Kako izboljšati investicijske odločitve in kdaj so donosi najboljši

Finančni strokovnjaki so prepričani, da so najboljši hranilci vrednosti premoženja fizične plemenite kovine – zlato in srebro, ki ponujata edinstveno zaščito pred inflacijo in kreditnimi tveganji. Ste tudi vi vlagatelj, ki želi povečati svoje premoženje v negotovih časih? Kot podjetnik bi gotovo svojim zaposlenim radi omogočili davčno bolj ugodno nagrajevanje. Poskrbite za nadgrajevanje svojega znanja o finančnih trendih, o investiranju v plemenite kovine in o tem, kako gospodarske razmere vplivajo na naložbe.

Opatija bo na prvi pomladni dan, 21. marca, gostila strokovnjake s področja investiranja. Na mednarodni konferenci s sloganom When Innovation Meets Tradition bodo globalno uveljavljeni predavatelji predstavili ključne strategije za rast in zaščito premoženja ter vam razkrili, kako prepoznati prave trenutke za investicije in maksimiranje donosov.

Med govorci so Dimitri Speck, Mark Valek, dr. Philipp Bagus, dr. Mojca Gornjak, prof. dr. Danica Purg, dr. Andrej Grubišić, prof. dr. Šime Ivanjko in številni drugi.

Opatija kot stičišče znanja o investiranju

Opatija bo 21. marca gostila investicijsko konferenco When Innovation Meets Tradition. FOTO: Depositphotos

Andreja Jernejčič

Na mednarodni investicijski konferenci When Innovation Meets Tradition boste dobili vpogled v najnovejše trende in napovedi, s katerimi boste bolje pripravljeni na prihodnost. Dogodek je odlična priložnost za mreženje, saj boste lahko gradili poslovne odnose in navezovali stike z uspešnimi podjetniki, investitorji in finančniki, pri tem pa bo za še večji uspeh poskrbela prestižna obmorska destinacija, ki vas bo motivirala in poskrbela za navdihujoče vzdušje.

Konferenca je namenjena podjetnikom in menedžerjem, ki iščejo nove strategije za rast in diverzifikacijo premoženja, investitorjem, finančnim svetovalcem in strokovnjakom ter vsem, ki si želijo zagotoviti finančno stabilnost in rast v negotovih časih.

Moderatorki dogodka bosta Jelena Glišić in Andreja Jernejčič.

KLIKNITE ZA PRIJAVO! Na voljo so bronaste, srebrne in zlate vstopnice. Z zlato vstopnico prejmete dostop do vseh predavanj in delavnic, knjižno uspešnico Dimitrija Specka, prevedeno v slovenščino, kosilo, promocijske materiale, prenočitev v hotelu z zajtrkom, VIP večerjo s predavatelji in ključnimi gosti konference.

FOTO: Depositphotos

Preizkušene metode in strategije bodo z vami delili najuglednejši svetovni in regionalni strokovnjaki na področju investiranja:

Dimitri Speck – strokovnjak za sezonske analize

Dimitri Speck je priznan finančni analitik, upravljavec skladov in razvijalec trgovalnih sistemov, ki je s svojim delom močno prispeval k razumevanju sezonskih vzorcev na finančnih trgih. Speck je avtor knjige The Gold Cartel, ki razkriva manipulacije na trgu zlata in njihov vpliv na vlagatelje ter svetovno gospodarstvo. Na konferenci bo predstavil svoja dognanja o sezonskih vzorcih. Njegova predavanja so cenjena zaradi kombinacije analitične globine, inovativnih pristopov in praktične uporabnosti za vlagatelje.

Mark Valek – soavtor vodilnega poročila o zlatu in monetarni politiki

Mark Valek je priznan soavtor poročila In Gold We Trust Report, enega najvplivnejših in najpogosteje citiranih poročil o zlatu, inflaciji in monetarni politiki na svetu. Poročilo ponuja globok vpogled v globalne trende na področju plemenitih kovin, finančnih trgov in denarnih sistemov. Valek se osredotoča na raziskovanje alternativnih naložb, zlasti v plemenite kovine, in razumevanje dolgoročnih učinkov inflacije. Na konferenci bo ponudil vpoglede v prihodnost zlata kot varne naložbe.

Philipp Bagus – specialist za monetarno teorijo in politiko

Prof. dr. Philipp Bagus je priznan ekonomist in profesor ekonomije na Universidad Rey Juan Carlos v Madridu, kjer se specializira za monetarno teorijo in politiko. Je avtor več knjig, tudi mednarodno odmevne Tragedija evra, ki kritično analizira delovanje evroobmočja in njegove posledice. Osredotoča se na vprašanja inflacije, bančništva in finančne stabilnosti. Njegova predavanja ponujajo globok vpogled v kompleksne ekonomske procese in praktične nasvete, kako se spoprijeti z izzivi sodobnega gospodarstva.

FOTO: Depositphotos

Šime Ivanjko FOTO: Eržen Jure

Zasl. prof. dr. Šime Ivanjko je ugleden pravni strokovnjak, častni konzul Republike Hrvaške v Sloveniji in zaslužni profesor z izjemnim prispevkom k razvoju pravnega izobraževanja v Sloveniji. Bil je dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru in eden od pobudnikov ustanovitve Univerze v Mariboru, kjer je opravljal funkcijo prorektorja. Je soustanovitelj prvih zasebnih zavarovalnic v Sloveniji in na Hrvaškem ter več pomembnih pravnih in raziskovalnih inštitutov. Prispeval je k pripravi zakonodaje s področja gospodarskega prava in bil predsednik Štajerske gospodarske zbornice ter častnega sodišča GZS. Prejel je zlati znak Univerze v Mariboru za izredne dosežke in razvoj univerze. Njegovo dolgoletno delo vključuje tudi ustanovitev Inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru ter vlogo glavnega urednika več strokovnih publikacij.

Danica Purg – profesorica, ki navdih išče v umetnosti

Danica Purg FOTO: Uroš Hočevar

Profesorica Danica Purg je ustanoviteljica in dekanja IEDC – Poslovne šole Bled v Sloveniji ter predsednica CEEMAN-a, ki združuje 200 poslovnih šol iz 50 držav. Njen inovativni pristop črpa navdih iz umetnosti in drugih strok. Je avtorica in soavtorica več knjig ter številnih člankov o voditeljskih temah, pogosto pa gostuje kot predavateljica na univerzah po vsem svetu in na mednarodnih konferencah. Profesorica Purg je prejela številne nagrade za svoje delo na področju mednarodnega menedžmenta, pridobila je več častnih doktoratov, nazadnje na Univerzi Wollongong v Avstraliji, ter dve častni profesuri.

Mojca Gornjak – strokovnjakinja na področju forenzičnih preiskav v financah

Dr. Mojca Gornjak je direktorica na finančno-računovodskem področju pri ANDERSEN Slovenija, strokovnjakinja na računovodskem, finančnem in davčnem področju, na področju forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu ter na področju trajnostnega poročanja. Predava na različnih fakultetah in študentom prenaša znanje s področja financ, davkov in računovodstva. Kot članica menedžmenta je bila zadolžena tako za finančno kot računovodsko funkcijo v različnih finančnih institucijah in je vodila projekte implementacije novih računovodskih standardov v prakso in trajnostnega poročanja. Pri svojem delu Mojca povezuje teoretično znanje iz akademske sfere s praktičnim znanjem iz finančne industrije.

Andrej Grubišić – predavatelj z jasnim in poglobljenim pristopom

Dr. Andrej Grubišić je vrhunski finančni strokovnjak z impresivno akademsko in poklicno kariero. Svojo poklicno pot je začel kot finančni analitik v ZDA, nato pa nadaljeval na Hrvaškem. Od leta 2010 se ukvarja s poslovnim in finančnim svetovanjem. Poleg tega že več let na Zagrebački školi ekonomije i menadžmenta predava na področju poslovnih financ in finančnega menedžmenta. Njegova predavanja so znana po jasnem in poglobljenem pristopu, ki udeležencem ponuja konkretne rešitve in vpogled v kompleksni svet financ.

Gerald Celente – svetovno priznani napovedovalec trendov

Gerald Celente, ustanovitelj in direktor Inštituta za raziskovanje trendov ter izdajatelj tedenske revije Trends Journal, je svetovno priznan kot vodilni napovedovalec finančnih trendov. Ugled zaupanja vrednega strokovnjaka si je pridobil z natančnimi napovedmi, med katerimi so zlom borze leta 1987, pok balona dot-com, »zlatii bikovski trend«, »panika leta 2008«, vzpon ekološke hrane in priljubljenost gurmanske kave. Celente z motom »Mislite s svojo glavo« opazuje in analizira aktualne dogodke, ki oblikujejo prihodnje finančne trende.

FOTO: Depositphotos

Naročnik oglasne vsebine je Elementum