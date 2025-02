Banke tudi lani z dobro milijardo dobička po davkih

Na lansko poslovanje so vplivale tudi povečane slabitve in rezervacije, pri tem so se bančne vloge gospodinjstev zvišale na rekordnih 27,3 milijarde evrov.

V 2024 se je obseg bančnih vlog gospodinjstev zvišal za skoraj 800 milijonov evrov in je konec leta znašal dobrih 27,3 milijarde evrov.

Slovenski bančni sistem je lani še naprej razmeroma uspešno posloval in ustvaril milijardo 76 milijonov dobička po davkih, izhaja iz zadnjih podatkov Banke Slovenije. Lanski dobiček je sicer za približno dva odstotka (dobrih 20 milijonov) manjši od predlanskega, kar lahko pripišemo tudi povečanju slabitev in rezervacij z deset na 70 milijonov evrov, še lahko razberemo iz lanskih kazalnikov bančnega poslovanja. Banke so lani povečale obseg kreditov za dobrih pet odstotkov, in sicer predvsem na račun potrošniških posojil (porast za 13,5 odstotka) in stanovanjskih posojil (za 3,9 odstotka), na drugi strani pa se je obseg kreditiranja podjetjem medletno zmanjšal za dobra dva odstotka. V 2024 se je obseg bančnih vlog gospodinjstev zvišal za slabih 800 milijonov evrov in je konec leta znašal dobrih 27,3 milijarde evrov. Bilančna vsota bančnega sistema se je sicer lani povečala za dobra dva odstotka na rekordnih 54,2 milijarde evrov.