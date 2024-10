Vloga Hrvaške in Slovenije pri širitvi mreže javnega linijskega prevoza

Čeprav sta sosednji državi, Hrvaška in Slovenija predstavljata dva edinstvena trga s svojimi posebnostmi in potenciali za poslovni razvoj. Ob številnih podobnostih in razlikah je pri avtobusnem prometu gotovo, da ju njuna geografska bližina uvršča med ključne trge v razvoju omrežja avtobusnih linij v regiji, kar je FlixBus, vodilni v mednarodnem javnem linijskem prevozu, prepoznal že na samem začetku.

»FlixBus je z odprtjem pisarne v Zagrebu leta 2016, tretje zunaj meja Nemčije, po Milanu in Parizu, jasno pokazal strateški pomen tega območja. Pisarna v Zagrebu predstavlja Flix CEE South, centralo, odgovorno za osem držav, ena naših glavnih nalog pa je povezovanje držav naše regije v edinstveno in kompleksno mrežo,« razkriva Ante Grbeša, direktor regije FlixBus CEE South, in dodaja, da sta Zagreb in Ljubljana danes med najpomembnejšimi vozlišči v regiji, saj povezujeta potnike z vso Evropo.

40 držav na štirih celinah

Flix, ki predstavlja kombinacijo inovativne tehnološke platforme in tradicionalnega potniškega prevoza v sodelovanju z lokalnimi avtobusnimi partnerji, je bil lansiran leta 2013, nato pa je hitro prevzel vodilni položaj v javnem linijskem avtobusnem prevozu v Evropi, zahvaljujoč inovativnemu poslovnemu modelu pa aktivno deluje v več kot 40 državah na štirih celinah.

»Na Hrvaškem in v Sloveniji sodelujemo z lokalnimi partnerji, ki ob naši tehnološki in marketinški podpori opravljajo operativni, a zelo pomemben del poslov. Ta kombinacija nam omogoča hitro prilagajanje trgu in izboljšanje storitve glede na realne potrebe potnikov,« poudarja Grbeša.

Ko pa gre za regijo, ima poslovanje na obeh trgih, čeprav sta obe državi članici Evropske unije, svoje posebnosti in se soočata z izzivi, ki bistveno omejujejo poslovne priložnosti tako za FlixBus kot za druge udeležence v sektorju javnega linijskega prevoza. kjer pa je na žalost Hrvaška v veliko bolj nehvaležnem položaju.

Zakonodajni in konkurenčni izzivi

FOTO: Flixbus

»Na Hrvaškem še vedno čakamo na uveljavitev Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki naj bi privedel do odprtja trga in ki je ključen za nadaljnjo širitev našega domačega omrežja, saj bo to potnikom ponudilo še več možnosti in fleksibilnosti pri potovanju. Soočamo se s hermetično zaprtim trgom, ki nam že od leta 2016 onemogoča uvedbo novih linij znotraj države, zato upamo, da bomo v začetku prihodnjega leta naredili pomembnejše premike. Po drugi strani se na slovenskem trgu spopadamo s povečano konkurenco drugih prevoznikov, a FlixBus ostaja ključni akter v mednarodnem povezovanju Slovenije s preostalo Evropo,« ugotavlja Grbeša.

»Kljub zakonodajnim in konkurenčnim izzivom FlixBus doživlja rast v obeh državah. V letu 2023 smo imeli na evropski ravni 34-odstotno rast števila potnikov v primerjavi z letom prej, na Hrvaškem in v Sloveniji pa smo to dosegli s povezovanjem novih destinacij znotraj Evrope in širitvijo ponudbe na domačem trgu,« dodaja Grbeša.

»Povečano povpraševanje po trajnostnih in cenovno dostopnih načinih potovanja je navada potrošnikov, ki smo jo pravočasno prepoznali, zato FlixBus še naprej postavlja visoke standarde javnega linijskega prevoza s ciljem doseči neto ničelne emisije v Evropi do leta 2040 in našim uporabnikom ponuditi najboljšo potovalno izkušnjo,« zaključi Grbeša.

Naročnik oglasne vsebine je Flixbus