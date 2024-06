Kako vam sejmi v tujini odpirajo vrata do novih kupcev?

Omogočajo pridobivanje novih kupcev, krepitev odnosov z obstoječimi poslovnimi strankami in povečanje prepoznavnosti podjetja. Za učinkovit sejemski nastop, ki vodi do novih poslov, pa je pomembna temeljita priprava, ki zajema izbiro ustreznega sejma, pripravo razstavnega prostora, aktivno komuniciranje z obiskovalci in negovanje poslovnih stikov po sejmu.

Priprava pred sejemskim nastopom

Sejem raziščite najprej kot obiskovalec. Preverite obstoječe razstavljavce, obiskovalce in dogajanje na sejmu, od izobraževanj in različnih poslovnih dogodkov. Tako se boste prepričali, ali je sejem primeren za vas. Določite cilje, ki jih želite s sejemskim nastopom doseči: povečanje prodaje, širitev baze strank, predstavitev novega izdelka, krepitev prepoznavnosti vašega podjetja ipd. Pripravo sejemskega nastopa začnite dovolj zgodaj.

Pripravite vse potrebne promocijske materiale. Posodobite spletno stran ali pripravite namensko pristajalno spletno stran – »virtualni razstavni prostor«, na katerem predstavite vaše izdelke in storitve ter obiskovalce povabite na vaš razstavni prostor. Pripravite tiskane in digitalne promocijske materiale, kot so brošure, vizitke, katalogi izdelkov in darila za obiskovalce. Vašo prisotnost na posameznem sejmu komunicirajte tudi z elektronskimi sporočili in na družbenih omrežjih.

Privlačen in profesionalen razstavni prostor

S sejmiščem se dogovorite za čim boljšo lokacijo vašega razstavnega prostora, kjer vas bo lahko videlo in obiskalo večje število obiskovalcev. Razstavni prostor naj bo izviren in profesionalen. Investirajte v kreativno in funkcionalno postavitev, ki pritegne pozornost. Uporabite privlačne grafike in jasne napise, ki bodo obiskovalcem pomagali hitro razumeti, kaj ponujate.

Dodajte interaktivne elemente, kot so video predstavitve, digitalne predstavitve izdelkov, predstavitve izdelkov z obogateno resničnostjo, nagradne igre itd. Ti elementi ne le pritegnejo pozornost, temveč obiskovalce spodbudijo, da se na vašem razstavnem prostoru zadržijo dlje časa, s tem pa imate dodatno priložnost za navezavo stikov.

Komunikacija in zbiranje kontaktov

Osebje na razstavnem prostoru je vaša prodajna ekipa in osebje, ki dobro pozna vaše izdelke in storitve. Seznanite jih s cilji sejemskega nastopa. Komunikacija z obiskovalci naj bo prijazna in profesionalna. Osebje naj aktivno pristopa k obiskovalcem, jih povabi na razstavni prostor, skozi pogovor identificira njihove potrebe in jim ponudi rešitve.

Med sejmom zbirajte kontakte obiskovalcev. To lahko storite s pomočjo vizitk, kontaktnih obrazcev ali digitalnih orodij. Poskrbite, da bodo kontakti dobro organizirani in vključeni v vaš sistem za upravljanje strank, saj jih boste potrebovali za nadaljnjo komunikacijo po sejmu.

Večina sejmišč preko digitalnih platform omogoča vnaprejšnje dogovore za sestanke z razstavljavci in obiskovalci, vašimi potencialnimi strankami. Izberite podjetja, s katerimi se želite sestati, in se na sestanke dobro pripravite.

Aktivno vključevanje obiskovalcev

Na vašem razstavnem prostoru lahko organizirate dogodke, kot so predstavitve vaših izdelkov in storitev, predavanja ali pogostitve, na katere povabite obstoječe in potencialne stranke. S tovrstnimi dogodki negujete vaša obstoječa poslovna partnerstva in povečate možnosti za nova poslovna sodelovanja. Za organizacijo dogodkov se dogovorite z organizatorjem sejma, preverite tudi druge predvidene dogodke na sejmu, predvsem pa podjetja na dogodke povabite pravočasno.

Aktivnosti po sejmu

Po sejmu primerjajte dosežene cilje s postavljenimi in ugotovite, kaj je bilo uspešno in kaj bi lahko izboljšali. Preglejte zbrane kontakte in ocenite, kateri so najbolj perspektivni. Pomemben del uspešnega sejemskega nastopa je tudi nadaljnja komunikacija z zbranimi kontakti. Pošljite jim zahvalna sporočila, dodatne informacije o vaših izdelkih ali storitvah ter ponudbe. Redno komunicirajte z njimi in jih povabite na nadaljnje sestanke ali dogodke. Na sejmih se predstavite večkrat, saj so rezultati lahko vidni šele po večkratnih predstavitvah. Večkratni nastopi pa vam omogočajo tudi boljšo lokacijo razstavnega prostora.

Na sejme tudi z javno agencijo SPIRIT Slovenija

Javna agencija SPIRIT Slovenija krepi prepoznavnost in konkurenčnost slovenskih podjetij na tujih trgih tudi z organizacijo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini. Agencija prevzame organizacijo sejemskega nastopa in krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpisa razstavljavcev v sejemski katalog. Podjetjem ponuja tudi celovito podporo pri pripravi na sejemske nastope.

V letu 2024 je agencija organizirala skupinske sejemske predstavitve na sejmih Arab Health in Eurosatory, sledijo še Eurobike, GITEX Global in Electronica. V letu 2025 so predvidene predstavitve na sejmih Arab Health, IDEX, IBA, Transport Logistic in ANUGA, v letu 2026 pa na sejmu Arab Health. Agencija vabi vsa podjetja, da jim do 6. septembra 2024 posredujte interes za predstavitev na dodatnih mednarodnih sejmih v tujini, ki se bodo odvijali v letu 2025 in prvem četrtletju leta 2026.

Če vas zanima individualni nastop na mednarodnih sejmih v tujini, bo agencija predvidoma do julija objavila javni razpis za sofinanciranje stroškov individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Več informacij na www.izvoznookno.si.

»Za skupinski sejemski nastop na sejmu Eurobike smo se odločili zaradi več prednosti, ki so ključne za uspešno predstavitev podjetja, pri čemer je v ospredju prevzem celotne logistike in organizacije postavitve, kar nam je omogočilo, da smo se osredotočili na vsebino sejma in predstavitev naših izdelkov. Skupinski nastop nam je prinesel tudi boljšo pozicijo na sejmu ter s tem večjo vidnost tudi z vidika privabljanja obiskovalcev. Naš nastop na sejmu je bil izjemno uspešen, saj smo dosegli zastavljene cilje in presegli pričakovanja. To nas spodbuja k nadaljnjemu razvoju, izboljšavam in gradnji močne prisotnosti na trgu. Prihodnje leto ciljamo na še boljšo sejemsko pozicijo v najbolj obiskani hali, med največjimi znamkami na sejmu. Verjamemo v moč skupinskega nastopa in sodelovanja z drugimi podjetji, kar nam omogoča ustvarjanje partnerstev in mreženje v naši panogi.«

Podjetje Sinter Ljubljana d.o.o., sejem Eurobike 2023

