Carine bodo škodile predvsem Ameriki

Napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi carin tudi za Evropo je zatresla finančne trge, vrednost evra glede na dolar je padla. Trumpove poteze so ekonomsko gledano nesmiselne.

Potem ko so ZDA uvedle carino na uvoz iz Kanade in Mehike ter dodatno desetodstotno carino na kitajske izdelke, je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo zvečer napovedal, da bodo ZDA kmalu uvedle carino na uvoz iz Evropske unije. Če bo Trump svojo grožnjo uresničil, se bo Evropa »odločno odzvala vsakemu trgovinskemu partnerju, ki nepošteno ali samovoljno uvede carine na blago EU«, so ob tem sporočili iz Bruslja. Številni voditelji držav članic EU so včeraj ocenili, da mora Evropa ob uvedbi ameriških carin odgovoriti s protiukrepi.

Benjamin Jošar FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predsednik uprave družbe Triglav skladiopozarja, da uvedba carin ni dobra za nobeno od vpletenih držav, še najmanj pa za Združene države Amerike: »Z vidika gospodarske rasti pozitivnih vplivov na gospodarstva uvedbe carin na uvoz iz Kanade in Mehike ni mogoče razumeti. Uvedba carin namreč pomeni višje cene tako za potrošnike kot industrijo in nižjo konkurenčnost domačega gospodarstva.«

Tako sogovornik ne vidi nič dobrega niti v Trumpovih napovedih o uvedbi carin na uvoz iz Evropske unije: »Evropa bo namreč kot izvozno gospodarstvo težje izvažala v ZDA. Iz tega vidika je to morda manjša težava za ameriško gospodarstvo, ker je manj izvozno orientirano, čeprav so nekatera tamkajšnja podjetja močno izvozno naravnana. Hkrati pa uvedba carin pomeni višje cene za ameriške potrošnike in podjetja ter zniževanje konkurenčnosti ameriškega gospodarstva. Težko je razumljivo, kaj je lahko pozitivna posledica uvedbe carin vsevprek.« Po njegovih besedah bo evropski odgovor na ameriške carine verjetno šel v smeri carin na določene skupine izdelkov, ki bi najbolj prizadele ameriško gospodarstvo: »Upam pa, da Evropa premore dovolj razuma, da izbere tak odziv, ki ne bo še dodatno prizadel evropskega gospodarstva.«