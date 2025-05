Negotovost, Trump in megatrendi: Kako vlagati v letu 2025?

Po rekordnih vrednostih ameriškega indeksa S&P 500 februarja 2025 je marca in aprila sledil močan padec – indeks je izgubil več kot 21 % vrednosti, preden je v maju znova zabeležil odboj, 16 % vrednosti. Trgi tako ostajajo občutljivi na politične in gospodarske novice.

Med ključnimi dejavniki, ki vnašajo negotovost, je vnovični politični vzpon Donalda Trumpa, ki s svojo retoriko in napovedmi o uvedbi carin proti Kitajski in Evropi negativno vpliva na kapitalske trge. Morebitna zaostritev trgovinskih odnosov in nadaljnje oslabitve ameriškega dolarja povzročajo skrbi med vlagatelji, zlasti tistimi iz Evrope, ki so izpostavljeni valutnim nihanjem.

Ob tem pa dolgoročni megatrendi ostajajo ključni kompas za vlagatelje, ki iščejo stabilnejšo smer. Tehnološki preboji, kot so umetna inteligenca, samovozeča vozila, robotika in investicije v vesoljske tehnologije, so motor rasti prihodnjih desetletij. Poleg tega se globalna poraba spreminja z rastjo srednjega razreda v Aziji – predvsem v Indiji in na Kitajskem –, kar bo močno vplivalo na svetovno povpraševanje in nove poslovne priložnosti.

Kako ravnati v tako nihajnih razmerah? Katera osnovna pravila bi morali kot vlagatelji vedno upoštevati? Kako se zaščititi pred valutnimi nihanji in na katera orodja se lahko zanesemo v času večjih premikov na kapitalskih trgih?

Brezplačni finančni webinar bo v sredo, 21. 5. ob 14. uri. FOTO: Depositphotos

Odgovore na ta vprašanja ponuja brezplačni finančni webinar Generali Investments z naslovom »2025 in kapitalski trgi: Kam gremo?«

Na webinarju bodo strokovnjaki:

analizirali aktualno dogajanje na svetovnih finančnih trgih,

predstavili konkretne primere, kako se vlagatelji lahko zaščitijo pred valutnimi in kapitalskimi nihanji,

izpostavili ključne trende in panoge prihodnosti,

odgovarjali na vprašanja udeležencev v živo.

Na kapitalskih trgih se preobrati kar vrstijo. FOTO: Depositphotos

Na kratek rok so stresne, na dolgi rok pa ključne za uspešno plemenitenje sredstev.

Investiranje pomeni soudeležbo pri razvoju in delitvi gospodarske rasti.



