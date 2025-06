»Moč lepote« nove koncertne sezone Slovenske filharmonije

Ljubiteljem vrhunskih glasbenih dogodkov ponuja kar tri abonmaje s koncerti v Cankarjevem domu, dva abonmaja s koncerti v Slovenski filharmoniji, Družinski abonma in cikel sobotnih izobraževalnih matinej.

Od baroka, klasicizma in romantike do sodobnosti

Abonma Same mogočne skladbe ostaja tudi v sezoni 2025/26 zavezan impresivnim zvokom neštetih barv – obsežnim simfonijam Mahlerja, Čajkovskega in Brucknerja, priljubljenim delom Holsta, Rahmaninova, Ravela in Dvořáka ter drugim vrhuncem orkestrske glasbe 19. stoletja. Koncertom abonmaja Filharmonični klasični koncerti je na drugi strani skupna lepota melodij, harmonij in oblik, namenjenih ljubiteljem spevnih del skladateljev iz obdobja dunajske klasike in prijetnih skladb zgodnjih romantikov. Že šesto sezono zapored pa navdušence nad glasbo 20. in 21. stoletja, željne svežih odkritij in spoznanj, razvnema abonma Sodobne orkestrske skladbe, katerega vedno bolj obiskane koncerte dopolnjuje poučen cikel Sobotne izobraževalne matineje.

Zbor Slovenske filharmonije FOTO: Iztok Zupan

Raznovrsten program razgrinja tudi abonma Vokalno-instrumentalni program. V njem bosta Zbor in Orkester Slovenske filharmonije v sodelovanju z odličnimi pevskimi solisti posegla po presunljivih oratorijih, mašah in drugih tehtnih delih, od Bacha in Händla do Brittna, Pärta, Tavenerja in Ešenvaldsa. Privržence zborovske glasbe obenem nagovarja abonma Pretežno vokalni cikel, v katerem se Zbor Slovenske filharmonije pod vodstvom najboljših zborovskih dirigentk in dirigentov posveča slovenskim in tujim vokalnim biserom. S popotniškimi zgodbami in dogodivščinami pa v Slovensko filharmonijo mlade poslušalce od šestega leta starosti vabi Družinski abonma, ki nas bo v sezoni 2025/26 popeljal po krajih, mestih in državah, iz katerih prihajajo naši filharmoniki.

Orkester Slovenske filharmonije FOTO: Iztok Zupan

Poglobljena umetniška rast Orkestra in Zbora Slovenske filharmonije

Delovanje Slovenske filharmonije bosta v sezoni 2025/26 zaznamovala kar dva glavna dirigenta, ki od septembra lani tesno sodelujeta z obema sestavoma. Gruzijski dirigent Kahi Solomnišvili, čigar izjemne dirigentske kvalitete je prvi odkril svetovno znani dirigent Charles Dutoit, je z Orkestrom Slovenske filharmonije izvedel že več odmevnih abonmajskih koncertov ter drugih nastopov po Sloveniji in v tujini. Pod njegovim vodstvom se bo sestav po več kot desetletju odpravil na obsežno koncertno turnejo – v sodelovanju s tremi izvrstnimi mladimi pianisti Alexandrom Gadjievom, Tomokijem Sakato in Minsoom Sohnom bo nastopil v prestižnih koncertnih dvoranah v Južni Koreji in na Japonskem.

Mesto glavnega dirigenta Zbora Slovenske filharmonije na drugi strani od jeseni 2024 zaseda za kar pet grammyjev nominiran angleški zborovski dirigent Stephen Layton, ki ga k sodelovanju redno vabijo mnogi vodilni svetovni zbori, orkestri in skladatelji. Njegove interpretacije lahko slišimo od Sydneyjske operne hiše do Concertgebouwa v Amsterdamu, od Talina do São Paola, v zadnjem času pa jih lahko vedno pogosteje občudujemo še v Sloveniji, kjer bo leta 2026 Layton vodil tudi mojstrski tečaj dirigiranja.

Vpis abonmajev za novo sezono poteka vsak delavnik od 14. do 17. ure na blagajni Slovenske filharmonije na Kongresnem trgu 10 oziroma po spletu na www.filharmonija.si.

Naročnik oglasne vsebine je Slovenska filharmonija