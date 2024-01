Dramatična Veronika na misiji Malmö

Očitno so Eurosong navdušenci iz celega sveta nestrpno čakali, da slišijo in vidijo pesem Veronika, ki jo je napisala, taka besedilo, kot glasbo, Sara Briški Cirman, znana pod umetniškim imenom Raiven. Skladba zveni dramatično, z nekim posebnim filmskim nabojem in nima običajne strukture pop pesmi.

Ob koncu današnje televizijske oddaje Misija Malmö, ki jo je vodil Tilen Artač, so predstavili skladbo in spremljajoči Raivenin videospot Veronika. Ta je bil hkrati tudi objavljen na uradnem youtube kanalu izbora za pesem Evrovizije in si ga je v samo eni uri ogledalo več kot 33 tisoč gledalcev. Pohvalni komentarji pa so se kar vsipali, med njimi jih je precej takih, ki ne le Slovenski predstavnici napovedujejo, veliko zbujanje pozornosti na tem tekmovanju, temveč tudi zmago. Velika večina komentarjev je iz tujine, kjer so se lanski predstavniki Joker Out dobro vsedli v oči in ušesa Eurosong navdušencev. Ko so pa zaznali, da je pri nastajanju pesmi sodeloval tudi Bojan Cvjetnićanin, sicer pevec skupine Joker out, so se komentarji pohval le še stopnjevali.

Raiven v videospotu Veronika. FOTO: David Lotrič Banović

Za opolnomočenje žensk gre

Veronika, skladba, s katero bo Raiven predstavljala Slovenijo na 68. izboru za pesem Evrovizije v švedskem Malmöju, je samorefleksija in manifestacija opolnomočenja. Deluje kot ogledalo, ki odraža naše notranje svetove, ki se razkrivajo v interakciji z drugimi. Z njo Raiven poudarja, kako naše besede, namenjene drugim, pogosto razkrivajo več o nas samih kot o tistih, ki so jim namenjene. Vsak verz združuje simboliko in osebno izpoved, kar ustvarja večplastno lirično delo. Veronika, kot jo predstavlja Raiven, je metaforični lik, ob katerem pušča poslušalcu lastno presojo, ali gre za resnično samopodobo ali skrito resnico.

Pesem, pa tudi videospot, je tudi hkraten upor zoper nazadnjaške sile, ki prevevajo tako našo, kot druge družbe, z namenom, da bi ženskam povrnili »njihove tradicionalne vloge« v zgolj rojevanju otrok in gospodinjenju. Tako je Veronika, ta brezčasna upornica, v videospotu obdana z štirimi temeljnimi elementi zemljo, zrakom, vodo in ognjem

Ogenj kot spomin in opomin na nedolžne žrtve preganjanja verskih blaznežev. FOTO: David Lotrič Banović

Prvi čarovniški proces pri nas

Skladba je sicer inspirirana s preganjanjem Veronike Deseniške, grofice Celjska, ki je bila druga žena Friderika II. Celjskega, vendar je več kot to. Tragična zgodba se je stopnjevala, ker ta poroka mnogim ni bila po volji, so proti Veroniki sprožili prvi zabeleženi čarovniški proces na Slovenskem. Ker je imela dobrega zagovornika, je bila pred sodiščem oproščena, tast Herman II pa jo je dal zapreti v grad Ojstrico, kjer so jo 17. oktobra 1425 umorili tako, da so jo utopili v kadi. Od tu tudi dominanta pojava vode v videospotu Veronika. V njem je tudi veliko je tudi ognja, kajti znano je, da so nazadnjaške cerkvene oblasti mnogo ljudi, tako žensk, kot moških, žive zažgali. To so storili z lažnimi obtožbam in obsodbami, da so čarovniki in čarovnice.

Ni bila mišljena za Evrovizijo​ Raiven je odpela je tudi nekaj starejših evrovizijskih uspešnic. FOTO: Tjaša Barbo

Kot je povedala Raiven, »skladba ni nastala z mislijo, da gre na Evrovizijo. Pri njenem ustvarjanju sem se osredotočila predvsem na dramatičnost, ki je ključna za učinkovito pripovedovanje zgodbe Veronike. Želela sem, da se njena zgodba ne le izrazi, ampak tudi resonira z letom 2024. In zato sem ustvarjala z mislijo, da potrebuje glasbo, ki je ravno prav filmska in sodobna,« je pojasnila Raiven.

Raiven se kot pri drugih svojih skladbah tudi tokrat predstavlja kot avtorica glasbe in besedila. Pri ustvarjanju Veronike se je njeni ustaljeni avtorski ekipi pridružil lanski predstavnik Slovenije na izboru za pesem Evrovizije Bojan Cvjetićanin, frontman skupine Joker Out. »Bojan je moj zelo dober prijatelj. Večkrat sva se pogovarjala, da bi skupaj kaj ustvarila, najino glasbeno sodelovanje pri skladbi Veronika pa je nastalo zelo spontano. Dal mi je veliko nasvetov, tudi ko ga nisem prosila,« je še smeje pojasnila Raiven.

Menim, da zvrst skladbe, ki jo bo izvedla na Evroviziji, ne potrebuje angleškega jezika. Prepričana je, da sta tako zgodba kot glasba dovolj močni in izraziti, da bodo njuno bistvo in čustveno globino lahko zaznali in razumeli tudi poslušalci, ki ne govorijo slovensko.

Veronika in Sirene

Veronika je hkrati del simfonije Sirene, ki bo svojo koncertno premiero doživela na velikem koncertu v Cankarjevem domu 21. aprila, kjer bo Raiven praznovala 10. obletnico svoje kariere. Še pred tem bo 17. februarja predstavila kratkometražni album Sirene pt. 1. Le nekaj ur pred tem pa bo stala na odru SNG Opera in Balet Ljubljana v naslovni vlogi opere Maria de Buenos Aires. Akademsko izobražena glasbenica je za svojo predstavitev evrovizijskemu občinstvu ustvarila filmsko pripoved. To je podkrepila z vizualno podobo, ob čemer so se ji pridružili člani baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, ki jo bodo spremljali tudi na velikem evrovizijskem odru.

Hkrati Raiven začenja priprave na evrovizijski nastop, kjer bo v ospredju povezovanje, kar je že nakazala s sloganom: »Jaz sem. Ti si. Veronika.«