Kartica DKV za večjo poslovno učinkovitost in manjše tveganje za zlorabe

Uporabniki pridobijo celovit pregled nad stroški v realnem času, kar omogoča učinkovito upravljanje voznih parkov in optimizacijo poslovanja.

Prednosti kartic za gorivo za prevoznike

Kartice za gorivo so nepogrešljive za mednarodne poklicne voznike, prevozna podjetja in upravljavce voznih parkov, saj ena sama kartica voznikom omogoča udobno in pregledno avtorizacijo plačil številnih storitev, vključno z gorivom, cestninami, mostninami, pranjem vozil in celo popravili. Njena uporabnost sega čez meje – kartico sprejemajo v večini evropskih držav, kar zagotavlja enostavno uporabo na dolgih mednarodnih poteh. Poleg tega omogoča pregled nad vsemi stroški v realnem času, kar je ključnega pomena za optimizacijo poslovanja in vodenje voznega parka. Kartica DKV pa se ne ustavi tukaj. Prek nje je urejena tudi storitev takojšnjega vračila DDV, kar podjetjem zagotavlja hitrejši dostop do likvidnosti. Gre za celovito rešitev, ki poenostavlja administracijo, olajša vodenje knjigovodstva in zmanjšuje finančne obremenitve.

Izdajatelj kartic za gorivo DKV Mobility je z več kot 384.000 strankami zaupanja vreden partner visokokakovostnih storitev mobilnosti za vozne parke tovornjakov in avtomobilov, za podjetja in samostojne podjetnike v transportu in logistiki.

DKV Mobility omogoča tudi storitve vračila DDV, kar podjetjem zagotavlja večjo likvidnost in poenostavljeno administracijo. FOTO: DKV Mobility

Različne kartice in aplikacija

Na voljo je klasična kartica DKV Card za vozila z motorji na notranje zgorevanje, kartica DKV Card +Charge za električna vozila, DKV Card Climate za prispevek k varstvu podnebja in še veliko več. Z aplikacijo DKV lahko vozniki enostavno načrtujejo svoje poti in optimizirajo stroške. Z njeno pomočjo lahko hitro poiščejo najbližje bencinske servise v mreži DKV, preverijo cene goriva v realnem času in pridobijo informacije o dodatnih storitvah, kot so avtopralnice ali počivališča. Poleg tega aplikacija vključuje praktične funkcije, kot so navigacija in sledenje porabe goriva, kar podjetjem pomaga pri učinkovitem upravljanju voznega parka.

S kartico DKV imajo prevozniki pregled nad stroški v realnem času, kar pripomore k učinkovitemu upravljanju voznega parka. FOTO: DKV Mobility

Korak pred goljufi

Upravljavci voznih parkov in prevozniška podjetja imajo zaradi nemotenih postopkov pri uporabi kartice DKV korist in dodatno prihranijo pri stroških, vendar pa je brez ustrezne zaščite priročnost lahko tudi njihova največja ranljivost.

Aplikacija DKV voznikom omogoča načrtovanje poti, iskanje bencinskih servisov in primerjavo cen goriva v realnem času. FOTO: DKV Mobility

Kot so razkrili podatki raziskave, ki jo je izvedla družba Shell, kar 66 % anketiranih upravljavcev voznih parkov meni, da so goljufije, povezane z gorivom in karticami za gorivo, resna težava. Polovica anketiranih je trdno prepričana, da bi lahko z boljšimi ukrepi za preprečevanje goljufij stroške goriva zmanjšali za 5 odstotkov ali več. Posledice goljufij s karticami so finančna izguba in motnje v poslovanju.

V Avstriji, Romuniji in Belgiji je marca 2022 potekala mednarodna preiskava, v kateri so hkrati aretirali več oseb, ki so bile osumljene, da so s ponarejenimi karticami za gorivo nezakonito pridobile za najmanj 420.000 evrov koristi.

Goljufije s karticami za gorivo bodo zaradi visokih cen goriva verjetno vedno pogostejše. ​FOTO: Depositphotos

Kartice za gorivo, ki jih uporabljajo upravljavci voznih parkov in prevozniška podjetja, so nepogrešljiv pripomoček profesionalnih voznikov in upravljavcev voznih parkov, a so hkrati magnet za goljufe. Spletne goljufije, povezane s karticami za gorivo, so se leta 2021 povečale za več kot 200 %, razkrivajo podatki podjetja DKV Mobility, ki izdaja kartice za gorivo.

Vse goljufije s karticami za gorivo niso tako dobro organizirane, kot je bila ta iz leta 2022, ki nakazuje na veliko razsežnost potencialne škode kot posledice goljufije s temi karticami. Kartice za gorivo včasih zamikajo nepoštene voznike, ki jih poskušajo zlorabiti in si prisvojiti nekaj litrov goriva za osebno uporabo. Po drugi strani pa resnosti goljufij s karticami za gorivo ne smemo podcenjevati, saj se bodo razmere zaradi trenutnih zelo visokih cen goriva verjetno še poslabšale.

Vrste goljufij s karticami za gorivo

FOTO: Depositphotos

Čeprav obstajajo znana regionalna žarišča, so goljufije s karticami za gorivo prisotne na vseh trgih. Da bi bolje razumeli tveganja, je treba razlikovati med zunanjo goljufijo, ki ne vključuje zakonitega uporabnika kartice za gorivo, in notranjo goljufijo, ki jo zakrivi upravičeni uporabnik ali v sodelovanju z njim.

Kako se zaščititi pred goljufijami s karticami za gorivo

Različne vrste kartic DKV, vključno z DKV Card +Charge za električna vozila, ponujajo prilagojene rešitve za vsako podjetje. FOTO: DKV Mobility

Preprosti varnostni ukrepi, kot sta ločeno hranjenje kartice za gorivo in PIN-kode ter izogibanje puščanju kartic v nenadzorovanih vozilih, so ključni za preprečevanje goljufij. Kljub temu se ti ukrepi v praksi pogosto zanemarjajo.

DKV Mobility kot vodilni izdajatelj kartic za gorivo izvaja stroge ukrepe za zaščito svojih uporabnikov. Z rešitvami, kot so Card Control, DKV Analytics in DKV LIVE (namenjena predvsem uporabnikom, ki imajo lasten vozni park tovornjakov), omogočajo prilagodljiv nadzor nad uporabo kartic, omejitve transakcij in spremljanje aktivnosti v realnem času. Poleg tega razvijajo varnostno napredne kartice z zaščito pred kloniranjem. S svojo ekipo strokovnjakov za preventivo DKV Mobility tesno sodeluje s podjetji in varnostnimi organi, da strankam ponuja najvišjo raven zaščite ter podporo pri iskanju rešitev za morebitne težave.

S funkcijo za nadzor kartic Card Control lahko upravitelj voznega določi, katere funkcije so dovoljene za posamezno kartico, in tako znatno zmanjša možnosti zlorabe. DKV Mobility imetnikom kartic priporoča tudi, da določijo višino limita za vsako kartico, ki ga lahko omejijo na določena časovna obdobja, na primer na najvišji dnevni, tedenski ali mesečni limit. Poleg tega lahko za določeno obdobje kartice tudi blokirajp. Če je voznik na dopustu ali če službeno vozilo ob koncu tedna ni predvideno za vožnjo, lahko ta časovna obdobja določijo v funkciji plačila – hitro in preprosto v DKV Cockpit.

DKV Card ni le sredstvo za avtorizacijo plačil, temveč celovita rešitev za optimizacijo poslovanja, zmanjšanje stroškov in povečanje varnosti. Z njenimi naprednimi funkcijami in ustreznimi ukrepi je učinkovita zaščita pred goljufijami zagotovljena.

