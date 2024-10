Odkrijte najbolj vroče nepremičninske bisere v Ljubljani in drugod

Bližina narave in hiter dostop do vsega, kar ponuja mestno življenje, sta postala ključni merili pri izbiri novega doma.

Predstavljamo štiri izjemne novogradnje, ki obetajo vrhunski življenjski slog in so zasnovane z mislijo na sodobne lastnike, ki cenijo udobje in estetiko. V ozadju teh projektov je Stoja Trade, ki zagotavlja strokovnost in zanesljivost, Kolektor pa skrbi za kakovostno gradnjo in uspešnost izvedbe.

Preverite, katera novogradnja je prava za vas in kje si boste ustvarili svoj novi sanjski dom ali počitniško stanovanje. Vsi projekti, ki jih predstavljamo, so s privlačnimi lokacijami primerni za bivanje in donosno naložbo v prihodnost. Z vrhunskimi arhitekturnimi rešitvami in kakovostno gradnjo so projekti nepremičninske agencije Stoja Trade trajna vrednost in priložnost za pametno vlaganje v nepremičninski trg.

Na voljo še zadnjih 10 stanovanj: bližina morja in mestnega življenja

FOTO: Stoja Trade

Na izbrani lokaciji v osrčju slovenske Istre je popoln kraj za vse, ki si želijo uživati na svojem koščku raja med morjem in hkrati blizu mestnega vrveža. Gradnja projekta Rezidence in vile Murva poteka po načrtu, vselitev je predvidena junija 2025.

V vasi Šmarje nad Koprom vas pričakuje 44 stanovanj velikosti od 37,60 do 87 kvadratnih metrov, 16 vrstnih hiš in štirje poslovni prostori. Skupaj sestavljajo pravo naselje s premišljeno zasnovanimi zunanjimi površinami za druženje. Stanovanjski bloki in vile so zgrajeni v kraškem slogu s kamnitim ovojem, kar jim daje privlačen videz in trajnostni značaj.

FOTO: Stoja Trade

FOTO: Stoja Trade

Trenutno zaključujejo notranja dela v posameznih blokih, za vile z bazeni pa so že postavljeni temelji za prvi niz štirih hiš.

Za stanovanja in vile je izjemno zanimanje, saj so več kot polovico stanovanj že prodali. Na voljo sta še zadnji dve pritlični garsonjeri ter nekaj 3- in 4-sobnih stanovanj. Prav tako so na voljo še nekatere vrstne hiše.

Sodobna stanovanja in poslovni prostori v Novi Gorici

FOTO: Stoja Trade

SEZNAM ENOT IN KVADRATURE

FOTO: Stoja Trade

Poslovno-stanovanjski kompleks Nica v središču Nove Gorice ob Rejčevi ulici je v fazi pridobivanja pravnomočnega gradbenega dovoljenja, po tem pa bodo kmalu sprejeti tudi splošni pogoji prodaje. Kompleks, ki je zasnovan kot stolpič, bo zgrajen predvidoma do konca leta 2025. V njem bo 70 različnih enot, vse od stanovanjskih in poslovnih enot, velikih od 31 do 71 kvadratnih metrov, do pritličnih poslovnih prostorov. Nekatere enote bodo imele večje terase, druge pa lože oziroma balkone.

Nica je primerna za vse, ki iščejo sodobna stanovanja z dostopom do narave in urbanih središč, idealna je za mlade družine, posameznike, pare ali starejše, ki cenijo udobje in kakovost bivanja. Enote ponujajo sodobne arhitekturne rešitve, kakovostno gradnjo, funkcionalnost in energetsko učinkovitost. Stanovalci bodo imeli odličen dostop do trgovin, zdravstvenega doma in šol ter druge infrastrukture za udobno življenje.

Prihodnje leto bo Nova Gorica še posebej zanimiva, saj bo v partnerstvu z Gorico nosilka naslova evropske prestolnice kulture.

Nov projekt v Škofji Loki*, ki postaja vedno bolj zaželeno mesto za bivanje

FOTO: Stoja Trade

Škofja Loka se v zadnjih letih razvija v sodobno mestno središče, ki uspešno združuje bogato zgodovinsko dediščino s sodobnimi urbanističnimi rešitvami. S sodobno stanovanjsko gradnjo* postaja vedno bolj privlačna za mlade družine, posameznike in vse, ki iščejo udobno bivanje v bližini narave in mestne infrastrukture. Zaradi relativne bližine Ljubljane in Kranja je še posebej zanimiva za vse, ki so zaposleni v teh dveh mestih.

FOTO: Stoja Trade

Stoja je pred kratkim začela napovedovati nov projekt na Partizanski ulici, v bližini središča Škofje Loke. V dveh stanovanjskih blokih bo na voljo 60 sodobno zasnovanih stanovanj različnih velikosti, od 50 do 102 kvadratna metra, njihova cena pa bo predvidoma okoli 3500 evrov za kvadratni meter neto površine.

Pri gradnji bodo uporabili kakovostne trajnostne materiale, poskrbeli bodo za energetsko učinkovitost in visoko udobje bivanja. Sodoben arhitekturni dizajn, zasnovan v priznanem arhitekturnem studiu Sono, bo skrbno prilagojen naravnemu okolju in kulturni dediščini Škofje Loke.

V pritličju obeh blokov bo tudi šest poslovnih enot, neto velikosti okoli 57 kvadratnih metrov, v okolici pa bodo zelenice, igrišča in pešpoti za prijetno bivanje in druženje na prostem.

Svoj lastni raj ob morju: Vile Ičići* v Opatiji

FOTO: Stoja Trade

Opatija je s kombinacijo milega sredozemskega podnebja, sprehajališč ob morju in izjemne arhitekture ena najbolj privlačnih lokacij za bivanje ob Jadranu. Ponuja popolno okolje ter vrhunsko kulinarično in kulturno ponudbo za sprostitev in aktivno življenje. Privoščite si svoj lastni kotiček raja v Opatiji ali pa si zagotovite nepremičnino kot naložbo oziroma za oddajanje v najem.

FOTO: Stoja Trade

Stoja Trade v idilični vasici Ičići pri Opatiji napoveduje projekt Vile Ičići*. Le nekaj minut od morja bosta zrasli dve luksuzni vili, ki bosta omogočali izjemno udoben življenjski slog in kjer boste vsak dan osupnili nad čudovitimi razgledi na Jadransko morje. Vsaka vila bo imela pet enot, in sicer tri stanovanja in dva apartmaja, s tem da bo imelo terasno stanovanje tudi svoj lastni bazen.

Vsaka vila bo imela prostorno dnevno sobo z velikimi steklenimi okni.

Ne zamudite te priložnosti! Za ogled nepremičnin še danes kontaktirajte z agencijo Stoja Trade!

*Stoja potencialne stranke trenutno obvešča o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje, torej ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji za sklepanje prodajnih pogodb v smislu 5. člena ZVKSES, zato tudi cene posameznih stanovanj še niso objavljene. Vsi opisi in vizualizacije so informativne narave.

Stoja ponuja še vrsto drugih lokacij, ki jih ne smete spregledati

Razglejte se po preostali ponudbi Stoje Trade, ki ima kar nekaj zanimivih nepremičnin v Ljubljani, na Severnem Primorskem, pa tudi v hrvaškem Umagu. Morda boste prav med njimi našli svoje novo stanovanje ali pa odlično priložnost za naložbo v prihodnost. Vsa ponudba Stoje Trade je na nepremičninskem trgu izjemno iskana, zato pohitite in si rezervirajte svojo nepremičnino. Povpraševanje je vsekakor večje kot ponudba, zato ne odlašajte.

Carpe Diem – ena najbolj ekskluzivnih ponudb pri nas

FOTO: Stoja Trade

Rezidenca Carpe Diem by dr. Bitenc je novost v produktni ponudbi na slovenskem trgu, saj je v celoti opremljena in ima hišnega upravitelja, t. i. concierge storitev. Stanovalci si na dom lahko naročijo tudi zdravstvene storitve, ki jih zagotavlja zdravstveni center dr. Marka Bitenca v pritličju. V rezidenci na Vilharjevi cesti v Ljubljani je na voljo tudi popolnoma opremljen skupni prostor (s hladilnikom in vsem pohištvom) za zabavo ali delo.

FOTO: Jaka Rogelj/Lux Production Age

Gre za eno najbolj ekskluzivnih ponudb v Ljubljani. Na voljo sta še zadnji dve terasni stanovanji, ki vas bosta osupnili s svojo prostornostjo, prefinjenim dizajnom in brezhibno izvedbo. Objekt obsega tri kleti, pritličje, tri nadstropja in terasno etažo. Vsakemu stanovanju je namenjeno eno parkirno mesto v kleti.

Vroča lokacija Pod hribom

FOTO: Stoja Trade

Stoja že ponuja stanovanja na eni najbolj vročih lokacij v Ljubljani – v Kosezah, ob vznožju Rožnika. Projekt Pod hribom kupce prepriča zaradi sanjske lokacije ob gozdu in pametne razporeditve prostorov. V sedmih večstanovanjskih objektih bo na voljo 111 stanovanj različnih velikosti, od približno 58 do 133 kvadratnih metrov neto površin. Vsa stanovanja bodo imela ložo, atrij ali teraso, zunaj pa bo veliko igrišče. V neposredni bližini so rekreacijski center Mostec, koseška tržnica, šola, javni prevoz in vsa druga infrastruktura.

Devana Park II – nova zgodba pod Golovcem

FOTO: Stoja Trade

Devana Park II pod Golovcem ponuja izjemno harmonijo narave in mestnega središča. Projekt Devana Park II, ki so ga zasnovali v studiu Geiuns loci, je nadgradnja projekta Devana Park I, ki je bil takoj razprodan. V sklopu nove Devane je pet terasastih stanovanjskih zgradb, uradna prodaja stanovanj – od garsonjer do velikih terasnih štirisobnih stanovanj – se je že začela, zato pohitite in si zagotovite svoje stanovanje! Skoraj vsa stanovanja imajo zunanjo površino (atrij, ložo ali teraso) ter pripadajoče število parkirnih mest v podzemni garaži.

NIZ8 kot pravi skok v zeleno prihodnost

FOTO: Stoja Trade

Če vas mika bivanje v nizkoenergijski hiši, je za vas primeren ljubljanski projekt NIZ8. Gre za niz osmih nizkoenergijskih hiš, kjer boste uživali v idealni kombinaciji urbanega bivanja in idilične narave. Sodobne vrstne imajo površino približno 150 kvadratnih metrov in odlično razporeditev prostorov. Vsaka hiša ima svojo ločeno parcelo, garažo in dodatno parkirno mesto. Pri gradnji so uporabili leseno stavbno pohištvo, fasadne obloge pa zagotavljajo brezčasno lepoto hiš.

Na voljo je tretja podaljšana faza ali ponudba na ključ.

Biseri Soče v Bovcu čakajo prav na vas

FOTO: Stoja Trade

{embed_foto_R50}1815197{/embed_foto_T50}Življenje v manjših krajih je lahko zelo udobno in mirno. Biseri Soče v Bovcu privabljajo ljubitelje narave in aktivnega življenja, saj vsaka enota ponuja izjemne poglede na okoliške gore in reko Sočo. Stanovalcem so na voljo skrbno urejeni vrtovi, parkirišča, prostori za shranjevanje športne opreme in skupne rekreacijske površine. Pri gradnji so uporabili naravne materiale in najnovejšo tehnološko opremo.

Rezidenca Papillon – nova dimenzija bivanja v srcu Primorske

FOTO: Stoja Trade

V Ajdovščini se razvija prestižni objekt Papillon, ki ponuja stanovanja z izjemno kakovostno opremo in dovršenimi notranjimi prostori, ki združujejo eleganco, udobje in funkcionalnost.

Stanovanja, ki bodo na voljo za vselitev predvidoma konec leta 2026, bodo imela od 47,38 do 113,84 kvadratnega metra površin, skupaj z ložami oziroma terasami. Predvidena cena je 2525 evrov za kvadratni meter z vključenim DDV. Lokacija Papillona je še posebej privlačna, saj je v neposredni bližini številnih trgovskih, storitvenih in rekreacijskih objektov.

Popolnoma razprodana Pinija

FOTO: Stoja Trade

Lokal ob morju – začetek vašega novega načina življenja

Komplekski jo je zasnoval arhitekturni biro Sadar in Vuga, bo obogatil stanovanjsko ponudbo v Novi Gorici. Gradnja objekta še poteka, razprodali pa so že vseh 72 stanovanj različnih velikosti. Vsem, ki še vedno iščejo priložnost za nakup v Novi Gorici, Stoja ponuja možnost nakupa stanovanja oziroma poslovnega prostora v Nici.

FOTO: Adria Umag

Garden Palace Resort je prestižno naselje v Umagu, kjer so vsi apartmaji že razprodani. Na voljo je še 515,18 kvadratnega metra velik gostinski lokal, ki ima tudi 58 kvadratnih metrov veliko zunanjo teraso. Cena lokala je 710.000 evrov (1378 EUR/m2). Lokal s čudovitim pogledom na morje je polno opremljen in prenovljen ter se prodaja s celotnim inventarjem predhodne uspešne restavracije. V kletnih prostorih so tudi garderoba za osebje, toalete, prostor za shranjevanje in podobno. Ima tudi zimski vrt.

Uresničite svoje sanje – kliknite za več informacij o lokalu.



Zoran Đukić FOTO: Marko Delbello Ocepek

Vsi projekti agencije Stoja Trade so predstavljeni tudi na spletni strani Stoja Trade. Kontakt: Zoran Đukić, direktor zoran@stoja-trade.si +386 41 652 141

Naročnik oglasne vsebine je Stoja Trade