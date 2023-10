Zaključek trilogije od Rima preko Ljubljane do Bruslja

Mojca Širok

Praznina

Mladinska knjiga, 2023

Novinarka in pisateljica Mojca Širok je v svojo trilogijo Pogodba, Evidenca in Praznina prelila svoje novinarske in tudi življenjske izkušnje. Rdeča nit trilogije, ki jo končuje s Praznino, je korupcija med politiko in kriminalom, neupravičeno prelivanje javnega denarja v zasebne žepe. V Pogodbi je bralce popeljala v osrčje mafijskega dogajanja v Italiji, v Evidenci prepleta italijansko podzemlje s slovenskim. Praznina pa govori o tem, kako so v Bruslju, prestolnici Evrope, dodeljevali postpandemične olajšave. Politični triler poskuša opredeliti nevidni vzporedni sistem korupcije, ki je neranljiv in se obnavlja. Odstira mehanizme delovanja tako kriminala belih ovratnikov v Bruslju kot narkomafije v bližnjem Antwerpnu. Ključni zaplet knjige je v tem, da nevidne sile izkoristijo epidemijo covida za prilastitev finančne pomoči, ki ji je sledila. S potekom zgodbe tudi najde odgovore na številna vprašanja.

Janja Rakuš

Tri barve za eno smrt

Litera, 2023

Pisateljica, vizualna in performativna umetnica Janja Rakuš v svojem novem besedilu izpisuje pripoved o Liviji, prevajalki dela Yvesa Kleina Modra revolucija, ter Tobijasu, slikarju, ki trpi za tako imenovano kromolepsijo, boleznijo, ki mu omogoča, da vidi več barv, kot je za ljudi običajno, s čimer že signalizira eksperimentalni in konceptualni podpis, znan iz njenih prejšnjih del. Delo je zmagalo na natečaju Novo obzorje, ki ga je ob dvajsetletnici delovanja založba Litera razpisala za najboljše še neobjavljene romane. Kot je v spremni besedi med drugim zapisala Anja Radaljac, so »Tri barve za eno smrt zaradi svojih esejističnih značilnosti, ki se stalno gibljejo med umetnostnozgodovinskimi, filozofskimi in teozofskimi kontemplacijami, obenem pa tudi zaradi svoje literarnoestetske dovršenosti delo, ki ga je mogoče brati vedno znova in znova«. Danes si, jutri te ni. Vmes so barve. Vidne in nevidne.

Kristin Hannah

Moja Aljaska

Prevod Suzana Pečnik

Učila, 2023

Ameriška pisateljica Kristin Hannah je večkrat nagrajena avtorica. Napisala je že več kot dvajset romanov, vključno z mednarodno uspešnico Slavček. Njen roman Moja Aljaska je spletna stran Goodreads leta 2018 razglasila za najboljši zgodovinski roman. Pripoveduje zgodbo Ernta Allbrighta, ki se je iz vietnamske vojne vrnil spremenjen in vzkipljiv. Ko je izgubil še eno službo, se je brez razmisleka odločil, da se bo z ženo in hčerjo preselil na sever. V divjem, odmaknjenem kotičku Aljaske najdejo Allbrightovi močno neodvisno skupnost odločnih moških in še odločnejših žensk. Dolgi, s soncem obsijani dnevi in darežljivost domačinov nadomestijo pomanjkljivo pripravo in pojemajoče rezerve prišlekov. Toda s približevanjem zime in spuščanjem teme se Erntovo krhko duševno zdravje slabša in družina začne razpadati.

Irene Solà

Pojem in gora pleše

Prevod Veronika Rot

Sodobnost International, 2023

Katalonska pesnica in pisateljica Irene Solà je za roman Pojem in gora pleše, ki je preveden že v več kot dvajset jezikov, leta 2019 prejela več nagrad, naslednje leto pa tudi nagrado Evropske unije za književnost. V romanu spregovorijo ženske in moški, duhovi, prikazni in rusalke, gobe, psi in srnjaki, živi in mrtvi, ki naseljujejo pirenejsko pokrajino med krajema Camprodon in Prats de Molló. Ta visokogorski in obmejni prostor, onkraj mitskosti in realnosti, ohranja spomin na stoletja boja za preživetje, na preganjanja, ki so bila plod nevednosti ali fanatizma, na bratomorne vojne, obenem pa uteleša neizmerno moč in lepoto narave. Plodna zemlja za domišljijo, željo po pripovedovanju zgodb, ki se raztezajo skozi različne čase in načine bivanja. Prostor, kjer je morda mogoče začeti znova in kjer je morda mogoča odrešitev.