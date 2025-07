Baletna čarovnija in operni spektakel na 73. Ljubljana Festivalu

V sklopu 73. Ljubljana Festivala 21. 8. ob 20. uri v Cankarjev dom prihajajo plesalci legendarnega Akademskega državnega Bolšoj teatra iz Rusije, ki že od leta 1776 spada med najbolj slavne operne in baletne hiše na svetu. V predstavi Pas-de-deux for Toes and Fingers bosta blestela ukrajinska primabalerina Svetlana Zaharova in rusko-belgijski violinist Vadim Repin – par, ki združuje gracioznost baleta z virtuoznostjo violine.

Zaharova je že pri 18 letih postala prva balerina Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga, zatem pa je nastopala na vseh večjih svetovnih odrih v znanih vlogah, kot so Giselle v Labodjem jezeru, Aurora v Trnuljčici in Nikiya v La Bayadère.

Vadim Repin je pri 15 letih debitiral v Carnegie Hallu in dve leti pozneje postal najmlajši zmagovalec violinske sekcije Mednarodnega glasbenega tekmovanja kraljice Elizabete v Bruslju. Danes navdušuje s svojo interpretacijo ruskih in francoskih mojstrov pod vodstvom raznih svetovno priznanih dirigentov, kot so sir Simon Rattle, Valerij Gergijev, Mariss Jansons in Yehudi Menuhin.

Ob skladbah Niccolòja Paganinija, Petra Iljiča Čajkovskega, Astorja Piazzolle, Johna Williamsa in drugih ju bo spremljal Ensemble Dissonance, vrhunska zasedba ljubljanskih glasbenikov, povezanih s Slovensko filharmonijo, Simfoničnim orkestrom RTV Slovenije in z Akademijo za glasbo v Ljubljani.

Ana Netrebko in Jusif Ejvazov.

Le nekaj dni pozneje, 26. 8. ob 20. uri, bosta na oder Gallusove dvorane Cankarjevega doma stopili največji imeni sodobne opere, ruska sopranistka Ana Netrebko in azerbajdžanski tenorist Jusif Ejvazov. Vrhunski umetniški par, ki nastopa na največjih svetovnih opernih odrih, bo izvedel koncert z naslovom Večer Puccinijeve glasbe, posvečen mojstru italijanskega verizma, ki je napisal številna znana dela, kot so La bohème, Tosca, Madama Butterfly in Turandot.

Netrebko je svetovno slavo požela po nastopu v Mozartovem Don Giovanniju na Salzburškem festivalu leta 2002, danes pa navdušuje v najzahtevnejših vlogah klasičnega in modernega repertoarja. Ejvazov, direktor Azerbajdžanskega državnega akademskega opernega in baletnega gledališča, je z Ano nastopil v milanski Scali, na Dunaju in drugod po svetu.

Na odru se jima bosta pridružila južnoafriška sopranistka Pumeza Matshikiza, ki je pela na odprtju iger Commonwealtha leta 2014, in francoski baritonist Jérôme Boutillier, ki je osvojil drugo mesto na Pariškem opernem tekmovanju leta 2019. Za glasbeno podlago bosta poskrbela Orkester Slovenske filharmonije in Zbor Opere SNG Maribor pod vodstvom energičnega Denisa Vlasenka, prvega ruskega dirigenta, ki je nastopil na Opernem festivalu Rossini v Pesaru.

Poletje na 73. Ljubljana Festivalu bo potekalo v znamenju umetnosti, ki združuje mojstrstvo, čustva in eleganco. Vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na bencinskih servisih in Eventimovih prodajnih mestih.

