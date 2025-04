Generali nagrajuje izstopajoče trajnostne prakse podjetij

Zavarovalnica Generali ostaja močno zavezana trajnostnemu delovanju na vseh področjih. V skrbi za odgovorno prihodnost k temu spodbuja tudi mala in srednje velika podjetja z nagradnim natečajem SME EnterPRIZE. Gre za strateško pobudo Skupine Generali, ki je zaživela leta 2021, ob 190-letnici Generalija. Natečaj hkrati poteka na desetih evropskih trgih in tudi v Aziji.

Dosedanji odzivi kažejo, da pri uresničevanju trajnostih praks Generali nikakor ni sam. Vse več podjetij z njim deli vizijo, da je mogoče poslovati uspešno in hkrati odgovorno do okolja, zaposlenih in širše skupnosti.

FOTO: Generali zavarovalnica

Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice, d. d.: »V Generaliju tudi z novim strateškim načrtom spodbujanja odličnosti ostajamo zavezani trajnosti. Prizadevamo si za zelen in pravičen prehod, saj se zavedamo odgovornosti, ki jo kot vseživljenjski partner nosimo do naših strank, družbe in planeta. Že tretje leto zapored z natečajem SME EnterPRIZE spodbujamo podjetja, da delijo svoja trajnostna prizadevanja, in nagrajujemo njihove družbeno odgovorne poslovne prakse. Odziv na našo pobudo je vsako leto boljši in priča o tem, da je natečaj za podjetja neprecenljiva izkušnja, ki navdihuje in utrjuje njihovo nadaljnjo pot k trajnostnemu razvoju in boljši prihodnosti za vse.«

Odgovorno prihodnost uspešneje gradimo z roko v roki

Natečaj je v poslovni javnosti zelo dobro sprejet. Dosedanji zmagovalci opisujejo izkušnje kot izjemne. Natečaj vidijo kot edinstveno priložnost za predstavitev svojih trajnostnih rešitev širši poslovni javnosti. Hvaležni so za vpogled v trajnostne prakse drugih in primerjavo z najboljšimi. Hkrati poudarjajo, da jim je natečaj omogočil dodatno prepoznavnost, dostop do strokovnjakov in novih poslovnih priložnosti. Nagrade in priznanja pa jim pomenijo spodbudo in motivacijo za razvoj novih trajnostnih projektov.

Lani je v Sloveniji sodelovalo 47 podjetij, nagrajena pa je bila poslovna praksa podjetja Pribinovina z blagovno znamko Korenika, ki se je kot eden izmed desetih evropskih junakov trajnosti 26. marca letos v Bruslju predstavilo tudi širši evropski poslovni javnosti.

Lili Milošević, strokovna vodja na socialni kmetiji Korenika: »Sodelovanje v natečaju nam je prineslo zavedanje, kdo smo in kaj smo ustvarili. To na domačih tleh pogosto pozabiš, saj se boriš z vsemi vetrovi in mnogimi ovirami. Zavarovalnica Generali nam je ob tem pomagala, da smo lahko stopili na evropski oder in lahko povedali svojo zgodbo. Stopili smo lahko v mreže, v katere sicer ne bi mogli, vzpostavili kontakte, ki nam lahko prinesejo bodoče poslovne uspehe. Srečali smo se tudi z drugimi podjetji in njihovimi zgodbami, s katerimi se lahko povežemo in naredimo nekaj dobrega za ta svet.«

FOTO: Shutterstock

Podjetja lahko tekmujejo v dveh kategorijah

Mala in srednje velika podjetja lahko svoje primere trajnostnih poslovnih praks in trajnostnih poslovnih modelov tudi letos prijavijo v dveh kategorijah: pozitiven vpliv na okolje in pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost. Zmagovalec posamezne kategorije bo prejel finančno nagrado v višini 10.000 EUR, drugouvrščeni pa paket poslovnih zavarovanj v vrednosti 2.500 EUR.

O prvo- in drugouvrščenem v vsaki kategoriji bo odločila žirija, ki jo sestavljajo priznani strokovnjaki iz akademske sfere, podjetniki ter predstavniki medijev in Generalija. Letošnjo slovensko žirijo sestavljajo red. prof. dr. Vesna Žabkar, redna profesorica na katedri za trženje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Barbara Pavlin, novinarka pri časniku Finance, Špela Kržišnik Mesarić, vodja strateškega marketinga CER, Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice, in Borut Završan, direktor prodaje Generali zavarovalnice. Žiriji bo predsedoval Ram Dušić Hren, ustanovitelj Brighter Communication.

Med zmagovalci v posamezni kategoriji pa bo mednarodna žirija Skupine Generali izbrala najboljše podjetje, ki bo na zaključni prireditvi v Bruslju dobilo priložnost predstaviti se širši evropski poslovni javnosti.