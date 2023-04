Krik v imenu tistih, ki so jim vojne ukradle prihodnost

V nadaljevanju preberite:

»Osebe v knjigi so izmišljene, del dogajanja pa ne.« To je avtorjevo­ opozorilo bralcu pred branjem romana Vojni dnevnik, o katerem­ so na založbi UMco zapisali, da se dogaja na (ne)znani lokaciji v današnjem času in je prvi vstop Boštjana Videmška na področje (avto)fikcije.

Pisatelj Goran Vojnović je prepričan: Roman Vojni dnevnik je verjetno resničnejši od večine tega, kar ste do zdaj prebrali o vojni v Ukrajini.