Prihranite več: 5 preprostih načinov

V prispevku preberite, kako si tudi v zahtevnih časih lahko zagotovite stabilno finančno prihodnost, zmanjšate izdatke, povečate prihranke in suvereno upravljate denar, ne da bi trpela kakovost vašega življenja. Finančni strokovnjaki svetujejo pet preprostih načinov, ki vam lahko v krajšem času prinesejo rezultate in prihranijo skrbi.

Postavite si finančne cilje

Jasen cilj je prvi korak k uspehu. Ne glede na to, kakšne so vaše želje – nov avto, varčevanje za potovanje ali ustvarjanje finančnega zaledja za vsak primer –, določitev cilja vam bo dala motivacijo, da vztrajate, saj boste vedeli, da vas ob doseženem cilju čaka nagrada.

Imejte nadzor nad svojimi financami

V svoje življenje uvedite enostavno pravilo 80/20:

80 % svojega prihodka namenite zadovoljitvi osnovnih potreb (najemnina, hrana, avtomobil) in želja (pijača s prijatelji, nova oblačila),

20 % pa prihranite ali vložite.

V praksi to pomeni, da si vsak mesec določite znesek za prihranke in se ga držite. Tovrstna disciplina vam bo pomagala, da boste imeli boljši pregled nad svojimi financami in porabo. Dolgoročno pa boste povečali svoje prihranke.

Kuhajte doma in načrtujte nakupe

Prehranjevanje zunaj lahko hitro postane velik strošek, zato si hrano raje pripravljajte doma. Ne le da bo doma pripravljena hrana bolj zdrava, tudi vaša denarnica bo vesela vaše nove navade. Prav tako si, preden se odpravite v trgovino, napišite nakupovalni seznam, saj se boste tako lažje uprli skušnjavam med trgovinskimi policami in si prihranili nepotrebne izdatke.

Izogibajte se impulzivnim nakupom

Impulzivni nakupi so pogosto največji sovražnik varčevanja. Preden si privoščite naslednji nakup, si vzemite čas za razmislek in prespite. Če boste po prespani noči še vedno čutili potrebo po izdelku, ga lahko kupite. A večja verjetnost je, da boste ugotovili, da ga sploh ne potrebujete (pogost primer), in denar tako namenili drugim prioritetam.

Bogatite svoje premoženje z investiranjem v naložbeno zavarovanje

Varčevanje je, seveda, eden od najpreprostejših in najbolj zanesljivih načinov za doseganje dolgoročnih finančnih ciljev. Vendar od vas zahteva finančno disciplino.

A prav gotovo tudi vam denar počiva v denarnici ali na bančnem računu, kjer zaradi inflacije in osebnih razvad hitro kopni. Z vlaganjem v naložbeno zavarovanje NLB Vita Varčevanje + se lahko izognete nesmotrni porabi denarja in skozi življenje postopoma gradite svojo finančno prihodnost in varčujete za različne namene. Privarčevana sredstva so po desetih letih trajanja police lahko neobdavčena, obenem pa ste vseskozi tudi življenjsko zavarovani za primer smrti.

Kako deluje naložbeno zavarovanje? Poglejmo na praktičnem primeru

Mateja se je kot 35-letna zaposlena mati dveh otrok odločila skleniti naložbeno zavarovanje NLB Vita Varčevanje +. Mesečno je varčevanju namenila 80 evrov, kar zanjo ni bilo veliko breme. Po 15 letih je privarčevala 21.727 evrov,* ki jih bo lahko porabila za prenovo dotrajane strehe na hiši ali pa bo varčevanje nadaljevala in si v prihodnje zagotovila še več prihrankov za drugačne primere.

* Predpostavljena letna donosnost 6,5 % in zavarovalna vsota 2.000 EUR

Sklenite NLB Vita Varčevanje + danes in se potegujte za potovanje za dve osebi! Ob sklenitvi naložbenega zavarovanja NLB Vita Varčevanje + se lahko do 31. 3. 2025 prijavite v nagradno igro, ki vam lahko prinese potovanje v vrednosti 2.000 € ali eno od 40 drugih nagrad!

