Skrajni čas, da se vsi, tako zavarovalnice kot banke, zavedo resnosti trenutka – ne da je to prepuščeno samo ljudem, pravi Robert Golob in finančnim ustanovam dal 48 ur, da pridejo tudi banke s predlogi, kako bodo pomagale ljudem. Že pred tem so nekateri predlagali dodatno obdavčitev dobičkov bank, ki smo jih že reševali davkoplačevalci. Iz zavarovalnic sporočajo, da že pomagajo, to pa bodo še okrepili, zlasti s pospešitvijo postopkov za izplačilo odškodnin po ujmi. Banke pa še niso oznanile svojih ravni solidarnosti s prizadetimi.