Tomi Meglič in Borut Marolt: Oder je strup

Tik po izidu desetega albuma X in tik pred koncertom ob 40. obletnici delovanja sta se v Delovem studiu oglasila dva najvidnejša in najbolj karizmatična frontmana,iz Siddharte iniz Nieta.

Svet poetičnih besedil je prežet z zapletenim in globokim razmišljanjem in presega vsakdanje miselne procese. Besedila, polna simbolike in osebnih uvidov, tako razkrivajo skrite plasti realnosti, ki jih na prvi pogled težko opazimo.

V Sloveniji ne moreš obogateti z glasbo kot v večjih državah. Meni je to vseeno. Denarja imam ravno dovolj, da preživim in uživam v lepih stvareh in da me prevelika količina ne obremenjuje. Tomi Meglič, Siddharta

Tomi Meglič in Borut Marolt, ne le stanovska kolega, ampak tudi sošolca s filozofske fakultete, kjer sta oba, vsak s svojimi sanjami študirala geografijo, sta opisala, kakšno magnetno privlačnost ima oder. »Oder je strup, čeprav se nanj vselej v nočeh in v polsnu pripravljam, vizualiziram scenarije na odru, saj me vsako leto bolj prežema odgovornost, in ja, včasih morda tudi trema,« je dejal Borut Marolt. »Zelo, zelo veliko intenzivnega dogajanja je v teh trenutkih v telesu. Oder je zasvojljiv, a vendar ni to stvar, ki bi se je moral tako kot od drog odvajati,« je še pojasnil.

»Glasbeniki imamo velik privilegij, saj v službo prihajamo v okolje, kjer so ljudje lačni dobrega vzdušja, so dobre volje in si želijo le dobre muzike in zabave. Je ravno nasprotno kot na primer delo zdravnika, h kateremu v službo prihajajo ljudje s težavami, stiskami, bolečinami, boleznimi …«, pa je dodal Tomi Meglič.

Tomi Meglič FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Z glasbo prispevamo lepšemu življenju

V podkastu sta tako Tomi Meglič kot Borut Marolt na vprašanje, kaj je njuna supermoč, odgovorila z opisom najpreprostejšega in verjetno tudi najlepšega življenjskega vodila »živeti za dan«. »Moj pristop k življenju je preprost: če je dan dober, je to zame dovolj. Ne potrebujem višjih ciljev, saj se življenje že tako polni z različnimi stvarmi. Bolj kot cilji me zanima biti odprt za priložnosti, ki mi pridejo naproti. Če imaš preveč ciljev, lahko prezreš majhne, dobrohotne stvari, ki pridejo na tvojo pot,« je dejal Tomi.

Svet se je v zadnjih letih zelo spremenil. Od osemdesetih let do danes so spremembe prinesle več pesimizma in individualizma, kar vpliva na ustvarjalnost in družbene vrednote. Kljub temu da je materialno svet danes morda videti bolje, se mnogi ne počutijo več tako optimistične. Borut Marolt, Niet

Borut Marolt pa pravi, da »vsak dan prinaša priložnost, da naredimo nekaj dobrega za druge. To je zame dovolj. Verjamem, da obstajajo ljudje, kot je Elon Musk, ki imajo višje cilje in jih uresničujejo vse življenje. Takšni ljudje so redki in njihovi cilji niso doseženi čez noč. Z umetnostjo in glasbo lahko prispevamo k boljšemu svetu tudi brez velikih ciljev. Naš prispevek je v tem, da podpiramo tiste z višjimi cilji, medtem ko živimo preprosto in zadovoljno življenje.«

Borut Marolt FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Besedila za glasbo so večinoma plod globokih čustev in osebnih izkušenj. Avtorji, kot so člani Siddharte in Nieta, prav tako izražajo svoje notranje boje in razmišljanja skozi glasbo, ki tako postane njihova fasada na odru.

V časih hitrih podob in socialnih medijev, kjer pogosto prevladuje blef, je punkovska glasba postala oaza pristnosti. Umetniški proces v rokenrolu zahteva rahločutnost in iskrenost, kar omogoča globoko povezavo z občinstvom. Borut Marolt, Niet

V resničnem življenju so bolj previdni in ne tako vsemogočni, kot so videti v soju odrskih žarometov in pred navdušenimi oboževalci. Vendar pa vsakdo, ki je kdaj bil na koncertu Nietov ali Siddharte, ve, da so ti fantje nekaj posebnega, da imajo svojo »supermoč«, ki jih dviga daleč nad povprečje. Na odru že desetletja izžarevajo energijo in samozavest ter slovensko javnost omamljajo s čudovito glasbo, ki se je že zapisala v zgodovino slovenske kulture.