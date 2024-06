Odpotovanja v glasbene večnosti

V nadaljevanju preberite:

Pri ZKP RTV Slovenija so nedavno ob petdesetletnici prvega izida ponovno izdali vinilni album Odpotovanja Tomaža Pengova, z restavriranim zvokom v izvirni enokanalni zvočni tehniki. Tako kot je bilo snemanje tega albuma prvo, ki se ga je lotil snemalec Aco Razbornik, je bila priprava ponovne izdaje njegovo zadnje zvočno dejanje.

Leta 2007 nam je Pengov v intervjuju pojasnil, da so ravno zaradi Odpotovanj morali Škuc registrirati tudi kot glasbeno založbo, na Helidonu pa so ploščo natisnili. Kmalu je postala kultna plošča slovenske popkulture. Skromno je odvrnil, da »moram priznati, da me je zelo presenetilo, kako dobro je bila sprejeta«.