosto pomagajo pridobiti tudi zavezujoče in nezavezujoče informacije ter organizirajo individualizirana izobraževanja, prilagojena specifiki poslovanja podjetja.

Verjamemo, da s skupnimi aktivnostmi in sodelovanjem naših ekip v Sloveniji in na Hrvaškem ustvarjamo dodano vrednost za naše stranke in jim pomagamo pri reševanju najpomembnejših izzivov.

Naročnik oglasne vsebine je PWC