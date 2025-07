Trije odri in več kot dvajset didžejev na festivalu Overlake

V nadaljevanju preberite:

Tudi letos bo v Velenju, na prizorišču na prostem Vista, potekal elektronski festivalski spektakel, že drugi elektronski festival Overlake, tokrat v dveh nepozabnih nočeh: v petek, 18. julija, in soboto, 19. julija, zavleklo se bo še v nedeljski dan. Na prizorišču pod zvezdami bodo nastopili vrhunski didžeji. Na petkovem techno večeru bodo zbrano množico razplesali Marco Bailey, Cristian Varela, Valentino Kanzyani, Insolate, Anisa, Crocy in Mini DJ Akademija, na house večeru v soboto pa bo festival pozdravil nastope Davida Moralesa, Space Motiona, Paola Barbata, Tebre, Mooha in Brleeja (poleg njih bo stopil na oder tudi zmagovalec natečaja za najboljšega mladega didžeja).