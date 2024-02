Kratke zgodbe nastale iz lastnih izkušenj

Jani Virk

Metulj v jantarju

Mladinska knjiga, 2023

Jani Virk je doslej objavil pet knjig kratke proze in velja za mojstra tega zahtevnega žanra. Prvi izbor njegovih zgodb z naslovom Metulj v jantarju in podnaslovom Zgodbe z roba vesolja je oblikovan kronološko, a v obratni smeri, od zadnje, revijalno objavljene zgodbe Obletnica do ene prvih Smrt v hiši iz leta 1987. To neobičajno zaporedje zagotavlja poseben bralski užitek, obenem pa bo pozoren bralec opazil stalnice Virkovega opusa, kot sta prepletanje ljubezni in smrti ter prisotnost vesolja. Virkov pisateljski svet se sicer rodi iz absurda, ki bi ga lahko razumeli kot odziv na vprašanje o (ne)smislu življenja, zapisanega smrti. A absurdno se iz njega postopoma umakne, saj je temelj Virkove poetike vera v preseganje smrti. In kot je v spremni besedi med drugim zapisala Julija Uršič, je »črpanje iz lastnih izkušenj pri snovanju zgodb zanj očitno pomembnejše, kot se nam utegne zdeti ob branju zgodb«.

Joakim Zander

Iskreno življenje

Prevod Danni Stražar, Učila, 2023

Švedski pisatelj in pravnik Joakim Zander se je na mednarodno literarno sceno prebil že s prvencem, vohunskim trilerjem, Plavalec, leta 2013. Nadaljeval je v enakem slogu v Bratu (2015) in Prijatelju (2017). Z novim romanom Iskreno življenje pa Zander prestopi iz žanra vohunskega trilerja na novo ozemlje literarne kriminalke. Zgodba se začne, ko se mlad moški vpiše na pravno fakulteto s sanjami, da bi si ustvaril novo prihodnost in se osvobodil okovov povprečnosti malega mesta in identitete nižjega srednjega razreda, ki sta zaznamovala njegovo mladost. Toda ko ugotovi, da je razrednim in ekonomskim omejitvam nemogoče ubežati tudi v okviru elitne izobrazbe, je vse bolj razočaran. Hrepeni po intelektualnem druženju, pristnosti in drugačnem življenju. Izhod najde v Max, črno oblečeni anarhistki, članici skupine, ki jo motivira želja po rušenju sistema.

Anže Voh Boštic

Vse ali nič

Cankarjeva založba, 2023

Nekdanji novinar Anže Voh Boštic se je v prvencu Vse ali nič lotil zgodbe o mladem in naivnem politologu Franju, ki se znajde v svetu politike. Kot svež diplomiranec potrebuje kakršno koli delo, saj se z mamo komaj preživljata. Sprejeli so ga na plačano prakso pri Napredni socialni stranki (NaSS) in poln upanja se odpravi v oddaljeno prestolnico. Tam ga hitro čaka streznitev, saj je sodobna politika spektakel za množice, v ozadju katerega so notranjepolitični boji, kupčkanje z glasovi, lobiranje, strici iz ozadja in korupcija. Franjo se tako nepričakovano znajde sredi škandala, samo od njega pa je odvisno, ali bo kočljive informacije izkoristil v prid karieri ali pa bo ohranil svoja prepričanja. Tako se stalno vprašuje, kako napredovati in pri tem ostati neomadeževan. Roman o tipični streznitvi, ki jo prinese soočenje s trdo realnostjo preživetja, o poznem odraščanju idealističnega mladeniča iz province ter družbenokritična politična srhljivka, ki zveni sumljivo znano in vsakdanje.

Ulf Kvensler

Sarek

Prevod Luka Gortan, Hiša knjig, 2023

Švedski scenarist, režiser in ustvarjalec štirih uspešnih televizijskih serij Ulf Kvensler je s svojim knjižnim prvencem močno opozoril nase. Sarek je bila na Švedskem njegova težko pričakovana knjiga. Roman je bil v domovini več tednov zapored na seznamu uspešnic, švedska produkcijska družba pa je odkupila filmske pravice. V romanu sledimo zgodbi treh prijateljev, ki že vrsto let dopust preživljajo v gorah na skrajnem severu Švedske. Ko se Mileni želi pridružiti njen fant Jacob, ju Anna in Henrik ne moreta zavrniti. Anna ima občutek, da ga od nekod pozna, vendar ne ve zares, od kod. Pohod se kmalu spremeni v nočno moro, ko se izkaže, da je bila odločitev, da s seboj vzamejo Jacoba, usodna in bo za vedno spremenila njihova življenja. Ulf Kvensler je za roman leta 2022 prejel nagrado Švedske akademije piscev kriminalk za najboljši prvenec. Z. M.