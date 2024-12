Poznate recept, kako hkrati znižati dohodnino in povišati pokojnino? Mi ga!

Sta nakupovalni mrzlici na črni petek in spletni ponedeljek pustili posledice (beri: luknjo) v denarnici oziroma na tekočem računu? Ali pa je nemara ostalo še kaj denarja, ki ga velja vložiti v lepšo prihodnost? Naj vam zaupamo recept oziroma naložbo, ki je ne boste obžalovali.

Kot pravijo dobre gospodinje: če manj zapravim, več ostane. A več ostane tudi, če manj daste. V tem primeru je nagrada še posebej sladka – v obliki davčne olajšave. O čem je govor? O dodatnem pokojninskem varčevanju. Z njim si ne gradite le varnejše in lepše prihodnosti, ampak hkrati skrbite tudi za lažjo sedanjost. S tem ko se odločite za redno vplačevanje premij za pokojnino, si zagotovite posebno davčno olajšavo in z njo povrnjeno do polovico (da, kar do 50 %) vplačane premije. Zmagovalna poteza, s katero pridobite kar dvakrat.

Izkoristite ponujeno

Ali ste vedeli, da je dodatno pokojninsko zavarovanje poleg vzdrževanih družinskih članov edina olajšava pri dohodnini? Zato ga res ne gre spregledati. Z vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja si tako za celoten znesek vplačane premije znižate letno dohodninsko osnovo, kar pomeni, da ste posledično upravičeni do povračila dohodnine oziroma nižjega doplačila dohodnine. Manjša dohodnina tako pomeni višjo pokojnino.

Preprost spletni izračun

Verjetno vas zanima, koliko lahko vplačate in privarčujete? Maksimalna premija, ki še zagotavlja davčno olajšavo, znaša 5,844 odstotka vaše bruto plače oziroma 24 odstotkov prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ne več kot 2.903,66 evra letno (velja za leto 2024). Vplačani zneski do omenjene višine vam nižajo obveznost dohodnine.

Koliko boste »dobili nazaj«? Znesek povrnjene dohodnine oziroma znižanega plačila dohodnine je odvisen od dohodninskega razreda posameznika. Do kolikšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni, lahko hitro in enostavno preverite po spletu in z informativnim izračunom povrnjene dohodnine.

Še nimate dodatnega pokojninskega zavarovanja?

Pod črto je zaradi davčnih spodbud, varnosti in nizkih stroškov dodatno pokojninsko zavarovanje najprimernejša in najugodnejša oblika pokojninskega varčevanja. Tudi če niste več na začetku svoje poklicne kariere, ni prepozno, a nikar ne odlašajte. Prihranki se nabirajo ...

Dodatno pokojninsko zavarovanje je namreč optimalna rešitev za praktično vse zaposlene. Z njim si boste lahko zagotovili ustrezno pokojnino in dostojen življenjski standard v času po upokojitvi.

Prednosti varčevanja v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja: #nizki stroški (nizke stroške predpisuje zakonodaja),

#zajamčen donos,

#davčne spodbude (za delodajalce in/ali delojemalce),

#varnost in transparentnost.

Izračunajte si mesečno rento

Veliko varčevalcev zanima, kolikšna bo njihova mesečna renta pri dodatnem pokojninskem zavarovanju. Tudi to lahko hitro in enostavno preverite na spletu. A za hiter pregled smo tudi mi naredili nekaj izračunov v spletni aplikaciji, ki jo Triglav, pokojninska družba, d. d., ponuja na svoji spletni strani – in se prepričali, zakaj je smiselno, da posameznik začne varčevati čim prej.

Starost ob začetku varčevanja: 25 let

Mesečna premija do upokojitve pri 65 letih: 100 EUR

Mesečna renta z 20-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja: 467 EUR*

Starost ob začetku varčevanja: 35 let

Mesečna premija do upokojitve pri 65 letih: 100 EUR

Mesečna renta z 20-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja: 232 EUR*

Starost ob začetku varčevanja: 45 let

Mesečna premija do upokojitve pri 65 letih: 100 EUR

Mesečna renta z 20-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja: 108 EUR*

Starost ob začetku varčevanja: 55 let

Mesečna premija do upokojitve pri 65 letih: 100 EUR

Mesečna renta z 20-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja: 41 EUR*

Pristopite še pred koncem leta

Pomnite: vsako leto šteje. Če ste se odločili in bi želeli izkoristiti navedene davčne ugodnosti in hkrati poskrbeti za svojo prihodnost, obiščite spletno stran Znižaj dohodnino in pristopite k varčevanju ter najpozneje do 27. decembra 2024 izvedite vplačilo premije.

