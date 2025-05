Kako do velikih finančnih ciljev? Ta varčevalni produkt ponuja visoke donose

Zato sta ILIRIKA in Pošta Slovenije združili moči in trgu ponudili enostavno in donosno možnost varčevanja – Modro varčevanje, pregledno in dostopno rešitev za vse, ki želijo varčevati dolgoročno zase, za otroke, vnuke ali kot podjetje za svoje zaposlene. Sklenete ga lahko pri ILIRIKI in v 220 poslovalnicah Pošte Slovenije po vsej državi.

Enostavno, pregledno, brez skritih stroškov

Modro varčevanje je zgrajeno na trdnih temeljih. Vaša mesečna vplačila se samodejno vlagajo v razpršen svetovni ETF sklad, ki zajema več kot 1500 podjetij iz 23 razvitih držav. S tem že z majhnimi zneski postanete solastnik globalnih podjetij, kot so Novartis, Siemens, Apple, Toyota, AstraZeneca, Google, SAP, Nestlé in številni drugi.

Začetni zneski varčevanja so lahko nizki, od 50 EUR naprej, ali visoki, odločitev je popolnoma vaša. Modro varčevanje je zasnovano tako, da se prilagaja vašim zmožnostim in ciljem. Višino mesečnih vplačil lahko kadar koli povišate ali znižate, kar pomeni, da imate popoln nadzor nad svojo varčevalno potjo. Ker so začetni zneski lahko zelo nizki, je Modro varčevanje dostopno tudi mladim ali tistim, ki varčujejo prvič.

Produkt Modro varčevanje je posebej zasnovan za enostavno in cenovno dostopno varčevanje. Brez vstopnih in izstopnih provizij, brez stroška vodenja trgovalnega računa in brez delitve dobička. Vse, kar zaslužite, ostane vam. Letna provizija za upravljanje znaša 1,25 % + DDV, stroški se poravnajo neposredno iz portfelja, brez dodatnih položnic in obremenitev.

Za koga je Modro varčevanje? Za vse

Modro varčevanje je odprto za vse, tako za posameznike vseh starosti in tudi za podjetja. Varčujete lahko:

za svojo pokojnino,

za otroke ali vnuke,

za večji nakup, stanovanje ali sanjsko potovanje,

ali pa kot dolgoročno motivacijsko orodje za zaposlene.



Uporaba v podjetjih je preprosta in smiselna: podjetje vsak mesec za zaposlene vplačuje zneske, ki se postopno prenesejo v njihovo last. Tako podjetje gradi zvestobo in dolgoročno pripadnost ključnih kadrov. Poleg tega je to atraktiven dodatek k zaposlitvenemu paketu za nove talente.

Podprite domače in investirajte pri ILIRIKI in Pošti Slovenije

100-% slovenski kapital – investirajte modro z ILIRIKO in Pošto Slovenije.

Modro varčevanje ni le finančna rešitev, je tudi izraz zaupanja v domače znanje in institucije. S svojo razvejeno mrežo omogoča preprosto dostopnost in osebni pristop povsod po Sloveniji.

Kako začeti?

K Modremu varčevanju lahko pristopite:

osebno v vseh 289 poslovalnicah Pošte Slovenije in tudi pri ILIRIKI na Slovenski cesti 54A v Ljubljani ali v Mariboru (Glavni trg 17B)

na ali v ali preko sodobne spletne platforme ILIRIKA Online, ki omogoča dostop do vašega portfelja 24/7, kjer koli že ste.

Za več informacij pokličite 01 300 22 70, pišite na info@ilirika.si ali obiščite spletno stran www.ilirika.si. ILIRIKA MODRO VARČEVANJE - Izberite modro in varčujte pri ILIRIKI

