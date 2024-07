Iberia povezala Ljubljano in Madrid

Letalski prevoznik Iberia je danes z ljubljanskega letališča vzpostavil direktne lete v špansko prestolnico. Ljubljano in Madrid bo med 29. julijem in 5. septembrom 2024 povezoval dvakrat tedensko. Potniki bodo poleg možnosti leta v Madrid pridobili tudi neposreden dostop do pomembnega evropskega vozlišča. Madridsko letališče je s svojo mrežo letov namreč izhodišče za povezane lete v Srednjo in Južno Ameriko.

Potnikom bodo leti iz Ljubljane v Madrid oz. iz Madrida v Ljubljano na voljo dvakrat na teden, ob ponedeljkih in četrtkih, in sicer v obdobju od 29. julija do vključno 5. septembra 2024. Direktne lete v Španijo bo za Iberio opravljal njihov regionalni prevoznik Iberia Regional Air Nostrum z najnovejšim letalom v floti Canadairom Regional Jetom 1000 s sto sedeži. Ob ponedeljkih bo iz Ljubljane poletel ob 15.30 uri, ob četrtkih pa ob 12.00 uri, pri čemer let do Madrida traja približno 2 uri in pol.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Babett Stapel, poslovodna direktorica Fraporta Slovenija, je ob vzpostavitvi linije povedala: »Na ljubljanskem letališču z veseljem pozdravljamo Iberio in novo letalsko linijo v Madrid, s katero pomembno krepimo mrežo naših letalskih povezav ter širimo povezljivost letališča. Verjamem, da je nova linija zanimiva tako za domače kot tuje poslovne in turistične potnike.«

Povezava s podporo države

Povezava s Španijo je zaživela tudi ob podpori spodbud države v okviru Javnega razpisa za večjo letalsko povezljivost Slovenije, kot enega od prvih ukrepov za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije. Robert Latin, v. d. generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet na Ministrstvu za infrastrukturo, je izpostavil: »Odločitev prevoznika Iberia Airlines, da v poletnem času poveže Madrid z Ljubljano, nas je razveselila, saj se prestolnica Kraljevine Španije uvršča v sam vrh največjih mest Evropske unije. Vzpostavljena neposredna povezava z madridskim letališčem je pomembna tudi zato, ker to evropsko vozlišče nudi veliko nadaljnjih povezav.«

Letošnja poletna sezona na ljubljanskem letališču ponuja sicer najbolj pester nabor rednih letalskih prevoznikov do sedaj. Z 22 letalskimi prevozniki lahko potniki potujejo na kar 25 destinacij, med njimi so poleg Madrida še druga najprometnejša evropska letališča. V prvi polovici leta 2024 so na letališču Ljubljana zabeležili več kot 650.000 potnikov, kar predstavlja 21,5 odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Najbolj številčni so bili leti iz in v Istanbul, Zürich in Beograd. Bogat je tudi poletni čarterski program, ki ponuja 57 destinacij. V juniju se je največ potnikov odločilo za dopustovanje v Hurgadi, Antalyji in Monastirju.